Slik lurer Putin oss

Av Astrid Meland

LØGN PÅ LØGN: Vladimir Putins statskontrollerte medier spyr ut propaganda. I tillegg er aktiviteten høy i sosiale medier og det foregår påvirkningsaksjoner i det skjulte.

Både aktivister, politikere og medier lures av skuespillere og løgnere fra det russiske diktaturet.

Det er virkelig ingen grenser lenger. Russiske medier hevder tyske leger utfører kjønnsskifte på fireåringer, at danskene har legalisert dyre-bordeller og at italienske domstoler aksepterer pedofili.

Krigen er inne i sin fjerde måned. Og Putins Russland har skrudd opp propagandaen.

Mye er for vilt til at vi sluker det. Men oftere enn vi tror blir vi også lurt.

NRK ble i forrige uke felt i PFU etter at Dagsrevyen viste bilder av at Russland ga mat og medisiner til den hardt rammede befolkningen, mens en «talsmann for Folkerepublikken Donetsk» sa at ukrainske grupper forberedte kjemiske angrep her.

Bildene kom fra statskontrollert russisk TV og ga et inntrykk av at de russiske okkupantene var de omsorgsfulle, mens den ubelagte påstanden om kjemisk krigføring fikk stå uimotsagt. En artikkel i Minerva forklarer saken i detalj.

INGEN FOLKEREPUBLIKK: I helgen arrangerte det russiske forsvarsdepartementet en pressetur til den såkalte folkerepublikken Donetsk hvor russerne fikk satt i gang krig i 2014. Et bryllup sto på planen da fotografene kom.

Det er slett ikke første gang.

Det russiske forsvaret har etter invasjonen påstått at amerikanerne driver ulike prosjekter på ukrainsk jord, for eksempel å gi russerne sykdommer som svinepest og miltbrann, gjerne via fugler.

Disse påstandene kunne også kommet på Dagsrevyen. For sakene ligner.

EN REKKE LØGNFORKLARINGER: Noe av det russisk propaganda og Putin har løyet mest om, er nedskytingen av passasjerflyet Malaysian Airlines flight MH17 over Donetsk i Ukraina. Alle de 298 om bord døde. Det var et missil fra det russiske forsvaret som skjøt ned flyet.

Et problem i det tillitsfulle Norge er at vi sliter med å tro at noen kan lyve så skamløst. Folk som prøver seg her, blir avslørt.

En annen årsak til at løgnene får gjennomslag, er at seriøse medier vil ha «balanse».

Men her har ikke begge parter like mye skyld. Det fantes riktignok separatister øst i Ukraina i 2014, men uten Russlands delaktighet ville det ikke oppstått en voldelig konflikt den gangen.

Det er heller ikke balanse å vise frem tull. Målet må være å få frem ekte russiske virkelighetsoppfatninger.

Men med alle løgnene er det vanskelig å skille hva russere oppriktig mener fra kynisk manipulasjon.

VISTE TIL CARLOS: Putin fortalte filmskaperen Oliver Stone at den spanske flygelederen Carlos så at ukrainske jagerfly sto bak nedskytingen av MH17. Det var da for lengst avslørt som oppspinn. «Carlos» var straffedømt i Romania og hadde vært med på et kokkeprogram på TV.

Kanskje skumlere enn helfabrikat løgn med skuespillere, er den mer usynlige propagandaen som sniker seg inn her og der.

Som at russisk språk forbys i Ukraina. Det er gjentatt så mange ganger at folk tror på det. Kreml har også klart å gjøre nazister i Ukraina til et stort problem. Noe de bruker til å rettferdiggjøre invasjon og okkupasjon.

I tillegg tas russiske begreper ubevisst i bruk. Plutselig er folkerepublikken i Donetsk en ekte folkerepublikk og krigen i Øst-Ukraina er en ren ukrainsk borgerkrig, noe som skaper inntrykk av at folk flest vil ut av Ukraina.

Jeg og mine kolleger i VG har ganske sikkert gjentatt russisk propaganda en rekke ganger.

