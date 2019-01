«Jeg tar fullt ansvar for en eventuell nedstengning» sa Trump til demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer i desember. Nå mener han de har skylden. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Det hvite spøkelseshus

MENINGER 2019-01-12T04:01:32Z

Når strømregningen blir betalt i Det hvite hus igjen, vil Donald Trump møte nye utfordringer.

leder

Publisert: 12.01.19 05:01

Fra og med dag er nedstengningen av statens funksjoner den lengste i USAs historie. Presidenten og Kongressen blir ikke enige om budsjettet, regninger og lønninger blir ikke utbetalt, mange funksjoner opphører og ringvirkningene merkes helt inn i Det hvite hus. Store deler av staben permitteres, Secret Service agenter dominerer blant de gjenværende og de tomme korridorene får et spøkelsesaktig preg. Finansdepartementet i hovedstaden har gitt beskjed til byens vannverk om at regningen ikke blir betalt, utestående beløp har passert 5. millioner dollar og ledelsen skal ifølge sin egen hjemmeside seriøst vurdert å stenge vannet.

Men ting kan fortsatt bli verre. Presidenten har truet med unntakstilstand dersom ikke Kongressen sanksjonerer hans krav om 5,7 milliarder til en 400 kilometer lang mur langs grensen mot Mexico.

Forrige gang en nedstengning hadde vart like lenge var i 1996 da daværende president Clinton heller ikke var blitt enig med Kongressen om et budsjett. Sentrale funksjoner opphørte, og den politiske ledelsen i Det hvite hus valgte å la en rekke unge frivillige avhjelpe med dag-til-dag-arbeidet. En av dem var 23 år gamle Monica Lewinsky. Og situasjonen ble begynnelsen på Clintons lange vei mot riksrettssak drøyt to år senere. En prosess som ikke felte ham. Han gikk av som en av USAs mest populære presidenter noensinne i 2001, med en blomstrende økonomi som hovedårsak.

Om Trump skulle bli stilt for riksrett er det neppe noen sexskandale eller metoo-overtramp som vil føre ham dit. Han har så langt overlevd avsløringen av å ha betalt en playboymodell og en pornostjerne for å tie om forholdene han hadde til dem, søksmål fra 22 forskjellige kvinner som har anklaget ham for utilbørlig opptreden over en periode på drøyt tredve år og et opptak som ble sluppet under innspurten av valgkampen hvor han åpenlyst skrøt av å foregripe seg på kvinner.

Men det er smerteterskler, også for Trump. Når han nå ikke lenger kan støtte seg på et flertall i Representantenes hus vil tålmodigheten hos det republikanske mindretallet bli mindre. Trump vil derfor møte store utfordringer når lys- og vannregningen er betalt og Washington vender tilbake til normalen.