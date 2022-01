BEKYMRET: – Før man krever å avlyse eksamen, bør man tenke litt over de store konsekvensene det kan få for elevene, skriver Julianne Ofstad i dette innlegget.

«25 under 25»: Ikke avlys eksamen!

Det er ingen som synes det er morsomt å ta eksamen. Men det vil være en stor ulempe for elevene dersom eksamen avlyses i år også.

JULIANNE OFSTAD, vara til sentralstyret i FpU og medlem i FpUs kunnskapskommisjon

Nok en gang krever Elevorganisasjonen at regjeringen skal avlyse eksamen for samtlige elever i videregående skole.

Det ville vært en svært forhastet beslutning dersom regjeringen skulle avlyse eksamen allerede nå, hele 4 måneder før eksamen skal gjennomføres.

Vi kan ikke avlyse elevenes viktigste vurdering nok en gang med begrunnelse i for dårlig læringsutbytte. Etter snart to år med pandemi bør vi kunne forvente at elevene får den undervisningen de skal ha.

Jeg er på ingen måte overrasket over at Elevorganisasjonen ønsker å avlyse eksamen. Det er stort sett samme regla hvert år.

Det er åpenbart at Elevorganisasjonen mener eksamen er en dårlig vurderingsform. Det er helt greit å mene, men jeg skulle likevel ønske at de kunne være ærlige på at de vil fjerne eksamen, fremfor å skyve pandemien foran seg.

Vi i FpU mener også at dagens eksamensform er utdatert, fordi den er for smal og for tilfeldig. Elever som klager på eksamenssensuren, kan ofte ende opp med en helt annen karakter.

Derfor mener vi at eksamen bør endres, men ikke fjernes.

Før man krever å avlyse eksamen, bør man tenke litt over de store konsekvensene det kan få for elevene.

Det er lett å appellere til elever som synes eksamen er kjipt og gjerne skulle få sluppet, men å avlyse eksamen vil være å gjøre elevene en stor bjørnetjeneste.

For elever som går studiespesialiserende linjer på vgs, er det å avlegge eksamen en viktig del av opplæringen og forberedelsene seg til videre studier og høyere utdanning.

Det er ingen som synes det er morsomt å ta eksamen, men for studenter ved universiteter og høyskoler, er eksamen ofte eneste vurderingsform i løpet av et semester. Dersom eksamen avlyses også i år, vil årets vgs-kull aldri ha avlagt en eneste eksamen.

Disse vil stille svært dårlig forberedt på et studieløp der eksamen som regel er eneste vurderingsform.

Man må gjerne være imot eksamen i videregående opplæring, men det forandrer ikke det faktum at eksamen er foretrukket vurderingsform ved høyere utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

All den tid elever på videregående skal forberedes til videre utdanning, må det også forventes at skolene faktisk gjør nettopp det.

I dag er også eksamen den mest rettferdige vurderingsformen på videregående skole, fordi det er den eneste med anonym retting.

Dette er viktig for å unngå trynefaktor i skolen.

Derfor er min klare oppfordring at eksamen i år ikke bør avlyses. Elevene trenger den viktige opplæringen og erfaringen, for å forberede seg til videre studier.

Det vil være en stor ulempe for elevene dersom eksamen avlyses også i år.

Dersom det er hold i argumentet om at man har hatt for dårlig læringsutbytte, bør de siste månedene frem mot eksamen brukes effektivt på eksamensrelevante forberedelser.

På et eller annet tidspunkt må vi slutte å gjøre unntak for elever i videregående skole, og forberede dem på det som kommer etter endt skolegang.