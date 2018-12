RUSTER OPP: Den russiske presidenten Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Farlig russisk atomopprustning

MENINGER 2018-12-04T00:30:35Z

Russlands utplassering av mellomdistanseraketter i Europa er et brudd på INF-avtalen og gjør verden mindre trygg.

leder

Publisert: 04.12.18 01:30

Mellomdistanseraketter som kan bære atomstridshoder er en særdeles alvorlig trussel mot verdensfreden. Fordi rakettene bruker så kort tid fra de skytes opp til de når sine mål, forrykker de avskrekkingen mellom stormaktene på en helt egen måte. Et angrep med slike missiler kan utfordre et helt sentralt prinsipp i avskrekkingen, nemlig at ethvert angrep med kjernevåpen vil bli gjengjeldt med samme kraft. Denne tilsynelatende bisarre likevekten som i praksis betyr at den som angriper med kjernefysiske våpen vil bli utslettet, har vært en sentral grunn til at kjernevåpen aldri har blitt brukt.

Mellomdistanseraketter bringer inn en forestilling om at man kan komme unna med et begrenset angrep som ikke vil utløse en utslettende gjengjeldelse begge veier. Det er derfor de er spesielt farlige. Og det er derfor USA og det som en gang het Sovjetunionen ble enige om en traktat som forbyr slike våpen. Denne traktaten brytes nå av Russland . Det er svært alvorlig, og nok en russisk avgjørelse som øker spenningen i verden og Europa spesielt.

Det beste tiltaket mot de nye russiske missilene er å sørge for at NATO har samme kapasitet. På den måten fjernes tvilen om hvorvidt et angrep vil bli besvart. Troverdig avskrekking er effektivt mot nye trusler fra øst. Det er selvfølgelig en ulykke at man er nødt til å innføre slike tiltak, men NATO har ikke noe valg. Vi får håpe at Russland skjønner at de ikke kommer noen vei med sine ville planer om mellomdistanseraketter, før det blir nødvendig med ytterligere opprustning, men vesten må demonstrere vilje og evne til å svare på truslene.

I den hjemlige debatten om Russland og NATO er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking. Overfallet på Krim og den fordekte krigføringen i Ukraina har gjort at NATO-land med grense til Russland har måtte forsterke sitt forsvar. De mange uvarslede øvelsene og forflytningene av materiell og tropper til grenseområdene har gjort at Russlands naboland ser seg nødt til å svare. Dette gjelder også Norge. Russland har fløyet angrepsøvelser mot norske mål, og flyttet missilbatterier frem til grenseområdene i skjul. Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.