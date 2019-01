BA OM MER PENGER: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte NHOs årskonferanse. Foto: Frode Hansen

Forsvarsbudsjettet må opp

MENINGER 2019-01-14T01:56:47Z

Norge løper fra forpliktelsene i en tid vi virkelig ikke bør gjøre det.

leder

Publisert: 14.01.19 02:56

USAs president Donald Trump er den som har satt de mangelfulle, europeiske bidragene til NATO på dagsorden. Men også hans forgjenger Barack Obama, var i høyeste grad misfornøyd med at det var USA som ble sittende igjen med størstedelen av regningen for forsvarsalliansen.

Med Trump i Det hvite hus, kommer imidlertid alvoret nærmere, sammen med hendelser som Russlands erobring av Krim og utplassering av raketter i strid med INF-avtalen om mellomdistansevåpen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Oslo med nettopp dette budskapet i forrige uke . - Det Norge bidrar med har høy kvalitet, problemet er at bidragene våre er for små, sa Stoltenberg.

Han la til at Norge planlegger med å ha bare 10 kampfartøy i 2025, mens vi hadde 58 i 1990. Stoltenberg pekte også på at Norge har lite helikopterstøtte, få moderne panservogner og et landforsvar på rundt 4500 personer, hvorav rundt halvparten er vernepliktige.

Det er ikke vanskelig å være enig med ham i at dette er for smått. Norge har få soldater og lite utstyr. Og våre bidrag til NATO-operasjoner i utlandet er også temmelig beskjedne.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skrev i forsvarsbudsjettet for 2019, som ble lagt fram i oktober, at Norge i 2018 vil bruke cirka 1,6 prosent av verdiskapningen på forsvar neste år.

I NATOs offisielle statistikk fra i fjor landet Norge på 1,62 prosent av BNP i 2017. Andelen går altså ned, ikke opp, noe som står i kontrast til det vi har lovet. Norge har nemlig sagt at vi skal opp på utgifter til forsvar som tilsvarer to prosent av BNP.

Vi har riktignok fortsatt noen år på oss. Regjeringen går inn for å nå toprosentmålet i langtidsplanen for 2021 til 2024 . Men Norge er eneste land med grense til Russland som ikke allerede bruker to prosent. Og i tillegg går altså andelen i feil retning.

Norge bruker mindre på forsvar en mange kanskje liker å tro. I en mer usikker verden må vi investere mer i vår egen sikkerhet. For fred og trygghet er forutsetningen for alt det andre. Uten trygghet vil slite med å få til den økonomiske veksten vi er så avhengig av.