TOK TILBAKE BYEN: Byen Slavjansk i det østlige Ukraina ble gjenerobret av ukrainske styrker i 2014. Etterpå sa en gråtende kvinne til russisk TV at ukrainerne korsfestet en tre år gammel gutt her og at moren ble slept etter en stridsvogn til hun døde. Det var rent oppspinn.

For russiske påvirkningsaksjoner er antagelig mye mer omfattende enn vi har trodd. I sin mest intense form truer den ytringsfriheten til russiskkritiske forskere, journalister og eksperter.

Som den kjente finske journalisten Jessikka Aro som bestemte seg for å grave i russiske trolls aktiviteter.

Aro ble beskyldt for å være vestlig agent, ble hengt ut som NATO-dopdealer og fikk truende telefonoppringninger med maskingeværlyd.

HØYGRAVID: Mariana Vishegirskaya måtte evakuere da russerne bombet barnesykehuset i Mariupol i 2022. Den russiske ambassadøren i Storbritannia mente hun var en skuespiller med realistisk sminke. Senere dukket hun opp på russisk Kanal 1, hvor hun sa hun ikke hadde hørt noe flyangrep.

I 2019 ble også norske forskere og eksperter hengt ut for å være vestlige påvirkningsagenter på Steigan.no.

Det var en påstått dokumentlekkasje som var opphavet til saken som skulle avsløre et hemmelig antirussisk nettverk. ABCNyheter tok temaet videre og intervjuet to av de påstått norske medlemmene. De avviste dette som sprøyt.

I Sverige fikk saken mye større omfang fordi storavisen Aftonbladet kjørte flere saker om nettverket som de så for seg opererte med celler i hele Europa.

SLUTTET Å SKRIVE OM RUSSLAND: Åsa Linderborg er nå kommentator i Aftonbladet og har sagt at hun ikke lenger vil skrive om Russland.

Aftonbladets daværende kultursjef Åsa Linderborg fremstilte russlandforskeren Martin Kragh som en mulig koordinator for den nordiske cellen. Hun mente dokumentene kunne tyde på at han var britisk påvirkningsagent og karakteriserte ham som et demokratisk problem.

Det var et baktepppe her.

Partene hadde ligget i konflikt siden 2017, da Kragh i en artikkel kritiserte Aftonbladet for å viderebringe russisk desinformasjon.

Det ble rabalder.

Da Lindeborgs motangrep kom og det viste seg å være basert på russisk propaganda følte nok mange at saken var over.

Avisen ble senere felt i Pressens opinionsnämnd.

PLAKATPROTEST: I noen sekunder holdt Marina Ovsjannikova i den regimevennlige Kanal 1 opp en plakat med protest mot krigen i Ukraina. Hun fikk april ny jobb hos tyske Die Welt.

I Norge har grobunn for russisk propaganda særlig vært å finne hos populister, konspirasjonsteoretikere og på ytterfløyene. Det har lite til felles, men mener gjerne de står opp mot «eliten».

Fredsbevegelsen kan til tider minne om en russisk talsperson, med synspunkt om at det er NATO som er den aggressive part og at krigen i Ukraina er en stedfortrederkrig.

Høyrepopulister og evangeliske kristne organisasjoner har på sin side omfavnet den russiske oppfinnelsen «gayropa». Putins menneskefiendtlige jakt på oppdiktede indre fiender som homofile og transfolk spres videre av kulturkrigere.

BUTSJA: Russerne benektet overgrepene i den ukrainske byen, og i en versjon som kom ut på statlig TV ble det hevdet at likene beveget seg og altså i virkeligheten levde. En rekke andre løgnversjoner er også presentert.

Når den russiske propagandaen sammenfaller med synet til folk som kjemper mot alt fra Amerika til det tredje kjønn, er det ikke dermed sagt at de støtter Putin.

Problemet er at Russlands aggresjon, invasjon, trusler om atomvåpen, sensur og drap på opposisjonelle, havner i skyggen av deres hjertesak, enten det er antiamerikanisme, atomvåpen eller motstand mot kjønnsnøytrale toaletter.

Etter 24. februar er det færre som stiller sin dyrkingsjord til rådighet.

Det måtte altså en invasjon til før det ble klart for de fleste: Vi har å gjøre med et aggressivt, propagandautspyende diktatur som vil knuse sitt naboland.