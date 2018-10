Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Derfor er NATO-øvelsen riktig og viktig

2018-10-30T11:03:50Z

Militærøvelsen Trident Juncture har to formål: Først og fremst å trene NATOs styrker. Dernest å bekrefte at forsvarsalliansen vil komme ethvert medlemsland til unnsetning.

30.10.18 12:03

Trident Juncture med sine 70 skip, 130 luftfartøy, 10.000 kjøretøy og 50.000 soldater fra 30 land er dessuten en konkret oppvisning av vår felles kapasitet for også å vise NATOs evne i så måte. Budskapet er ment avskrekkende.

At politikere fra SV, det partiet som er unnfanget i kald krig og født av NATO-motstand, nå kritiserer øvelsens innhold, burde ikke forbause. Vi er likevel noe overrasket over utsagn fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken som ikke liker at NATO har åpnet deler av øvelsen for offentligheten. Han mener at tirsdagens oppvisning av et regissert krigsscenario på Byneset utenfor Trondheim kun er «show».

«Å drive med en slik oppvisning og ufarliggjøre krig på denne måten, synes jeg er usmakelig», sier Haltbrekken til NTB. «Krig er ikke show. Krig er en forferdelig tragedie», poengterer han. Og det har SV-politikeren helt rett i. Og derfor er en øvelse som Trident Juncture så riktig og så viktig. Knapt noen vet bedre enn militære hvilke grusomheter krig kan være. Folk som har sett krigsoperasjoner på nært hold, som forstår hva væpnet konflikt innebærer, har en høy bevissthet om viktigheten av ikke å komme i en slik situasjon.

Vi mener det også er viktig for sivilsamfunnet å se hvilke kapasiteter NATO disponerer. En styrkefremvisning som tirsdagens mønstring inngir trygghet om at alliansen faktisk har kapasitet til å møte fremmed makt på norsk jord. Men samtidig er en demonstrasjon som dette også bevissthetsskapende for oss alle: Krig er noe vi må søke å unngå.

I en krise vil Norge være helt avhengig av NATO-assistanse. Skulle det utenkelige skje, vil vi trenge innsatsstyrker som er trenet på norske forhold, i norske forhold. De må forstå vinter, kulde og glatte veier. Øvelsen er en test på alliansens evne til å motta forsterkninger og operere sammen. NATO skal flytte styrker og materiell fra flere medlemsland til den angrepne nasjon, hvor forsvarsgrenene i samarbeid med sivilsamfunnet trener på alt fra logistikk til simulerte kampsituasjoner.

Det sier seg selv at NATO-soldater som er ukjent med nordisk klima og topografi må øves under realistiske utfordringer. Derfor er det også helt naturlig at NATO-landet Norge er vertskap for en omfattende manøver som Trident Juncture. Faktisk skal vi være glade for at vi får lov til å ønske våre nære allierte velkommen på denne måten, og øve konkret på et kritisk scenario her hos oss. Måtte det avstedkomme kunnskap og kompetanse det aldri vil bli bruk for.