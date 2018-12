Julen kan være pur glede - eller ensomhet og mismot Foto: Scanpix

Julens ytterpunkter

Jul er glede. Familie og samvær. Selskapelighet og moro. Mange ser med forventning frem til juledagene. Men ikke alle.

Publisert: 24.12.18 05:57







For dem som ikke har noen å være sammen med, kan julen bli ekstra vanskelig - nettopp fordi så mange andre er sammen med sine nære. Det er heller ikke gitt at de som feirer med sine nærmeste, er i stand til å glede seg. Familieliv er ikke alltid enkelt. Selve livet kan være tungt.

En av dem som vet mye om dette, er komiker og forfatter Else Kåss Furuseth. Våre lesere valgte henne til årets navn her i VG. Hun har delt sin egen historie, og med det gjort det litt lettere for mange som ser livet i svart. Moren hennes tok livet av seg da Else Kåss Furuseth var 11 år. Da hun var 28 år, begikk broren hennes selvmord.

les også Else Kåss Furuseth: – Et smil og en klem gjør ikke alt, men hjelper mye

Kåss Furuseth har på prisverdig vis brukt sine egne erfaringer til å åpne dørene for andre. Både rent faktisk, i høst hadde hun en åpen dag hjemme hos seg selv. Og i overført betydning, gjennom å fortelle sin egen historie og dermed gjøre det mindre farlig å snakke om det som er vanskelig. Hun har gitt oss en språk for den vondeste, for smerten hos dem som føler at de ikke lenger klarer livet. Og for smerten hos dem står rundt.

Ikke minst har hun gitt oss noen råd på veien, om å snakke sammen og å se hverandre: «Vi tåler å høre om og se hverandres smerte, vi tåler å være til bry.» Og videre: «Det er vanskelig å være åpen med dem man er glad i, men kanskje desto viktigere.»

les også Særdeles velfortjent, Else!

Julen viser oss ytterpunktene. Samhold og glede opp mot ensomhet og mismot. De som kjenner seg trygge i familiens lune favn opp mot de som er utenfor. De som har det godt med seg selv og dem rundt seg, opp mot dem som sliter med seg selv eller sine nærmeste. Kontrastene blir ekstra tydelige i disse dagene.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan begynne med å se hverandre, også litt utenfor den nærmeste kretsen. Ikke bare i juledagene. De aller fleste dager er hverdager. Hvis vi klarer å se hverandre i hverdagen, snakke åpent, også om det som gjør vondt, kan vi komme litt videre. La oss begynne med julen. Så tar vi hverdagene når de kommer.