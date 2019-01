FORSVARER JENSEN: John Christian Elden forsvarer eks-politimannen Eirik Jensen sammen med Sidsel Katralen og Thomas Randby. Foto: Helge Mikalsen

Satser på den store konspirasjonen

MENINGER 2019-01-16T15:58:47Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Stjerneadvokaten John Christian Eldens prosedyre i Eirik Jensens ankesak er historisk, uansett utfall.

kommentar

Publisert: 16.01.19 16:58 Oppdatert: 16.01.19 17:38

– Offf, utbrøt Eirik Jensen da han for ørtende gang reiste seg for dommerne i sin egen ankesak onsdag . Og det er ikke rart om eks-politimannen begynner å bli lei. Etter måneder i retten skal juryen endelig komme med sin dom etter rettsbelæringen tirsdag.

Noe bedre ble antagelig formen da forsvarer John Christian Elden begynte på sin viktigste jobb, prosedyren. Og det for siste gang for en jury. Juryordningen er avskaffet. Om saken ender i en anke, vil det bli uten ti edsvorne menn og kvinner.

Og i sin historiske prosedyre for juryen hadde Elden flere gode poenger. For eksempel at Jensen har vært konsistent i sine regelbrudd i politiet.

– Ingen av Jensens kilder er registrert. Det er hans måte å jobbe på. Gærent eller ikke gærent, sa Elden.

Elden var også god da han snakket om sakens viktigste vitne, narkotikasmugleren Gjermund Cappelen, og hans manglende troverdighet.

I saken mot Jensen er det for eksempel lagt til grunn at over dobbelt så mye hasj er innsmuglet i forhold til kiloene som ble lagt til grunn i dommen mot Cappelens nettverk . Og det uten at vi har andre beviser, kun Cappelens påstander.

Og Elden har et poeng når han viser til at Cappelen har forklart kommunikasjon med Jensen som narkoprat, for å dekke over for at han har vært politityster. Han overdrev også i de første samtalene voldsomt Jensens kapasitet . Politimannen hadde slett ikke kontroll på norske grenser og tollansatte.

Vi har dessuten flere rettskraftige kjennelser på at Cappelen er lite troverdig og at det han sier må underbygges av andre bevis.

Elden lyktes likevel ikke like godt i sin eksempler på hvor mye Cappelen har løyet etter at han «la kortene på bordet». At uskyldige menn er dømt i den såkalte Flydroppsaken , som Elden mener Cappelen fortsatt lyver om, det er neppe allment akseptert.

Elden satset ellers på to spor: Den store konspirasjonen og det superhemmelige nasjonale prosjektet.

– Det er altså something very rotten in the kingdom of Denmark, sa Elden, som raskt skiftet til Norge og kom med sterke angrep på myndighetene som etter hans syn ikke har etterforsket åpenbare spor, latt ting forbli skjult og til og med holdt ting tilbake.

Elden nevnte vitnemålet fra Jensens nære kollega Morten Glavin , som mente Cappelen var truet av et kriminelt miljø som ba ham lage en historie om Jensen for at han skal nulles ut.

– Vitnet ser ingen andre teorier, sa Elden, som angrep manglende etterforskning av dette sporet. Han sa også at egne forsøk på undersøkelser er stoppet med henvisning til nasjonal sikkerhet.

Juryen får se om de kommer nærmere på dette når prosedyren fortsetter torsdag.

Så langt er en mer nærliggende forklaring at vitnene som har fremmet teorier i retten, ikke har hatt noe konkret man kan gå videre på. Det er bare rykter.

Og rykter er som kjent også forsvaret sterkt imot. Ikke minst mener Jensen selv det var rykter som felte ham.