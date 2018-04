Erkefiender møtes i Syria

I flere tiår truet de hverandre på avstand. Nå er Israel og Iran kommet på skuddhold.

Den største faren for en dramatisk, internasjonal opptrapping av krigen i Syria er en direkte militær konfrontasjon mellom erkefiendene Israel og Iran . De første offensive operasjonene har allerede funnet sted.

Årsaken til at spenningen øker er at Iran, som har kommet det syriske regime til unnsetning, har utplassert soldater og våpen i Israels naboland Syria. Det betyr en alvorlig forverring av Israels strategiske posisjon. Regjeringer i Jerusalem har lenge ansett Iran som den største trussel landet står overfor, og nå står de nær den syrisk-israelske grense.

Israel opererer med to røde linjer i Syria. De vil ikke tolerere overføring av avanserte rakettvåpen til Irans allierte, den sijamuslimske militsen Hizbollah. De vil heller ikke akseptere at Iran etablerer permanente militærbaser i Syria.

Israels eneste diplomatiske kanal i denne saken går gjennom Moskva. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Russlands president Vladimir Putin snakker ofte sammen. Som president Bashar Al-Assads viktigste partner har Russland stor påvirkningskraft i Syria. Men det israelsk-russiske forholdet er komplisert og ble ikke bedre etter et luftangrep mot en militærbase nær Homs tidligere i april.

Moskva skal ha reagert med sinne fordi de ikke var varslet om angrepet og fordi det fantes russiske styrker i området. Russland gikk derfor til det uvanlige skritt, i full offentlighet, å anklage Israel for å stå bak.

I løpet av krigen i Syria skal Israel mange ganger ha angrepet våpenlagre og militære konvoier, særlig med tilknytning til Hizbollah, selv om israelske myndighetene verken benekter eller bekrefter at slike angrep har funnet sted. Det uvanlige med angrepet mot T-4 basen i Homs er at målet for første gang var iranske styrker og våpensystemer. Flere medlemmer av Irans revolusjonsgarde ble drept. Forløperen var at Iran sendte en avansert drone fra T4 til israelsk luftrom 10. februar. Ifølge en israelsk militærkilde var dronen utstyrt med eksplosiver. Det som er sikkert er at Israel skjøt dronen ned.

Israel ønsker ikke å provosere Russland i Syria og har en åpen kommunikasjonslinje for å forhindre misforståelser. Men det er høyst uklart om president Vladimir Putin ser seg tjent med å sette grenser for Irans utfoldelse i Syria. Russland og Iran kjemper, tross ideologiske motsetninger, på samme side mot opprørerne.

Irans offensive strategi i Midtøsten er å bygge en sterk sjiamuslimsk akse, fra Den persiske gulf til Middelhavet. Det skjer gjennom Irans stedfortredere, sjiamuslimsk milits i Irak og Hizbollah i Libanon, og ved at iranske styrker deltar på Assads side i Syria-krigen. Israels bekymring er at Iran vil utstyre Hizbollah med avanserte raketter og at de kan etablere seg med baser og våpenfabrikker i Syria.

Siden den islamske revolusjonen for 40 år siden har Israel og Iran vært vært erkefiender. Ayatollah Khomeini kalte Israel den lille Satan og USA den store. På 19 års dagen for Khomeinis død varslet Irans tidligere president Mahmoud Ahmadinejad at Israel “snart vil forsvinne fra geografien”. Israelske ledere har beskrevet Iran som en trussel mot nasjonens eksistens. Ingen har advart sterkere mot Irans atomprogram enn Netanyahu. Han ble også en innbitt motstander av stormaktenes atomavtale med Iran.

Landene har ikke erklært krig, men striden har pågått lenge med stedfortredere, cyberangrep og sabotasje, i tillegg til harde ord og trusler.

Nå øker faren for militære konfrontasjoner i Syria, en krig som allerede pågår på mange fronter og med et stort antall aktører. På den syrisk-israelske grense ved Golanhøydene er israelske styrker i høy beredskap, forberedt på at Iran kan svare militært på angrepet mot basen i Homs.

Golan er demarkasjonslinjen mellom Israel og et Syria i krig. Piggtråd og et minelagt ingenmannsland skiller landene. Israel tok kontroll over området under seksdagerskrigen i 1967 og har siden okkupert de strategisk viktige høydene. I dag kontrollerer syriske myndigheter deler av grenseområdet, mens opprørere holder andre.

Siden den siste krigen mellom Israel og Syria i 1973 har det stort sett vært rolig på grensen. Syrerne lot byen Quneitra ligge i ruiner, som et krigsminnesmerke. Da jeg besøkte stedet i 2010 hadde familier fra Damaskus picnic i ruinene. De røykte sine vannpiper i skyggen av oliventrærne. Det var før borgerkrigen i Syria startet for syv år siden.

Det som var et krigsminne er igjen blitt en slagsmark, denne gang mellom regime og opprørere. Hvis striden mellom Israel og Iran eskalerer kan krigen i Syria ta en enda farligere vending.

