VURDERER Å SETTE OPP FARTEN: Flere norske veistrekninger kan få høyere fartsgrense.

Ja til 120 kilometer i timen

2018-11-03

Norge er et vakkert land å kjøre i. Men hovedpoenget er å komme seg trygt frem raskest mulig. Derfor liker vi forslaget om å heve fartsgrensen til 120.

leder

Det er Samferdselsdepartementet som ønsker å sette opp fartsgrensen til 120 kilometer i timen i Norge. Og de har bedt Vegdirektoratet om å vurdere saken, ifølge Dagsavisen.

Det snakkes alt om at nye E39 mellom Kristiansand og Mandal kan bli den første strekningen i landet med 120 kilometer i timen . Også nye E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag kan være aktuell for samme fartsgrense.

Nye Veier har sagt at de ønsker å bygge veier for fartsgrenser helt opp i 130 kilometer i timen.

I dag er maksgrensen 110 kilometer i timen. Trygg Trafikk har tidligere gått inn for å heve grensen på de beste veiene. Og Vegvesenet har sagt at de mener 100 kilometer i timen er for lavt der veiene er av høy kvalitet. Et problem er at folk har en tendens til å se bort fra fartsgrensene når de synes det går for tregt. Når sjåførene begynner å bestemme «grensen» selv, kan det ende med dårlige vurderinger.

Samtidig vet vi at risikoen for alvorlige skader er høyest på veier med høy fartsgrense og tofeltsvei uten midtdeler. Når farten går opp øker antall ulykker og konsekvensen av ulykkene. I år har de fleste dødsulykkene vært møteulykker, etterfulgt av utforkjøringer.

Hadde veiene hatt høyere standard, både med midtdeler og tryggere sidefelt, kunne konsekvensene vært mindre.

Og det kan vi få til i et land med massiv veibygging og rekordhøye bevilgninger til vei. Om de nye, moderne veiene er gode nok, går det an å sette opp farten uten at det trenger å snu opp ned på den gode trafikkstatistikken vi har i Norge. For Norge er det mest trafikksikre landet i Europa, trolig også i verden, målt i antall trafikkdrepte i forhold til innbyggertall, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Det skal vi fortsette å være. Når vi likevel kan kjøre fortere, kommer det ikke bare av bedre veier, men også at bilene er langt mer solide og kommer med stadig flere digitale hjelpere som gjør oss til bedre sjåfører.

Da må det gå an å kombinere visjonen om null dødsulykker med ønsket om kortere transporttid. Det er store avstander i vårt langstrakte land. Vi trenger ikke bruke mer tid enn nødvendig på transportetappene.