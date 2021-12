Kommentar

Jonas og Erna i coronastrid

Av Hanne Skartveit

Akkurat nå, når en ny coronavariant truer landet, braker Erna Solberg sammen med Jonas Gahr Støre om Corona-strategien. Borgerfreden er brutt. Ryker det nå?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi har klart å holde sammen så langt. Historisk er pandemier kjent for det motsatte - nemlig å splitte. I snart to år har våre politikere klart å stå samlet bak tiltakene, samtidig som de kunne diskutere og stille spørsmål. Denne uken tok det slutt.

Høyre-leder Erna Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre braket sammen på NRKs Politisk kvarter torsdag morgen. Tonen var skarp, fra begge sider.

Tillit på lavmål

Andre sentrale Høyre-folk har tegnet et bilde av et Norge i krise, der mennesker dør, mens regjeringen ikke gjør jobben sin. Sannheten er at svært få har dødd av corona i Norge - faktisk færre enn de som dør av vanlig influensa i normale tider.

De siste tallene fra meningsmålingsinstituttet Opinion, som jevnlig har målt tilliten til regjeringens corona-håndtering, viser at den nå er på et lavmål.

– Partipolitikk og coronahåndtering er ofte ikke en heldig kombinasjon, ikke minst når det gjelder kommunikasjon, sier seniorrådgiver i Opinion, Nora Clausen.

Da Solberg var statsminister, samlet opposisjonen seg bak regjeringens coronahåndtering de gangene det virkelig var dramatisk. Nå er rollene snudd. Det er Støre som leder landet. Mens Solberg bruker anledningen til å angripe regjeringen, i en ny og kritisk fase av pandemien.

Stor frustrasjon

Det er bra og viktig med debatt om både strategi og tiltak. Men hverken Solberg eller andre Høyre-politikere som har kritisert regjeringen denne uken, har kommet med konkrete forslag til hva de ønsker å gjøre annerledes.

Høyre-leder Erna Solberg kritiserer statsminister Jonas Gahr Støres coronahåndtering - uten å komme med andre konkrete forslag

Bortsett fra å snakke om vaksineplikt for helsepersonell - et omstridt tiltak som Solberg selv ikke innførte mens hun selv satt med makten. Fagfolk advarer på det sterkeste mot å bruke tvang i møte med pandemien. Det kan slå tilbake. Vi har sett i andre europeiske land hvordan tvang og påbud i ulike former fører til opprør og motstand.

Det er lett å glemme frustrasjonen blant Ap-politikere og andre mens Solberg styrte landet. Opposisjonspolitikerne mente at den Høyre-ledede regjeringen i liten grad involverte dem i sine vurderinger og beslutninger. Lederne i andre partier var langt mer frustrerte enn de ga uttrykk for. De ønsket ikke å undergrave regjeringen i en tid da vi mest av alt trengte samhold, og oppslutning om regjeringens tiltak. Derfor holdt de seg rolige i de mest kritiske fasene.

Grunn til å være stolte

Etter hvert endret det seg noe. Da den verste panikken hadde lagt seg, ble det mer rom for debatt. Det var bra. I april i år fikk vi corona-kommisjonen som avdekket store feil og mangler i beredskapen forut for pandemiens utbrudd. Den førte til en saklig og viktig debatt.

Bloomberg har kåret Norge til det landet som har håndtert coronaen best. Erna Solberg og hennes folk har grunn til å være stolt av hvordan de har ledet Norge gjennom pandemien. Men akkurat nå ser det ut til at de ikke helt klarer å slippe taket. At de ikke makter å gi sine etterfølgere det samme rommet som de selv fikk da coronaen kom, i mars i fjor. Kritikken uten konkrete alternativer kan tyde på det.

Den store forskjellen fra den gangen er at vi vet mer nå. Både om risikoen ved smitte, og om kostnadene ved nedstengning. Elever og studenter har i lange perioder gjennom nesten to år fått svært redusert og ofte mangelfull undervisning. Mange nordmenn har mistet jobben, eller blitt permittert. Bedrifter har gått overende. De sårbare blant oss har lidd mest under isolasjon og nedstengning. Men mange flere har slitt når Norge har stengt ned.

Må ha forståelse i folket

Forskjellen i interesser mellom generasjonene er også mye tydeligere nå. For de eldre handler det fortsatt mest om å redde liv og helse - mens det for de yngre handler om å redde fremtid og forstand. Samtidig vet de unge at de ikke blir særlig syke hvis de blir smittet. Det kan være vanskelig å overbevise dem om nye svært inngripende tiltak - eller i verste fall en ny nedstengning. Og kanskje også å overbevise foreldrene deres.

Helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre står overfor vanskelige avveininger.

Strenge tiltak må ha forståelse i folket for å fungere. Det er ikke sikkert at alle ville fulgt opp en full nedstengning på samme måte denne gangen. Debatten er anderledes, og frykten er mindre utbredt. Selv i Oslo, med svært høyt smittetrykk, er det mange som ikke bruker maske på trikk og buss.

Så langt fremstår den nye helseministeren, Ingvild Kjerkol, urutinert og litt tafatt. Samtidig må vi huske at hun sammenlignes med sin forgjenger, Bent Høie, i det han gikk av, etter nesten to års intens coronahåndtering. Med bred erfaring, og dyp kunnskap om feltet. Det er selvsagt mye nytt å sette seg inn i som ny helseminister midt i en pandemi, og å manøvrere mellom ulike faglige råd og innspill. Og alle nykommere må få litt tid til å lære seg alt det nye. Selv under en pandemi. Men i løpet av kort tid må vi kunne forvente mer tydelighet fra Kjerkols side, og større trygghet i rollen.

Ny, kritisk fase

Form kan være vel så viktig som innhold når våre politiske ledere henvender seg til oss i krisetider. Hvis vi er trygge på at de vet hva de driver med, og at de har kontroll, så vil ropene på tiltak stilne. Og da blir risikoen mindre for at politikerne foretar seg noe fordi de opplever det som et krav, ikke fordi det nødvendigvis er det rette å gjøre.

Også den forrige regjeringen famlet i begynnelsen av pandemien. Da var alt nytt, og ingen visste hva vi sto overfor. Men samtidig har vi sett at det dukker opp nye problemstillinger hele tiden. At det vi tror er situasjonen akkurat nå, kan snu i løpet av et døgn. Fordi det dukker opp en ny mutant i Storbritannia. Eller i Sør-Afrika, som nå.

Nå er vi inne i en ny, kritisk fase. Med den nye omikron-mutanten er vi kastet ut i ny uvisshet. Da trenger vi tydelige beskjeder og stødig ledelse av landet. Både den nye og den gamle regjeringen har et ansvar for at det blir slik.