Mamma: - Den beste matpakka er den som blir spist opp

2018-09-01

Senk skuldrene, mammaer og pappaer! De aller fleste av oss har bare tid til å smelle sammen et par brødskiver og en banan – men jeg kan garantere deg at det er godt nok! Til syvende og sist er den beste matpakke den som blir spist opp.

debatt

Publisert: 01.09.18 09:42

LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, skribent og blogger på supporterfrue.blogg.no.

Barnevernet banker nå på dører for å forvisse seg om at det finnes en kjærlig og omsorgsfull mamma og pappa i heimen der matpakka kun inneholder kneip med ost, en halv banan og kanskje en yoghurt.

For matpakka skal ikke se ut som en matpakke lenger, men et herremåltid av økologisk, raw, fermentert, vegansk, hjemmelaget og palmeoljefri, hvis vi skal bruke sosiale medier som kilde for trender.

Du er nemlig ikke glad i ungen din om du ikke klarer å stemple ut bamser og sommerfugler av brødet du serverer, eller lage hjemmelaget raw-mos av utrydningstruede grønnsaker og frukt. Vanlige matpakker i matpakkepapir er ut –velkommen til verdensmesterskap i matpakkelaging for supermammaer!

Jeg ble for en tid siden oppmerksom på at det fantes en gruppe for mammaer som setter sin ære i å lage de flotteste matpakkene. En facebookgruppe jeg i utgangspunktet ønsket å hente noen gode tips fra, men som endte opp med å være en slags skrytearene for matpakkamammaer høye på koffein og instagramfilter.

Først ble jeg jo imponert. Så ble jeg skeptisk. Deretter ble jeg omsider trist, for dette er jo ikke matpakken min datter kommer til å få med seg i årene fremover. Det endte med at jeg landet på å være sjokkert over hvor mye energi man kan legge i disse daglige måltidene i en BPA-fri, overprisa matboks.

Jeg respekterer alle de som har så god tid at dere tar dere jobben med å sørge for at de andre kidsa blir misunnelige på naboens matpakke. Jeg sier ikke at du gjør noe galt, jeg er bare litt usikker på hvor lurt det er å stille så høye (egne?) krav til en matpakke, og for ikke å glemme forventningene til kiden som skal spise den.

Mange barnehageansatte har fortalt meg at de ofte må plukke ut over halvparten av dillet mor har styra med på kjøkkenet denne morgenen, for verken sjokolade (selv om den er raw!) er innafor i en matpakke til barnehagebarnet, og ingen skjønner hvordan man skal angripe pandaen som er stemplet ut i brødskiven og pyntet med eksotiske frukter på tannpirkere og fargerike cocktailpinner. Og svært mange har gitt meg applaus for å fremsnakke brødskiva med leverpostei.

Jeg kjenner det jo godt igjen. Vi skal tilbake til 90-tallet. Rune i 4A som fikk med ei litta pose med O`boy til å putte oppi skolemelken sammen med nista hans. Den lille posen med sjoko-pulver gjorde at hele klassen hang over pulten hans i håp om at han sølte ut noe av pulveret på pulten så vi andre barna kunne slikke det opp.

Jeg tenkte alltid at han hadde en snill og omsorgsfull mamma, og jeg var lei meg for at ikke jeg også fikk sjokoladepulver å putte oppi melka av mine egne foreldre. De var vel kanskje ikke så glad i meg. Sånn er jo barn, de sammenligner. De sammenligner klær, sko, leker og nå også matpakker. Med andre ord er det vi foreldre selv som sørger for at våre barn blir ufrivillig satt til side med sin «vanlige» matpakke på skolen. Nå er det nemlig matpakkas innhold og utseende som avgjør om du er fra et kultivert og møblert hjem.

«Mine barnehagebarn har idag med seg hjemmebakte bokhveteknekkebrød, paprika, en liten sylteagurk, fersken, hjemmelagd grønnkålchips, tørket jordbær, og raw Ombar-sjokolade, samt mandelmelk og rapskokos i barnehagen. Barn 2 har med seg nybakt fermentert bokhvetebrød, en liten bit mørk sjokolade, fersken, druer og paprika samt rapskokos til drikke.»

Jeg stod igjen som et spørsmålstegn. HVA er alt dette og er det spiselig?

På siden sammen med oppskriften var lagt ved bilde av matpakker som var sirlig anlagt som bamser med tenner, smilende kattepuser, og en fargerik papegøye med en sol i hjørnet av matboksen. Det så både innbydende og staselig ut, men av erfaring vet jeg at slikt ser ut som en krigssone når det åpnes igjen 3-4 timer senere.

