PÅLAGT TERAPI: Ansatte i Det Norske Kartselskapet er pålagt å gå i terapi hos Addictologi Akademiet. Foto: Kristiansen, Tore

Invasjon Norge

Publisert: 09.12.17 09:26

MENINGER 2017-12-09T08:26:06Z

Arbeidslivet må være fritt for sektstreff og tvilsomme terapeuter .

Menneskers sårbarhet og mistillit til seg selv er en gullgruve. Verden renner over av selvutnevnte eksperter og behandlere som hevder de kan få et sviktende selvbilde på rett kjøl. Noen gjør det av idealisme, andre av grådighet.

Usikkerhet og negative selvbilder er blitt et business-case.

Det er mange veier et menneske kan gå for å komme ut av en negativ livssituasjon. Hjelpen kan finnes utenfor det etablerte apparatet. Alle står fritt til å bruke tid og penger på terapi og veiledning som ikke har dokumentert virkning. Vil du oppsøke en healer istedenfor å gå til psykolog så er valget ditt.

BAKGRUNN: Terapeuten og forretningskvinnen

For mennesker med rusproblemer eller andre former for avhengighet kan konfrontasjon, avsløring og tøffe tak ha effekt. En ideell organisasjon som Anonyme Alkoholikere har hjulpet mange med å erkjenne at de har et problem, og tvunget vekk løgner og kamuflerende strategier.

År med misbruk og løgn kan kreve at man bli utsatt for en nådeløs nedrivning av egen personlighet før man kan bygge opp et nytt liv. Det fungerer for noen.

Men arbeidslivet kan ikke inneholde slike metoder. Alle har rett til å gå på jobb uten å måtte fortelle sine innerste hemmeligheter eller bli tvunget til terapi. Beretningene fra kartselskapet som VG nå offentligjør er trakassering i sin reneste form. Å bli tvunget inn i denne formen for kommersialisert tvang og ydmykelse er et overgrep.

Mange arbeidsplasser og sjefer lar seg fascinere av tvilsomme terapeuter, coacher og konsulenter. Det må det tas et oppgjør med. En arbeidsgiver må gjerne tilby sine ansatte hjelp i vanskelige livssituasjoner, men det må være lov til å si nei uten at det får konsekvenser.

Det som avsløres i VG nå er et grelt eksempel på hvor galt det kan gå.

Folk som tjener penger på å løse folks problemer vil selvfølgelig ha interesse av at så mange som mulig har problemer. I møtet med den grunnleggende usikkerheten mange av oss bærer på, kan en dyktig manipulator få oss på kroken.

Vær forsiktig med hvem du åpner deg for, og husk at det ikke er unormalt eller umoralsk å tvile på seg selv.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!