Foto: Jan Petter Lynau/ VG

Ta grill-ansvar!

leder

Publisert: 31.05.18 05:28

MENINGER 2018-05-31T03:28:11Z

Flere butikksjefer bør følge Rema-kjøpmann Morten Wiiks eksempel og stoppe salget av engangsgriller.

Forretningen på Ulsrud i Oslo har ifølge Dagbladet pakket dem vekk inntil videre. Det er ekstrem stor brannfare i mange deler av landet, og brannvesenet fortviler over folk som trosser forbudet mot bruk av åpen ild i og ved marka.

Både politi og brannmannskaper varsler at de vil bli hardere i klypa. Særlig utfordrende er utbredelsen av engangsgriller, hvor selve bruken utgjør en akutt faresituasjon, samtidig som at avfallsproduktet – den utbrente grillen – skaper en ny faresituasjon ved at den kan ettertenne. Brukte engangsgriller er dessuten et miljøproblem.

Bare i mai måtte brannvesenet rykke ut til hele 343 branner i inn- og utmark. Så langt i år har antallet utrykninger til denne type branner passert 550. Med en lang rekke bebudete tørre og solfylte dager kan det bli uhyggelig mange flere. Den minste gnist er nok til å antenne skog- og lyngbranner.

Ni av ti slike branner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de viktigste årsakene, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap overfor NRK. Søndag kveld fikk en mann i 30-årene et forelegg på 5000 kroner for å ha ignorert forbudet mot åpen ild ved en badeplass i Haugesund, hvor det tok fyr i gresset rundt engangsgrillen.

Grillbranner kostet samfunnet dyrt. Rene ødeleggelser er én ting. I løpet av sommerhalvåret i fjor utbetalte forsikringsselskapene 126 millioner kroner etter branner og branntilløp på grunn av dette, ifølge tall fra Finans Norge. En annen ting er svekket beredskap. På grunn av alle brannene i inn- og utmark er budsjettet for de ni helikoptrene som er satt opp for å hindre skogbrann tømt allerede før mai er omme.

Brannvernforbundet ønsker midlertidig salgsstopp av engangsgriller fra Trøndelag og sørover. Det er et forslag vi støtter.

Mange ønsker et totalforbud, begrunnet både i brannfare og miljø. Vi ser problemet med at engangsgriller forsøpler. En måte å gjøre det mer attraktivt å rydde opp, kunne være å ilegge disse aluminiumsgrillene en høy miljøavgift, men kompensere med en panteordning hvor denne ble refundert.

I et land med flere kalde og våte dager enn de hete sommerdøgn vi nå opplever, mener vi det er i overkant drøyt å totalforby engangsgriller. Å grille pølser i fjæra, under oppsyn, på dager hvor naturen ikke er like lettantennelig som nå, er ikke forbundet med stor brannfare. Og så lenge folk behandler den brukte engangsgrillen som det spesialavfallet det er, kan man gjerne fortsette å omsette slike produkter. Bare ikke på knusktørre dager som nå.