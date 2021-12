NESTEN-KUPP: 2021 var et særlig dramatisk år for folkestyret. Nesten hver måned siden den amerikanske kongressen ble stormet har vi sett direkte angrep på demokratiske institusjoner, skriver kronikkforfatteren.

Demokratiets uår – 2021

2021 startet med et smell. Den 6. januar ble kongressen i USA angrepet av en folkemasse. Hendelsen viste seg å være den første i en lang rekke tilbakeslag for demokratiet verden over. Nå må 2022 bli året verden snur trenden og går til bredt forsvar av folkestyret.

ARVINN GADGIL, direktør, UNDP Oslo Governance Centre

Antall land som regnes som demokratier synker og antall mennesker som lever i autoritære regimer øker. Det er mange måter å måle demokrati på og det finnes flere institusjoner som gjør ulike målinger. Varieties of Democracy Institute mener at det nå i finnes færre reelle demokratier enn det finnes land med styreformer som preges av ikke-demokratiske trekk.

Ifølge den globale sammenslutningen av frivillige organisasjoner, CIVICUS, lever nå kun 3,1 prosent av verdens befolkning i land med helt åpne sivile samfunn. Det er smått sjokkerende tall.

2021 var et særlig dramatisk år for folkestyret. Nesten hver måned har vi sett direkte angrep på demokratiske institusjoner. Januar-angrepet på kongressen i USA er nevnt. I februar var det militærkupp i Myanmar. I mars var det forsøk på militærkupp i Armenia. I april ble president Idriss Déby i Tsjad drept. I mai var det kupp i Mali der de militære overtok makten. I juli ble Haitis demokratisk valgte president Jovenel Moïse skutt. I august ble Afghanistans spede demokrati, med sine store mangler både hva gjaldt representasjon og korrupsjon, erstattet av Talibans enevelde. I september ble Guineas president Alpha Condé kastet i et militærkupp. I oktober ble statsministeren i Sudan satt i husarrest og de militære overtok makten.

Det er imidlertid ikke bare de direkte angrepene på demokratiske institusjoner og valgte representanter som fargelegger analysen av 2021. Det skjer også en mindre spektakulær, men taktfast og ødeleggende innskrenking av demokratiske rettigheter overalt på kloden.

KUPP: I mars tok de militære tilbake makten i det ferske demokratiet Myanmar.

I land som regnes som demokratier har vi sett en dreining mot mer autoritært styresett. Freedom House hevder blant annet at flere utviklingslands myndigheter i så utstrakt grad slår ned på minoriteter, opposisjonelle og mediene at landene ikke lenger kan betegnes som frie, men bare som «delvis frie».

Den internasjonale organisasjonen IDEA viser til at utviklingen i enkelte land i Øst-Europa er så alvorlig at landene mest presist karakteriseres som stater med et «synkende demokrati».

Det er altså flere tydelige antidemokratiske trender som rammer folk over hele verden. For det første vil Coronapandemien prege alle samfunn også inn i 2022. Våre studier viser at nesten alle land i verden har iverksatt tiltak som begrenser demokratiske friheter. I mange land er dette godt begrunnet og midlertidig. Mens i andre bruker myndighetene corona-krisen til å permanent begrense ytrings-, forsamlings- og pressefriheten. I 42 land er valg utsatt eller ikke avholdt på grunn av coronapandemien.

For det andre ser vi at den offentlige diskusjonen og frie samtale rammes hardt av systematisk, bevisst feilinformasjon. Analysene til UNDP Oslo Governance Centre viser at desinformasjon sprer om seg i rekordfart, samtidig som nyhetskilder med bred anerkjennelse og troverdighet blir færre i tallet. FNs generalsekretær skriver i sin rapport «Our Common Future» at «Evnen til å drive storskala desinformasjon og undergrave vitenskapelig etablerte fakta utgjør en eksistensiell risiko for menneskeheten.»

Og sist, men ikke minst har vi ved Oslo Governance Centre analyser som viser at selve samfunnskontrakten er under stort og økende press i mange land. Denne kontrakten er grunnlaget for alle fungerende samfunn. Ideen om at vi er villig til å gi opp noen individuelle friheter, i bytte mot beskyttelse av interesser som er felles for alle – synes å ha sviktende oppdrift.

Tillit mellom folk, mellom folkegrupper og mellom innbyggere og myndigheter utfordres. Økende forskjeller i makt og rikdom er en sterk driver av denne mistilliten, og er i seg selv en avdemokratiserende kraft.

Det dystre året vi har bak oss må inspirere til handling. Og lyspunkter finnes. Den nye teknologien gjør at det blir lettere for folk å kommunisere og fortelle om hva som skjer. Autoritære regimers forsøk på å skjule demokratiske innskrenkinger blir vanskeligere.

Samtidig ser vi at folkelige bevegelser for medvirkning og endring har vært viktige også i 2021. Black Lives Matter, Fridays For Future, anti-korrupsjonsbevegelser i flere afrikanske land, og ungdomsopprør for mer demokrati i enkelte asiatiske land er eksempler på dette. I året vi har bak oss har flere land og institusjoner rettet søkelyset mot fremme av demokrati og inkluderende styresett.

Norge kan bidra stort. I Hurdalsplattformen står det at «regjeringen vil styrke demokratiets stilling i verden». Vi ser frem til å støtte utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i dette viktige arbeidet. La oss sammen jobbe for at 2022 blir et år som setter verden på en ny kurs.

Der folk får makt over livene sine, og får selv bestemme hvordan samfunnene deres skal styres. Det er tross alt ikke så fryktelig mye forlangt.