Egon Holstad.

«Morn, morn, Jensen! Kan vi låne slagordet ditt?»

Publisert: 07.02.18 14:09

Hvis man ikke har en egen politikk, kan man alltids stjele noen andres. Og legge til et ord eller to.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Arbeiderpartiet sliter, den gamle kjempen. Etter et historisk svakt valg, det nest dårligste siden 1924, og der de siste meningsmålingene viser at de er nærmere null enn femti prosents oppslutning, skal de nå brette opp ermene og stake ut sin egen politikk fremover, med egne tanker og ideer for hvordan de skal bygge landet i årene fremover.

Med én nestleder mindre enn de hadde før valget, og masse uønsket oppmerksomhet rundt Giske og hans utenomsportslige bravader, har det dessverre bare gått fra galt til verre.

Med fire år til i forsmedelig opposisjon, etter fire pinlige opposisjonsår mot den blåeste regjeringen i landets historie, er det ingen tvil om at politikken deres ikke appellerer nevneverdig.

På de verste målingene utpå nyåret har de vært på lattervekkende 19,4 prosent, som altså er 17,5 prosent lavere enn 36,9, tallet som for litt over 20 år siden var minimumtallet deres daværende leder, desimaldemokraten Thorbjørn Jagland, krevde for å bli sittende som statsminister. Han fikk som kjent bare 35 prosent, og valgte å gå av.

Jonas Gahr Støre, derimot, hadde lovet å danse både jenka, halling og riverdance naken på Slottsplassen, mens hans spiste hatten sin, om han fikk over 30 prosent ved sist valg, men slik gikk det dessverre/heldigvis ikke (alt etter hvem man spør). Hatten ble som kjent ikke spist. Ei heller tatt og gått.

Når Arbeiderpartiet nå skal vinne tilbake velgerne, har de derfor tenkt hardt. Svaret er tilsynelatende like enkelt som det er genialt. Logikken er iallfall enkel, og lyder omtrent slik:

«Siden alle de andre partiene til sammen er mye større enn oss, bør vi heller prøve å bli mer lik dem. Fremskrittspartiet, for eksempel. Der kan vi stjele stemmer tilbake. Frps velgere svarer (ifølge SSB , i den grad man ønsker å tro på de korrupte taskenspillerne) at innvandring er den viktigste saken for dem. La oss derfor se hva de gjør med saken».

Med ny innvandringspolitisk talsmann, den rappkjefta og uredde debattanten Masud Gharahkhani, har Ap tatt grep. I løpet av ei knapp uke har han nå fått lov til å synge ut Aps nye valgspråk for lysere og bedre tider. Han har sunget høyt, klart, repeterende og bestemt.

Ikke gamle Arbeiderparti-travere som «Alle skal med» (2007 til i dag), «Trygghet for framtida» (1993), «Arbeid for alle» (1983), «Trygghet i hverdagen» (1995), «Nytt flertall - ny solidaritet» (2005), «Sosialdemokrati fordi vi trenger hverandre» (1987), «Fred og arbeid» (1983), «Solidaritet for felles framtid» (1979) eller «Trygghet i fellesskapet» (1969).

Alle disse velmenende pingleslagordene i partiets historie evner nemlig ikke å appellere til grasrota og folket. Og i hvert ikke til de av dem som er mest opptatt av innvandringspolitikk og stemmer Frp. For hvem bryr seg vel om arbeid, solidaritet, fred, trygghet og fellesskap? Det er jo uansett bare rødøyd, kommunistisk, stalinistpropaganda som hører hjemme på historiens skraphaug.

Derfor har Gharahkhani kastet hele sangheftet fra de siste 50 år, og i stedet for å skrive en ny sang med ny tekst, drar han heller en frekk, politisk coverlåt skrevet av Frp og Sylvi Listhaug.

I NRK-programmet «Politisk kvarter» forrige uke hadde han glemt litt av teksten, og siden Listhaug var i studio sammen med ham, hørtes de plutselig ut som en samstemt duo, der de i perfekt harmoni trallet i kor «Norge trenger en streng og rettferdig innvandringspolitikk!».

Hadde ikke Listhaug og Gharahkhani hatt forskjellig dialekt og stemmeleie, ville man mistenkt dem for å være én og samme person, med slagord-playback. Refrenget ble gjentatt flere ganger enn det som er vanlig i Melodi Grand Prix-låter fra land i det tidligere Sovjetunionen. Men Gharahkhani hadde glemt ordet «human», det hemmelige adjektiv-våpenet som skulle skape en Grand Canyon-diger kløft mellom Ap fra Frp, iallfall for dem som tror at Frp ønsker en inhuman innvandringspolitikk.

«God og tydelig Masud Gharahkhani på politisk kvarter om innvandring og integrering», klukket Ap-sjef – og tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors – Jonas Gahr Støre på Twitter. Han likte det han hørte. Dette hadde de blitt enige om.

På «Politisk kvarter» tirsdag denne uka, hadde derimot Gharahkhani med seg jukselapp. Nå var ordet og det verbale halehenget «human» med hver gang han fyrte løs om at «Norge trenger en streng og rettferdig innvandringspolitikk». For det er jo ingen andre partier som ønsker en human politikk på noen områder.

Ordet «human» er ordet som skal knyttes uløselig til Ap, i motsetning til alle de inhumane slemmingene i regjeringen. Gharahkhani kvitret nå strengt og repeterende i studio at Norge trenger en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk.

Stakkars Jon Helgheim fra Frp, opponenten i studio. Han slapp nesten ikke til i konkurransen «Hvem er strengest i Norge, og ikke fullt så opptatt av solidaritet?», for her skulle Gharahkhani vinne. Men de var strengt tatt egentlig enige. Gharahkhani hadde bare dette ekstra ordet «human» med i utbasuneringene sine.

Dette er altså det som skal få Ap opp mot gamle Jagland-høyder. Kopiere Frp og slenge på litt ekstra kakepynt.

Det er bare å glede seg til slagord som «Full peising med miljøvennlig og human petroleumsindustri i LoVeSE!», «Fri og human alkoholskjenking hele døgnet!», «Ja til mindre skatt og en human fordelingspolitikk!», «Ja til en human og kontinuerlig bevæpning av politiet!» og «Pedofile er humane monstre!».

Det gjelder bare å kopiere noen andre, legge til et ord og la det stå til. Einar Gerhardsen og Haakon Lie ville vært stolte og sunget med. Alle skal jo med.