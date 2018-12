TAKKER FOR STØTTEN: I fjor sommer mistet Lilith Staalesen (28) deltidsjobben sin da sjefen fikk vite at hun jobbet som sexarbeider på fritida. Staalesen, som også er transperson, tok saken sin til tingretten, og vant. Foto: Privat.

Debatt

Sex-arbeider: – Takk til deg som lytter!

For halvannet år siden fikk jeg sparken på jobben min fordi jeg selger sex på fritiden. Jeg tok saken til tingretten og vant, men i siste øyeblikk anket de.

LILITH STAALESEN, sexarbeider.

I dag, mens jeg skriver dette, skulle jeg ha sittet i lagmannsretten. Livredd for min og mine kollegers fremtid - og undrende over om det å ta kampen jeg tok ville sikre oss rettigheter, eller bare lovfeste at vi sex-arbeidere ikke har noe i samfunnet å gjøre.

I stedet trakk min tidligere arbeidsgiver anken, og jeg er i dag i den posisjonen at mange faktisk ønsker at jeg forteller om hvilke tanker jeg har og hvilke erfaringer jeg har med sexarbeid.

Det er en ufattelig ære, som jeg er dypt takknemlig for. Men det følger også med et stort ansvar som ingen av oss må glemme. Jeg lytter til mine kolleger og ønsker alltid velkommen nye innspill. Ingen enkeltindivider kan snakke for en hel gruppe mennesker, uten å lytte til alle de som presenteres som en del av den gruppen.

Og det er deg jeg har å takke for den æren. Gjennom hele denne prøvelsen har du som sitter og leser dette vært en del av folket som har støttet meg. Gjennom private meldinger, i kommentarfeltene, eller kanskje du er en av dem som har møtt meg som en av de superhyggelige kundene mine, eller som en tilfeldig på gata som kjenner igjen den supertøffe transkvinnen som tok sjefen til retten.

Du vet kanskje ikke stort når det kommer til hva sexarbeid i dag egentlig er, men hvis responsen din på hvordan jeg sto opp mot urett er en indikasjon på hvem du er, så tror jeg du ønsker det beste for oss. Og jeg tror du er villig til å lytte, lære og være en alliert.

Jeg håper du lytter, jeg håper du lærer, jeg håper du ser med åpne øyne på vennen din, som tør stå frem og fortelle at hen selger sex. Jeg håper du klarer å ha et nyansert syn og er var for ekstremistiske holdninger og fordommer som kan dukke opp i tankene dine. For det er deg vi trenger, når vi har en god dag på jobb og trenger å lufte ut om den fantastiske kunden vi hadde, eller når vi har en dårlig dag og trenger noen å bitche med om hvordan noen folk er idioter, akkurat som alle i andre yrker trenger fra tid til annen.

Og det er din åpne holdning vi trenger når vi faktisk trenger hjelp, en som faktisk ser på oss som voksne mennesker og klarer å ha en samtale uten å begynne med hvordan du kan redde oss.

Jeg håper du kan være den personen, og jeg håper jeg kan inspirere deg til å spre kunnskap og holdningene jeg gir deg til dem rundt deg. Jeg opplever at de siste ukene har bevist at det norske folk er åpne for diskusjoner som før ble sett på som nærmest forbudte.

De mennesker som lovprises i dag, er de som står opp mot den idioten i vennegjengen som kommer med hatefulle utsagn. Derfor vil jeg på forhånd takke deg for at du sier ifra når noen drar en horekommentar, en horevits eller drar antakelser om sexindustrien og presenterer dem som fakta. Tusen takk.

Så vil jeg komme med en stor takk, men også et kort stikk til mediene. Dere har gitt meg muligheten til å være talerør for en svært stigmatisert, forhatt, ignorert og usynliggjort gruppe.

Men dessverre, basert på tidligere erfaringer vi sexarbeidere har, frykter jeg at det har mer med jakten på sensasjon og skandaler, enn et faktisk ønske om å bringe frem sannheten.

Ikke en eneste gang har jeg lest i norske medier om hvordan lovforslag om internetsensur gjør jobbene våre farlige. Ikke en gang kan jeg huske å ha lest gravende journalistikk om hvordan lovreguleringer verden over ment å hjelpe oss faktisk skader oss, eller kritiske blikk på holdninger og antatte «fakta» som fører til disse lovene.

Det vi i stedet hører, er historier om kvinner som har hatt en drittjobb og følt seg så brukt at de ikke vil kalle det en jobb engang. Historier om kvinner som tjener seg rike av å ha «merkelig» sex med menn, historier om kvinner som lider og historier om kvinner som godter seg i både penger og orgasmer, smertefulle historier og skandaler.

Så kjære medier, kan vi i fremtiden jobbe sammen for en mer informativ tilnærming til sexindustrien? Kan vi fortelle om ALLE kjønn som selger og kjøper sex? Kan vi slutte å ha fordommer om at kundene våre er noe annet enn kunder i en hvilken som helst annen bedrift? Kan dere dekke verdenshendelser som påvirker oss og livene våre?

Jeg har tro på dere, og ønsker velkommen et langt samarbeid for å informere dere, oss selv og folket. Men da må vi først være enige om å dekke hele det store bildet, ikke kun delene som gir klikk.

17. desember var den internasjonale dagen for å ende vold mot sexarbeidere. Enden på den volden begynner med å anerkjenne at vi er mennesker som fortjener en eksistens der vi ikke opplever fysisk, psykisk, økonomisk eller annen avstraffelse for å ikke rette oss etter æresnormer for sex. For å få den anerkjennelsen trenger vi dere begge, både du som leser og du som publiserer det jeg skriver.

Æreslover ble angivelig forkastet på 1800-tallet, det er på høy tid å forkaste de igjen.