Giskes heimebane

Hva har ledelsen i Ap og Høyre felles? De er begge redde for Trond Giske. Om enn av ulike grunner.

Publisert: 02.03.19 09:58







Giske er den eneste i Ap som politikere i alle andre partier frykter å møte i debatter. Han er dyktig, rå og kompromissløs. En slugger. Mange utenfor Ap har pustet ekstra tungt før de har møtt ham til duell i studio.

Innad i Ap har mange gjennom flere tiår fryktet ham og hans nettverk. Om han faktisk har vært så mektig som både støttespillere og motstandere har trodd, er et interessant spørsmål.

Men myten om hans makt har gitt ham en posisjon få andre i Ap har hatt i nyere tid.

Kan bli gjenvalgt

Selv om Giskes maktbase har krympet siden velmaktsdagene, er det fortsatt mange, særlig i partiapparatet i det tidligere Sør- Trøndelag , som støtter ham. Og han står usedvanlig sterkt hos trøndere flest. En meningsmåling i Adresseavisen før helgen viser at nesten tre av fire Ap-velgere har stor eller noen grad av tillit til at Giske kan gjøre en god jobb som politiker for partiet sitt. Blant alle velgere i Trøndelag er det over halvparten som mener det samme.

Rett nok er motstanden mot Giske og hans krets stor i partiet nord i det nye, sammenslåtte Trøndelag.

Men det gamle Sør-Trøndelag er en egen valgkrets også ved neste stortingsvalg. Dette styrker Giskes sjanser til å komme på stortingslisten til Ap enda en gang, til valget i 2021.

Trond Giske på årsmøtet i Steinkjer Ap Foto: Johan Arnt Nesgård

Reiulf Steen

I Ap frykter mange at Giske kan komme tilbake og utgjøre en plagsom opposisjon mot den sentrale partiledelsen. Han kan bli en representant for en venstreside som spiller på motstand mot Oslo, mot sentralisering, mot den såkalte eliten.

Det trekkes sammenligninger med tidligere Ap-leder Reiulf Steen. Han måtte gå av som partileder, men sikret seg etter noen år en plass i Aps sentralstyre. Her ble han et gnagsår og en plage for sin etterfølger, Gro Harlem Brundtland.

Mange velgere føler at Giske taler deres sak mer enn Støre og andre sentrale Ap-politikere gjør. Som lokale Ap-folk ved Hydro Årdal som denne uken rykket ut med sin støtte til Giske. Eller mangeårig ordfører i Nord-Fron, Gunnar Tore Stenseng. Han har sagt at han heller vil ha Giske enn Jonas Gahr Støre som Ap-leder.

Mye av dette handler om følelser. For i virkeligheten er det lite som skiller Giske og Støre politisk. De har vært enige om det aller meste. I endel saker har Giske til og med ligget til høyre for partiet sitt. For eksempel da han som næringsminister foreslo å fjerne formuesskatten. Men det er på venstresiden i Ap han ser rommet han kan fylle. Der, og opp mot fagbevegelsen.

Giskes hastverk

Alt tyder på at Giske vil gjøre det som er nødvendig for å redde sitt politiske liv. Som voksen har han alltid vært fulltidspolitiker. Den som leser biografien hans på Stortingets hjemmeside, ser at det ikke står noe som helst under punktet «yrkeserfaring». Ingenting. For det ser ut til å være politikken som er selve livet for Trond Giske .

Mange hadde trodd Giske ville bruke mer tid på å bygge seg opp igjen etter at han måtte gå av som nestleder i partiet. At han ville jobbe hardt, men stillferdig i Stortinget, gjenvinne tillit litt etter litt, i håp om å få komme tilbake.

I stedet gikk det bare noen uker før han holdt sin første offentlige tale, i Orkland Ap. Og han ba raskt om ny tillit i hjemfylket - bare måneder senere forsøkte han å bli styremedlem i Trøndelag Ap, uten å lykkes. Og før denne helgens årsmøte prøvde han igjen, først å bli nestleder i fylkeslaget, deretter styremedlem.

Hastverket har provosert motstanderne hans - og gjort det vanskeligere for støttespillerne.

Ap sliter

Norge er et land der mange liker at folk som går på trynet, reiser seg igjen. Men de som har falt, må erkjenne, og vise at de har lært. Mange mente at videoen fra Bar Vulkan viste at Giske ikke hadde gjort det. At det vitnet om dårlig dømmekraft at han, som tidligere hadde sagt at han hadde hatt en dårlig rolleforståelse i sosiale sammenhenger der det var mye alkohol, lot seg filme i en bar med unge kvinner sent på natt.

Det skjedde den samme helgen som han var i ferd med å få ny tillit fra sitt eget fylkesparti, Trøndelag. Valgkomiteen endret sin innstilling. Giske ble skjøvet ut.

Dersom Ap hadde stått sterkere, med en samlet ledelse og en partiorganisasjon med selvtillit, hadde striden rundt Giske hatt mindre betydning. Men Ap sliter. Partiet burde ligget langt over 30 prosent, kanskje nærmere 40 prosents oppslutning, gitt alt bråket og alle konfliktene som har vært rundt statsminister Erna Solberg og hennes regjering. I stedet ligger Ap såvidt over katastroferesultatet fra forrige stortingsvalg. Det er fløypartiene på venstresiden og Senterpartiet som tjener på det borgerlige kaoset.

Støres problem

Problemet er at Ap mangler prosjekt, politikk og personer. Noe av Støres problem er arven etter Jens Stoltenberg. Som statsminister trakk Stoltenberg inn gamle travere som Sigbjørn Johnsen og Grete Faremo i regjeringen, i stedet for å slippe inn nye folk. De siste årene har det blitt tynt i rekkene av talentfulle yngre Ap-politikere, i generasjonene under Støre og Stoltenberg.

Sett utenfra er det en dårlig partikultur i Ap. Mange virker redde for å bli tolket som deltagere i en maktkamp. Det kan være en av grunnene til at vi ser så få tydelige og profilerte Ap-politikere. Det er også vanskelig å utvikle god politikk under slike forhold.

Ap mangler en sentral politiker som politiske motstandere frykter. Og som treffer andre typer velgere. Lenge var den politikeren Trond Giske. Han opptrer ikke lenger på vegne av Aps ledelse.

Mange frykter hva som kan skje dersom han lykkes i å bygge seg opp igjen i hjemfylket sitt. Noe av svaret kan vi få på årsmøtet i Trøndelag Ap denne helgen.