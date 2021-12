Kommentar

Hei hå, nå er det covidjul igjen

Av Yngve Kvistad

BYGDØY (VG) Det nyser i stille grender. Norge har fått omikron til jul. På ønskelisten står krisepakker.

Også i år blir høytiden markant annerledes.

Ingen ting er ved det gamle. Ikke engang nøttene til Askepott.

Det som ikke er avlyst, er avblåst. Det som er bestilt, sitter fast i et kinesisk havnelager. Syv slag til jul er bare å glemme. Maks fem om gangen, i to kohorter.

Med mindre man eier en strømmetjeneste eller et strømselskap, er det liten grunn til å gni seg i hendene. Annet enn for å holde varmen.

Var man prest, og skulle skrive en julepreken, kunne det kanskje ligge et slags poeng her. At hele verden, fattig som rik, deler et pandemisk skjebnefellesskap. For Gud og covid er vi alle like.

Eller kanskje ikke.

Fellesskapet er snarere dette, skal Trond Bakkevig straks minne oss om: At én bestemt høytid feires samtidig over hele kloden.

I år som i fjor. Som i 1942 og 1917. Som i 1812 og på 1500-tallet, da juletreet rykket inn i nordeuropeiske hjem.

I Norge var skikken med å «drikke jul» kjent på 800-tallet, ifølge Torbjørn Hornklove, en av Harald Hårfagres hirdskalder. Tradisjonen lot seg beleilig overføre til den nye samfunnsorden rundt årtusenskiftet, ettersom den sammenfalt i tid med vintersolhverv og romersk feiring av Jesu’ fødsel.

I det tolvte århundre reiste folk på Gol en stavkirke. De neste to-tre hundre år var det et par tusen slike trebyggverk i Norge. I dag finnes bare 31 bevarte stavkirker i hele verden. 28 av dem her til lands.

Vi står ved Garðar kirkja, som den opprinnelig het, da den ble satt opp rundt 1150.

Håndtegner Hagen legger en andektig lanke på de sirlige utskjæringene ved inngangsportalen. Her har fingernemme kunstnere som ham selv formet kronede mannshoder, kjempende drager og bladranker. Ornamentikk som tusen år senere er et av våre bidrag til verdensarven.

Hva de tenkte om Gud, må Vårherre vite. For sikkerhets skyld har de flettet hedenske referanser fra den nærliggende vikingtiden inn i treskurden.

Kirken er restaurert og påbygd i flere omganger. I 1884 ble den demontert og solgt til Fortidsminneforeningen for to hundre kroner, deretter gjenreist da Oscar II realiserte verdens første friluftsmuseum på Bygdøy kongsgård.

– Kirkebyggene er det synligste beviset på trosskiftet i Norge for tusen år siden, sier Trond Bakkevig og nikker mot de tjærebredte veggene. – Men lovverket det tydeligste, fremholder han.

– Gjennom Kristenretten fikk vi et nytt menneskesyn, og en ny forståelse for likeverdet. Dagens likhetssamfunn ville ikke eksistert uten kristendommen.

Vi har satt den profilerte teologen i stevne utenfor Gol stavkirke, nettopp for å trekke tråder mellom det som var – og det vi har.

Kanskje er mye ved det gamle, likevel?

– Den kristne tro slo ikke rot i Norge over natten, minner han om. – Men Olav Haraldssons martyrdød på Stiklestad ble et vendepunkt i vår mentalitetshistorie.

For med helgenkongens fall i 1030 var omslaget absolutt og ugjenkallelig:

– Det konsoliderte en langvarig prosess som knyttet oss til Europa åndelig, politisk, kulturelt – og juridisk, fremholder Bakkevig.

– Med tanke på at vi to ganger senere har sagt nei takk til en likelydende tilknytning, er det muligens ironisk at Senterpartiet står bak avsnittet i regjeringsplattformen om at 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad skal være en nasjonal markering?

– Jeg vil heller si at Senterpartiet kan sin historie.

– I Ap er læringskurven noe brattere?

– I enkelte deler veldig bratt. Men Ap er også det partiet som, historisk sett, har den sterkeste folkekirkelige tradisjonen. Fotfolket har aldri forlatt kirken. Det er mer et elitefenomen.

Prost emeritus Bakkevig blunker lurt. 73-åringen har vært politiker selv. Rådgiver for to utenriksministre i Gro Harlem Brundtlands regjeringstid; Knut Frydenlund og siden Torvald Stoltenberg.

Men vel så interessant er hans mangeårige karriere i Mellomkirkelig råd, i Kirkenes Verdensråd og i tallrike andre internasjonale og økumeniske organisasjoner.

Få norske prelater, eller politikere for den del, kan skilte med et så omfattende og vedvarende internasjonalt engasjement. For dette er han behørig påskjønnet med priser, ordener, medaljer og æresbevisninger i mange land.

En kaffetår med Trond Bakkevig kan i så måte arte seg som et intravenøst seminar om hvordan den enes troslære kan utfordre den andres trosliv, og hvordan politikk og pølsevev kan sause det hele sammen.

Paradoksene står i kø:

Aldri har vi hatt flere teknologiske nyvinninger til å binde oss sammen. Aldri har vi hatt flere individuelle fortellinger. Aldri har så mange vært koblet til. Aldri har flere vært frakoblet seg selv.

Når våre felles referanser forvitrer, fragmenteres også samtalen. I dette vakuumet oppstår alternative fakta og situasjonstilpassede sannheter. Fordi ingen lenger vet.

Historieløshet er fryktelig skummelt, sukker han.

– En ting er folk som nekter å synge 200 år gamle julesalmer; de har bare ikke skjønt at slike tekster kommer fra et sted. Det er historieløst på en naiv måte.

– Langt verre er den historieløsheten som kommer til uttrykk i arrogant ignoranse. Det kan lede til usikkerhet og i siste instans til frykt og forakt. Utrygghet på egne vegne som gjør at man er redd for å møte det ukjente, skaper polarisering. Derfor er jeg også skeptisk til såkalt identitetspolitikk som utelukkende dyrker forskjellen, og ikke tar opp i seg en anerkjennelse av mangfold.

– Hva bør så 2030-jubileet være?

– Det bør fastslå, som et premiss, at samfunnet er pluralistisk, og peke på hvilke verdier vi skal ha med oss videre. På tusen år har vi sett mye. Men én ting har vi erfart med større alvor enn alt annet: Enhver tanke om at mennesker ikke er likeverdige, er farlig.

Det er derfor den er så sterk, fortellingen om barnet krybben. Den allmektige som en skrøpelig sårbar skikkelse utfordrer et menneskesyn der noen er mindre verdt enn andre. Dét julebudskapet er tidløst.