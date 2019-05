KRITISK TIL RUSSEN: Aksel Søttar Gjertveit.

Kritisk til russetiden: – For trøtt til å pugge og for bakfull til å gå på skolen

Russefeiringen har blitt en unnskyldning til spy-fylla, og ikke lenger en markering for endt utdanning ved videregående skole.

AKSEL SØTTAR GJERTVEIT (18), skoleelev og russ.

Mange russ har som mål å feste mest. Personlig har jeg utfordret meg til å delta i feiringen som en «anti-russ». Mine planer er å kle meg i den røde snekkerbuksa, dele ut barnevennlige, satiriske russekort, ikke feste og heller møte presist og edru til skolen.

Det er min passive protest i kulturkampen mot at feiringen har blitt en unnskyldning til spy-fylla og ikke lenger en markering for endt utdanning ved videregående skole. Resultatet er et reality-show uten grenser og slik jeg ser det, er rus grunnen til mange av de uheldige konsekvensene ved russetida.

I en undersøkelse gjennomført av TNS-Gallup for Forbundet mot Rusgift i 2008, viser den at tre av fire avgangselever sa seg enig i påstanden «Russefeiringa er fyll og fest døgnet rundt» (Akutte forgiftninger, Buvik, Rossow, 2017). Hvis ungdommer finner større glede i alkohol enn i hverdagen, må jeg dessverre påstå at utviklingen er tragisk.

Dersom man er avhengig av rusmidler for å oppnå lykkefølelse kun basert på sanseopplevelser, lever man både uselvstendig og overfladisk.

Selv kan jeg finne mer enn nok lykke i bare det å se tilbake på hva jeg har oppnådd gjennom tre år med videregående skole - som krevde større innsats enn å sluke i seg en liter Vodka. Rus skaper dårlige holdninger.

Rus i store mengder kan lett føre til kriminalitet. Som de fleste alkoholforbrukere sikkert har opplevd, svekkes flere og flere psykiske evner desto høyere promille man har. Den kritiske sans svekkes relativt tidlig i promillefasen. Dette innebærer at sosiale barrierer og konsekvenser er av mindre betydning i øyeblikket, og at man handler impulsivt og aggressivt.

Igjen fører ofte dette til vold og krenkende seksuell atferd, særlig når russen selv oppfordrer til atferden gjennom ekstremt drøye «russeknuter», russelåter og slåsskamper med andre russ. Politiet selv uttaler seg bekymret i media om vold i russetiden.

Det er ingen stolthet, ingen moro og ingen tilfredsstillelse i å aktivt delta i opprettholdelsen og videreførselsen av denne typen ukultur. For meg er det skammelig, egoistisk og heslig tabu. Man utsetter seg selv for mer enn man burde.

Det er heller ikke ukjent for allmennheten at rus fører til helseproblemer. Ikke bare kan man få permanente hørselskader av den øredøvende musikken i russebussene, men skal man være oppe hele natten, feste hele døgnet og i tillegg ha en del samleier, er det klart det vil påvirke helsen og vår allmenntilstand. Det er ikke tilfeldig at Røde Kors stiller heltemodig opp med telt, ressurser og mannskap rundt om i russecamper.

For de fleste russ er ikke situasjonen like direkte alvorlig. I de aller fleste tilfeller er det søvnmangel som skaper problemene. I 2004 publiserte VG en artikkel som påviste at det faglige nivået sank etter russetiden. Man er for trøtt til å pugge og for bakfull til å gå på skolen, så blir man sjokkert idet prøve- og eksamensresultatene plutselig tar en brå vending. Man kaster bort tiden!

Den umoralske og forkastelige ukulturen rus i russetiden fører med seg er ikke noe jeg vil ta del i, og noe jeg i minst mulig grad vil assosieres med. Selv om rusen skaper en midlertidig lykke, ligger det et hav av overfladisk glede bak fasaden. Se verden i et større perspektiv. Finn lykken et annet, mer honorabelt sted!

