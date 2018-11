DREPT: – Brutale handlinger som drapet på Jamal Khashoggi foregår ikke i et vakuum, og de er heller ikke den eneste formen for trusler som dagens journalister møter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

De fleste drapene på journalister blir aldri etterforsket

Hittil i år er 73 journalister drept på jobb rundt om i verden. Men i hele ni av ti av saker blir de som dreper, aldri dømt.

Publisert: 02.11.18 15:45

THOMAS HUGHES, direktør i den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19

Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi er ekstraordinært – ikke på grunn av den brutale måten han ble drept på, eller fordi de som drepte ham, neppe blir stilt til ansvar. Det er ekstraordinært fordi det har blitt en nyhet internasjonalt, i en verden der vold mot journalister i økende grad har blitt normen.

Bare i løpet av 2017 ble 78 journalister drept og flere tusen andre angrepet eller fengslet på grunn av sitt arbeid. I snitt blir bare én av ti som begår voldshandlinger mot journalister, dømt for sine forbrytelser. I et land som Mexico, der 12 journalister ble drept i fjor, er prosentandelen for forbrytelser som ikke blir straffet, nærmere 100. Til og med i Europa, her det tilsynelatende er trygt for journalister å snakke fritt, venter familien til gravejournalist Daphne Caruana Galizia fortsatt på rettferdighet, et år etter at hun ble drept av en bilbombe.

I dag, 2. november, er FNs dag for å få slutt på straffefrihet for forbrytelser mot journalister – dagen da sivilsamfunnet oppfordrer regjeringer til å handle og stille til ansvar de som er skyldige i at journalister som Khashoggi og Caruana Galizia blir drept.

Men disse brutale handlingene foregår ikke i et vakuum, og de er heller ikke den eneste formen for trusler som dagens journalister møter.

Blant de internasjonale lederne som har fordømt drapet på Khashoggi, er Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan , som tilsynelatende uten ironi sa: «Alle ledd - fra den personen som ga ordren til personen som utførte den – må stilles til ansvar.»

Siden kuppforsøket i 2016 har Erdogans regjering systematisk ødelagt alle uavhengige medier i Tyrkia. For øyeblikket sitter 174 journalister i fengsel, inkludert Ahmet Altan og fem andre medieansatte som fikk sine livstidsdommer bekreftet av en tyrkisk domstol for få uker siden. ARTICLE 19 mener at denne rettssaken – der de tiltalte ble nektet å se bevisene som ble brukt mot dem, deres forsvarere ble utvist fra rettshøringene og ulike dommere ledet saken – innebar en slutt på rettsstaten i Tyrkia.

USAs president Donald Trump kommenterte også drapet på Khashoggi, med en ukarakteristisk selverkjennelse, kanskje, da han bekreftet sin egen kritikk av mediene. Da han ble spurt om å kommentere konsekvensene av at regjeringen i Saudi-Arabia var involvert i drapet på Khashoggi, sa Trump: «Mye står på spill, spesielt fordi denne mannen var reporter. Dette vil dere vil kanskje bli overrasket over at jeg sier, men det er noe virkelig forferdelig og motbydelig over det.»

Bare få dager senere valgte Trump å hylle voldsbruk mot journalister da han uttrykte støtte til den republikanske kongressrepresentanten Greg Gianforte, som ble funnet skyldig i å ha angrepet en journalist fra The Guardian i 2017. Trump sa til et valgmøte i Montana: «Enhver fyr som kan smelle til en annen («do a body slam») er min type – han er min mann.»

Helt siden han erklærte sitt presidentkandidatur, har hans hets mot pressen vært nådeløs – både under valgmøter, på pressekonferanser i Det hvite hus og gjennom mer enn 1000 kritiske tweets . Han har igjen og igjen avvist kritikk som «fake news», kalt pressen «fiender av folket» og til og med gjort narr av en reporters handikapp. Trumps reaksjon på bombene som ble sendt til CNN, George Soros og ekteparet Clinton, var å skylde på mediene .

Verbale angrep er ikke det samme som voldelige angrep, men de bidrar til en fiendtlig stemning som gjør det å være journalist i 2018 til en farlig jobb. Mediene i USA er bedre beskyttet enn de fleste andre steder i verden. Likevel har det gått nedover med pressefriheten de siste årene, og dette har en global effekt.

Andre ledere har adoptert Trumps omfavnelse av «fake news» som et forsvar. Aung San Suu Kyis regjering brukte det for å tilbakevise beskyldningene om etnisk rensing av Rohingya-folket i Myanmar. Syrias president Bashar al-Assad brukte det for å avvise Amnesty Internationals rapport om tortur og henrettelser av tusener av fanger. I Bahrain ble lederen for Bahrain Center for Human Rights, Nabeel Rajab, dømt til to års fengsel for å ha publisert «fake news» .

I september 2018 vedtok FNs menneskerettsråd en ny resolusjon om journalist-sikkerhet som oppfordrer politikere og myndigheter til å slutte å snakke negativt om journalister. Rådet erkjenner at angrepene, enten de er rettet mot medier generelt eller er personangrep på enkeltjournalister, undergraver publikums tillit til uavhengige medier og setter alle som jobber i mediene i fare. I tillegg til en spesiell oppfordring om å beskytte kvinnelige journalister oppfordrer resolusjonen landene til å vedta nasjonale strategier for å få ned den skremmende høye prosentandelen av forbrytelser mot journalister som i dag aldri blir oppklart eller straffet.

Det er rystende at vi trenger en dag som denne for å minne verden på at når det gjelder journalister, får forbrytere bokstavelig talt slippe unna med drap. Et land har enten forpliktet seg til pressefrihet eller ikke. Politiske ledere kan ikke selv velge hvilke journalister de mener det er verdt å beskytte. De kan ikke fordømme voldshandlinger, og samtidig rakke ned på mediene ved enhver anledning. Kampen for å få slutt på straffefrihet for forbrytelser mot journalister starter med å stanse en ordbruk som umenneskeliggjør medieansatte og deres rolle i sivilsamfunnet.