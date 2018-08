NY VARSLERSAK: En varsler i bergenspolitiet ble tvangsflyttet etter at han ga beskjed om kritikkverdige forhold. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mer politibråk i Bergen

MENINGER 2018-08-30

Politiet i Bergen mener kanskje de aldri tar feil. I hvert fall ser de ut til å avsky varsler om det motsatte.

kommentar

Publisert: 30.08.18

Robin Schaefer-saken rystet tilliten til norsk politi. At en erfaren politimann fulgte sin overbevisning og nektet å gi seg før et drap ble oppklart kostet ham dyrt. Etter Schaefer-saken fikk man intrykk av at politiledelsen i Bergen så på slikt nærmest som forræderi.

Schaefer hadde rett, og drapet ble oppklart . Det hadde neppe skjedd uten hans innsats, som kostet ham dyrt personlig . Kampen mot egen ledelse for rettferdighet var tung.

Nå rammer en ny varslersak Bergen. Nok en politimann mener politiet ikke gjør det det skal i en alvorlig sak. Om han har rett i det kan vi ikke vite. Men han har varslet. Og hans varsel ser ut til å ha fått store konsekvenser for hans egen jobb.

Det er påfallende at en varsler blir flyttet til en ny stilling rett etterpå. Like påfallende er det at det ganske kort tid etter varselet plutselig dukker opp en rekke kritiske punkter fra ledelsen om mannens skikkethet i en jobb han har hatt i flere år. Det er vanskelig å tro at dette ikke henger sammen.

Hvis det av en eller annen grunn ikke gjør det, at det er helt tilfeldig at en som har varslet om sviktende eller mangelfull etterforskning plutselig ikke er skikket til jobben sin, så er det uansett elendig politiledelse. For signalet som sendes til de ansatte i politiet er at varsling er farlig.

Slik bør det ikke være i en etat med en så viktig oppgave som politiet. Det vil bli gjort feil, og det kan dukke opp situasjoner eller subkulturer som bør tas fatt i. Et politi som tror det er plettfritt, og som aktivt undertrykker de i egne rekker som mener noe annet, det er et politi som vil gjøre feil.

Det er ikke alltid varslere har rett. Noen ganger kan også motivasjonen for varsling være konflikter på arbeidsplassen. Men det bør man kunne håndtere uten å lage en fryktkultur. Politiet i Bergen ser ikke ut til å ha forstått det. Det er merkelig for alle som husker Robin Schaefer-saken.