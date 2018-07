Bare gode venner? USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin utveksler gaver og elskverdigheter i Helsingfors i uken som gikk. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

Det spesielle forholdet

leder

Publisert: 21.07.18 05:46

2018-07-21

For Norge er det viktig å presse på for garantien som har vært selve bærebjelken i NATO fra alliansen ble stiftet i 1949: En for alle og alle for en.

«Det spesielle forholdet», eller «the special relationship» er et begrep som har vært brukt til å beskrive de tette båndene mellom USA og Storbritannia, språklig, politisk, kulturelt og økonomisk. Tony Blair revitaliserte uttrykket i sin periode som britisk statsminister, først i samarbeidet med Bill Clinton og senere med George W. Bush.

Etter møtet mellom USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May tidligere denne måneden, er det vanskelig å si at forholdet lenger er «spesielt». Snarere at det er like komplisert og delvis dysfunksjonelt som det er med andre europeiske statsledere, som for eksempel Tysklands Angela Merkel.

Til gjengjeld har Trump utviklet et helt spesielt forhold til Russlands president Vladimir Putin . Det er å håpe at historikerne en gang i fremtiden vil kunne fortelle oss hva dette forholdet egentlig består i. Foreløpig er det overlatt til spekulasjon og fantasier hva som har gjort at en amerikansk president så tilsynelatende trykker USAs tradisjonelle hovedfiende så reservasjonsløst til sitt bryst, etter at Russland ifølge USAs etterretningsorganisasjoner fortsetter med cyberangrep på USA. Det siste er at Trump og Det hvite hus har invitert Putin til Washington til høsten, uten å orientere USAs etterretningssjef Dan Coats på forhånd.

Dette er interne forhold USA selv må rydde opp i. Mer bekymringsfullt er det at ingen vet eller føler seg trygge på hva Trump og Putin snakket om med bare tolker til stede. I et intervju med FoxNews rett etter møtet, presterte Trump å så usikkerhet rundt tryggheten til NATOs ferskeste medlem, Montenegro . Et land og folk som ifølge Trump «opptrer veldig aggressivt» noe som kan lede til «tredje verdenskrig».

De russiske interessene i Montenegro er velkjente, og mye av bakgrunnen for at landet søkte NATO-medlemskap. I fjor ble det avslørt at russere skal ha stått bake et forsøk på statskupp i 2016. For Norge, som selv er et lite land med strategisk viktig beliggenhet og som er helt avhengig av våre allierte som garanti for vår sikkerhet og frihet, er det viktig å presse på for garantien som har vært selve bærebjelken i alliansen fra den ble stiftet i 1949: En for alle og alle for en.