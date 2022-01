Leder

Må avvise russisk press

PRESIDENTMØTE: 29. oktober i fjor møtte Finlands president Sauli Niinistö den russiske president Vladimir Putin i Kreml.

Den spente situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina opptar i høy grad Finland. President Vladimir Putins trusler mot nabolandet Ukraina, og hans krav om at Nato ikke utvider østover, aktualiserer spørsmålet om Finlands forhold til den vestlige forsvarsalliansen.

Både president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin understreket i sine nyttårstaler at Finland alene avgjør om landet skal søke medlemskap i Nato.

– I Finlands bevegelsesfrihet og valgmuligheter inngår også muligheten til å alliere seg militært og søke om medlemskap i Nato, hvis vi selv tar en slik beslutning, sa Niininstö.

Marin påpeker at alle land har rett til å bestemme sin egen sikkerhetspolitikk. Men i russisk propaganda handler dette om at Nato forsøker å rekruttere nye medlemmer. Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartement, sa nylig at «å innlemme Finland og Sverige i Nato vil få alvorlige militære og politiske konsekvenser, som vil kreve et passende svar fra Russland».

Det er urovekkende toner fra Kreml. Med verbale trusler og sabelrasling forsøker Putin å få det som han vil. Russland viser frem militær slagkraft på grensen til Ukraina for å presse frem vestlige innrømmelser på flere områder. Blant annet at frie og selvstendige nasjoner skal fratas muligheten til å velge sin egen sikkerhetspolitiske kurs. Det er et fullstendig uakseptabelt krav.

Selv om ikke Finland er medlem av Nato er finnene blant alliansens mest aktive partnere. Finland ble med i Partnerskap for fred i 1994 og er med i et euroatlantisk samarbeidsråd. Finland har dessuten bidratt til Nato-ledede operasjoner på Balkan, i Afghanistan og Irak. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa på møtet i Nordisk råd i høst at selv om Sverige og Finland ikke er medlemmer av alliansen er de tjent med det rammeverk Nato har for sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Nord-Amerika og Europa.

10. januar møtes amerikanske og russiske diplomater i Genève for å diskutere den spente situasjonen på den ukrainske grensen, der opptil 100.000 russiske soldater er oppmarsjert. De vil også drøfte Putins liste med krav til USA og Nato. To dager senere møtes representanter for Russland og Nato. Etter at Russland i lengre tid har avslått invitasjoner til å møte i Nato-Russland-rådet er det positivt at samtaler finner sted. Det er maktpåliggende å finne diplomatiske løsninger som kan redusere den militære spenningen. Men militære trusler og politisk utpressing må aldri belønnes.

Det er selvsagt fullt og helt opp til frie og demokratiske land å bestemme om de vil søke medlemskap i Nato. Og i 2022 er det uhørt at Kreml skal forsøke å diktere svensk og finsk sikkerhets- og utenrikspolitikk.