Kommentarfeltet til kvinnen med de fermenterte bokhvetebrøda (!) svømte over at «Wow, #momgoals!» og «For en fantastisk mamma du er for barna dine!» . Jeg var fristet til å legge ut bilde av klemmeposen til 10 spenn og den halve bananen og de to halve brødskivene med leverpostei innpakket i bakepapir/matpakkepapir til min lille frøken, men feiget ut. Ble livredd for at noen skulle tro jeg var en dårlig mor som ikke fulgte matpakketrendene.

Ja, det er nok noen tær som blir skvist som hjemmelaga bananmos nå, så jeg skal først som sist avsløre at jeg ikke er ute etter å henge ut noen som velger å bruke tid på dette. Jeg har fått tyn av matpakkegeriljaen for å stikke nesa mi ned i andres matboks, og blitt kastet ut av den nevnte gruppen for å skape ufin stemning med mitt innlegg.

Det er så hyggelig at det finnes matpakkemammaer og pappaer der ute som gjør dette, men for noen av de aller mest ivrige - COME ON!? De som forsvarer seg med at "det er viktig med et sunt og variert kosthold" - er det så veldig sunt å la ungen din ha forventninger til at all mat som serveres i matboksen er av en så ekstrem variasjon at man ikke engang vet hvordan man skal angripe matboksen?

Hva skjer med lille Olemann når han er i militæret og tørrmaten IKKE ser ut som en panda? Og tenk om hermetikken ikke er raw og økologisk? Se for deg Trinemor som får sammenbrudd av at nudlene og spagettien i studietiden IKKE er fermentert og økologisk honningglasert! Vi må begynne å lære ungene våre at ikke hver eneste dag er en kulinarisk og gastronomisk opplevelse, har vi ikke lært noen ting av frasen jeg som barn vokste opp med: «Tenk på de sultne barna i...»

Målet mitt med dette innlegget er i utgangspunktet å prøve å få alle foreldre som er like sjokkerte som meg over matpakkekulturen i disse dager, til å forstå at det er helt greit å lage en normal matpakke også. Vi må senke skuldrene våre litt, og ikke tro at dette bør være dagligsdagse matpakker. Flertallet av oss har verken tid, kompetanse eller rett og slett råd til å hive seg med i matpakkeverdensmesterskapet, og det er helt greit!

Jeg meldte meg inn i den nevnte gruppen for å få litt inspirasjon, ikke for å bli overveldet av hvor elendig nistepakkelager jeg kommer til å bli. Jeg håpet noen kunne komme med tips til å få maten til å holde bedre eller gi meg tips til hvordan gulosten ikke skulle bli svett på 3-4 timer, ikke bli bombadert av bananbamser, hjemmedyrkettørket frukt og fermenterte hjemmelagde grønnkålchips. (Jeg har for øvrig til gode å finne ut av hva i alle dager det er.)

For øvrig kan jeg meddele alle sjokkerte matpakkemammaer som gråter sine salte tårer over at datteren min ikke får koldtbord i matpakka si, om at i vår barnehage har alle måltidene inkludert. Heldigvis blir det ikke servert hjemmelaget grønnkålchips eller mandelmelk, med mindre du har en sykdom som tilsier at du må ha det.

Brødskiver med leverpostei og melk duger helt toppen, så lenge Maren spiser maten sin i hyggelig selskap. Jeg er evig glad for at hun, de ansatte i barnehagen og alle foreldrene skal slippe å se at hun har en mor som ikke kan lage annet enn butikkjøpt kneip med ost i to farger. Kravet for matpakka bør være at det er spiselig, sunt og næringsrikt måltid, og at barnehageansatte slipper å måtte kaste store deler av den fordi det rett og slett ikke er vettugt innhold.

Til deg som er sint fordi du føler deg truffet - ikke vær sint. Du skal få fortsette å gjøre akkurat som du har gjort, så skal jeg gjøre det samme som jeg gjør hver dag. Du trenger ikke forsvare deg og si at dette gjør du fordi du syns det er hyggelig - for det tror jeg på.

Til de med barn som har spesielle diett-behov, så regner jeg med at dere har såpass kontroll på energinivået at dere ikke lar dere fyre dere opp med dette innlegget - jeg vil anta at deres nistepakke MÅ se annerledes ut enn andres.

Senk skuldrene folkens! Flertallet av oss har som nevnt bare tid til å smelle sammen et par brødskiver, ei banan og kanskje en yoghurt om vi har en liggende – men jeg kan garantere deg at det er godt nok! Til syvende og sist så er den beste matpakke den som blir spist opp. Tenk på de sultne barna i andre land.

Lykke til i mammamesterskapet for århundrets matpakke!