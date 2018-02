Foto: Tegning: Roar Hagen

Putinzzzz eneste trussel

Publisert: 13.02.18 06:32

Dagens lille rebus: Hva har langrennssporten og Vladimir Putin til felles?

Nja, sammenligningen er kanskje litt søkt, men i disse OL-tider er det den beste vi finner.

Og bare for å ha sagt det med en gang: Putin har et større problem enn skisporten (og Russlands OL-trøbbel lar vi ligge i denne omgang).

For selv om Norge trolig kommer til å dominere i løypene i Pyeongchang, så blir det neppe så uinteressant at det norske folk ikke kommer til å sitte klistret ved TV-skjermene som vanlig.

Putin derimot sliter. Alle vet at han kommer til å vinne presidentvalget den 18. mars. Det er – som ventet – ingen valgkamp i vår forstand av ordet, og russere flest bryr seg lite om valget.

Det ligger an til å bli åtte presidentkandidater, men den eneste som er i riktig opposisjon til Putin, Aleksej Navalnyj, får ikke lov å stille, og bookmakerne gir ikke engang pengene igjen på Putin-seier.

Sånn sett er det lite som har endret seg siden siste valg i 2012, men for seks år siden opplevde Putin i hvert fall en protestbølge etter valgfusk ved parlamentsvalget noen måneder tidligere.

Denne gang er velgerapati den største trusselen.

Dette er det første presidentvalget siden annekteringen av Krim og krigen i Ukraina, og sånn sett er støtten til Putin enorm. Men Kreml har likevel et problem; Hvordan skal de gjøre dette valget legitimt?

Det hjelper ikke om Putin får 65–70 prosent oppslutning allerede i første valgomgang, hvis russere flest ikke har vært med og gjort valget legitimt.

Derfor snakker mange om 70-70-målet: 70 prosent Putin-stemmer og 70 prosent valgdeltagelse.

Det blir det ikke sånn uten videre i et land der de har vært vant til i 18 år at det bare er én mann som gjelder. Russland har ikke hatt et to-runders presidentvalg siden 1996, da Boris Jeltsin – med god hjelp av de styrtrike oligarkene – klarte å utmanøvrere kommunisten Gennadij Ziuganov og vinne i andre valgomgang. Putin avgjorde i første valgomgang både i 2000, 2004 og 2012 – og hans utvalgte mann Dmitrij Medvedev gjorde det samme i 2008 (da Putin selv etter konstitusjonen ikke hadde lov til å stille). Medvedev var faktisk nærmere å nå 70-70-målet enn Putin noen gang har vært. Ved siste parlamentsvalg var det godt under 50 prosent deltagelse.

Minimum i 2018 må være å slå presidentvalget i 2012 da Putin fikk snaut 64 prosent av stemmene, og drøyt 65 prosent fant veien til valglokalene.

Og det er her Putin altså har et større problem enn skisporten: For hvordan skal du skape interesse om en konkurranse uten rivaler?

Hele poenget med å "finne opp" Putin, var jo at Russland skulle få et stabilt styre etter Jeltsin-æraen, og en del av avtalen var at for eksempel de nevnte oligarkene skulle holde seg utenfor politikken.

Det blir påstått at Paris Hilton-sammenligningen Ksenia Sobtsjak er et Kreml-påfunn for å øke interessen for valget. Men det blir neppe mange flere velgere av det.

Hadde Aleksej Navalnyj fått stille, så hadde det vært noe annet. I hvert fall i de store byene kunne det ha økt valgdeltagelsen. Nå er det i stedet sånn at Navalnyj og hans folk oppfordrer folk til å bli hjemme på valgdagen – nettopp for å gjøre Putins seier mindre legitim.

Hvor mange prosentpoeng en slik boikott vil utgjøre for valgdeltagelsen, er vrient å spå, og Kreml har nok sine metoder i motsatt retning som kan være vel så effektive.

På russisk kalles det gjerne "administrative ressurser". Det handler for eksempel om at rektor innkaller alle lærerne på skolen fredagen før valget og forteller at han/hun gjerne ser at de avgir sin stemme (og uten at det blir sagt direkte, er det også en oppfordring om at stemmen blir gitt til Putin).

De regionale lederne vil få beskjed om å gjøre sitt til at valgdeltagelsen blir bra, og det har dukket opp en rekke mer eller mindre oppfinnsomme løsninger. Det snakkes om familieaktiviteter, lotterier, salg av billige pølser ... You name it, for å si det på godt norsk.

Selv om Kreml skulle sende ut en ordre om at alt skal gå riktig for seg, uten valgfusk, er det slett ikke umulig at en del regionale presidenter og ledere vil finne det for godt å putte noen ekstra stemmesedler i valgurnene. Spesielt i Kaukasus har det vært en tradisjon for slikt. I 2012 kunne Tsjetsjenias beryktede president Ramzan Kadyrov stolt presentere et valgresultat med 99 prosent til Putin og 99 prosent valgdeltagelse.

De kan nok klare 120 prosent også, om det kniper …