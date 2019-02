SLÅR SPREKKER: Forbundskansler Angela Merkel og visepresident Mike Pence på sikkerhetskonferansen i München. Forholdet mellom allierte er kjøligere enn på lenge. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Kommentar

Putin vinner når allierte krangler

Det er ikke en knute på tråden. Det er full skjæring i forbindelsen mellom Donald Trumps USA og de europeiske allierte.

Det blir stadig vanskeligere å glatte over motsetningene og late som om dette går over med det første. Sikkerhetskonferansen i München i helgen viser dette med all tydelighet. USAs visepresident Mike Pence og Tysklands forbundskansler Angela Merkel representerte motpoler på dette tradisjonsrike møtet.

Merkel leverte et sterkt forsvar for internasjonale avtaler og institusjoner som ble bygget opp etter 2. verdenskrig og som har brakt både sikkerhet og velstand. Hun sa at disse strukturene kommer under voldsomme angrep, at de kan forbedres, men må beholdes.

Den tyske kansleren blir vekselvis kritisert for å være for svak eller altfor sterk. Hennes oppgjør med den amerikanske administrasjonen var i alle fall tydelig nok. Hun avviste Trumps kritikk av russiske gassleveranser til Tyskland, USAs tilbaketrekning fra Syria og en varslet exit fra Afghanistan. Hun var kritisk til å si opp INF-avtalen og tok til orde for nye forhandlinger om rustningskontroll.

Pence ba i sitt innlegg europeerne stille seg bak Trumps lederskap. Da må de bryte med Iran, si opp atomavtalen og innføre sanksjoner slik USA har gjort. De må utestenge Huawei og andre kinesiske selskaper som USA mener er en sikkerhetsrisiko. Men europeerne liker ikke å bli fortalt hva de må gjøre, særlig ikke av en amerikansk president som har brukt enhver anledning for å kritisere dem. Ifølge en meningsmåling i DeutschlandTrend sier i dag bare 24 prosent av tyskerne at de har tillit til USA som en partner. Tilliten har stupt etter at Trump ble president.

Konfliktnivået kan raskt blir større hvis Trump utvider sin handelskrig. Presidenten har bedt om og mottatt en rapport fra handelsdepartementet om hvorvidt bilimport fra Europa utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Han har truet med å innføre en straffetoll på 25 prosent på biler, slik han gjorde for importert stål og aluminium. I München sa Merkel at det er sjokkerende at biler plutselig er blitt en sikkerhetstrussel mot USA. BMWs største fabrikk er ikke i Bayern, men i Sør-Carolina.

Trump bygger høye tollmurer for å beskytte landets egen industri. Men isolasjonisme og handelskrig med nære allierte er dårlige grep for å styrke nasjonal sikkerhet. Det svekker en sikkerhetspolitisk allianse som i 70 år har tjent både USA og Europa godt.

Det finnes en klar vinner når vestlige allierte krangler, Russland. Utenriksminister Sergej Lavrov sier det alle kan se: Spenningen øker i de transatlantiske forbindelsene mellom allierte.

-Det oppstår nye sprekker og gamle sprekker blir dypere.

Det passer Vladimir Putin utmerket.