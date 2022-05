ARBEIDSKAMP: – Christian Smalls inspirerer til å se fagorganisering som en mulighet for alle til å påvirke egen arbeidsplass. I en verden med økende forskjeller og store, mektige selskaper er det viktigere enn på lenge, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Smalls’ metode

Karismatiske Christian Smalls klarte det umulige: å organisere arbeidere på Amazons varelager. Hva var hemmeligheten?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE NAGELL, rådgiver i Tankesmien Agenda

Han er en tidligere New York-rapper, med signalrød overall, cap og sneakers. Nøkkelen til suksess er likevel at han kommer fra innsiden. Han har bokstavelig talt kjent på kroppen hvor krevende en arbeidsdag i et av Amazons lager er.

I likhet med så mange andre av Amazons lagerarbeider er han sint og frustrert. Ikke egentlig så mye over lønn, de tilbys betaling godt over minstelønnen på 15 dollar. Men arbeidsbetingelsene er dårlige og ledelsens motstand mot fagforeninger massiv. Mange har jobbet ekstra hardt under pandemien, samtidig som de ser hvordan Amazon har økt sin fortjeneste. Nå er tålmodigheten slutt.

1. april vant Christian Smalls og Amazon Labor Union (ALU) en historisk seier. Da stemte et flertall ved Amazons lager JFK8 i Staten Island for å organisere seg. Seieren kan være kortvarig, ledelsen i Amazon har allerede varslet at de vil forsøke å få valget erklært ugyldig.

Samtidig har den ferske fagforeningen ambisjoner. På fredag avholdt de valg ved et annet Amazon-lager i Staten Island. Den siste tiden har de også fått omfattende støtte, både fra fagforeninger og politikere. Noe er i ferd med å skje.

Smalls’ stil og væremåte er utvilsomt både salgbar og medievennlig. Medieoppmerksomhet er likevel ikke alt. Tre stikkord kan bidra til å forklare hvorfor ALU vinner fram:

1. Klassekamp. For det første inngår protestene i en fornyet klassekamp i USA. Christian Smalls har gitt ansikt og navn til en frustrasjon svært mange føler.

Flere amerikanske medier har spurt seg om organiseringen av lagerarbeiderne i Staten Island markerer begynnelsen på en ny tid for fagbevegelsen i USA. Over hele USA har man sett økt misnøye og streiker etter Korona. Et stramt arbeidsmarked og stor etterspørsel etter arbeidskraft gjør det mulig for arbeidere å stille krav ute å være så redde for å miste jobben.

Etter at kaféansatte ved Starbucks i Buffalo, New York, stemte for å organiserte seg i Workers United, har et tyvetalls andre Starbucks-kafeer kommet etter. Ansatte ved sports- og fritidsvaremagasinet REI i New York stemte med et stort flertall for å organisere seg. Det er første gang, og kan få betydning for REIs 170 butikker.

2. Lokalt engasjement. ALU består av nåværende og tidligere lagerarbeidere ved Amazons lager i Staten Island.

Det står i kontrast til den nasjonale fagforeningen RWDSU, som ikke har klart å samle nok stemmer fra ansatte ved Amazons lager i Bessemer, Alabama. To år på rad har de tapt valget. Noe kan skyldes at vervingen ikke ble oppfattet som lokal og forankret på arbeidsplassen. Mange av aktivistene var tilreisende fra andre byer som New York og Washington.

3. Personlig kontakt. Smalls og hans folk brukte utradisjonelle metoder for å sikre seg oppslutning. De benyttet seg av folkefinansiering for å hente inn penger. Grilling utenfor varehuset skapte samhold. De er en liten gjeng som legger vekt på personlig, direkte kontakt når de skal verve medlemmer.

Personlig kontakt trekkes frem som en suksessfaktor også i rekrutteringsarbeidet i Norge. I et Agenda-notat om fagforeninger som integreringsarena går det fram at de som lykkes best med verving, er de som klarer å skape sterke fellesskap på arbeidsplassen.

Problemene med lokale initiativ er at det krever enormt mye ressurser å holde aktivitet i gang over tid. Her har etablerte store organisasjoner en viktig funksjon. Best ville det være med et samspill: Lokale initiativ som Amazon Unions lagerarbeidere er kraftfulle. Etablerte nasjonale forbund kan tilby nødvendig støtte, opplæring og administrative ressurser. Men de må gi større rom for at det er arbeidsfolk selv som organiserer seg.

Sammenlignet med USA har vi lite å bekymre oss over. I USA er stusslige 10 prosent medlem av en fagforening. I Norge er det tilsvarende tallet på omkring 50 prosent.

Det er imidlertid betydelige forskjeller. Mens organisasjonsgraden i industri og transport ligger på om lag 50 prosent, er den betydelig lavere i varehandel (24 prosent) og overnatting/servering (18 prosent).

I 2018 ba Stortinget regjeringen om å komme med forslag til hvordan organisasjonsgraden kan økes. En arbeidsgruppe bestående av representanter for partene i arbeidslivet leverte sin rapport i juni 2021. Svært mange av forlagene er tiltak for å spre kunnskap og informasjon. Den sier mindre om hvilke politiske tiltak som må til, eller om hva fagbevegelsen selv kan gjøre for å tiltrekke seg flere medlemmer.

Oppslutningen om fagforeninger er økende, og nådde et foreløpige toppnivå under Koronapandemien, ifølge YS Arbeidslivsbarometer. Spesielt gjelder det to av næringene som ble hardest rammet av permitteringer: tjenesteyting og kultur. Interessen øker også mye blant dem som ikke i dag er medlem av en fagforening.

Det er godt grunnlag for mange nye medlemmer, men da må også LO og fagbevegelsen ta grep i egen organisasjon.

Smalls inspirerer til å se fagorganisering som en mulighet for alle til å påvirke egen arbeidsplass. I en verden med økende forskjeller og store, mektige selskaper er det viktigere enn på lenge.