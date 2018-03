PORNOSTJERNE: Stormy Daniels høster storm. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trumps dametrøbbel

kommentar

Publisert: 25.03.18 10:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-25T08:15:30Z

Donald Trump klart å utmanøvrere sine republikanske motkandidater, Hillary Clinton og demokratenes valgkampmaskin. Men han sliter med aktører fra porno- og realitybransjen.

Søndag kveld står pornostjernen Stormy Daniels frem på det prestisjetunge reportasjeprogrammet «60 minutes» for å fortelle om hva som egentlig foregikk mellom henne og presidenten i 2006 - og hvilke avtaler som ble inngått etterpå.

Eller skal hun egentlig det? Det er en viss fare for at dette «eksklusive» intervjuet blir slik alle eksklusive intervjuer med Daniels har vært - full av absolutt ingenting.

Som da hun gjestet Jimmy Kimmel på Tonight Show i slutten av januar, og ble spurt om det virkelig var hun som hadde undertegnet på en erklæring om at hun aldri hadde hatt noe forhold til Trump:

Kimmel: Er det din underskrift på brevet som ble offentliggjort i dag?

Daniels: Jeg vet ikke, er det? Ser ikke ut som min underskrift, gjør det?

Kimmel: Det ligner ikke på din underskrift. Du sier at dette brevet muligens ble skrevet og offentliggjort uten din godkjenning?

Daniels: Hmmmm. Haha.

Kimmel: Enten har du inngått en en avtale om å ikke snakke om dette, eller så har du ikke det. Har du en slik avtale?

Daniels: Har jeg?

Kimmel: Det vil du ikke si. Men hvis du ikke har det ville det ikke være noe problem for deg å si at du ikke har det.

Daniels: Du er så smart, Jimmy.

Kimmel: Et siste spørsmål: Har du noen gang ligget med noen med et navn som rimer på Ronald Rump?

Daniels: Jeg kan kalle deg hva du vil jeg, baby.

Slik har Stormy Daniels holdt det gående i ukevis nå, og stadig jekket opp sin egen markedsverdi på oppmerksomhetsskalaen. Det man sitter igjen med er at hun antagelig hadde et forhold til Donald Trump i 2006, lenge før han ble presidentkandidat, men bare et år etter at han giftet seg med Melania.

Og at det ble inngått en avtale høsten 2016. Etter pussygate-skandalen og rett før presidentvalget.

Ble en slik avtale inngått med Trumps godkjennelse? Hvor kom pengene fra? Var det i strid med loven om valgkampfinansiering? Eller til og med korrupsjonsreglene?

I stedet for å brenne av alt kruttet sitt på en gang, få sin uke i rampelyset for så å bli forlatt i veikanten på infomotorveien som en brukt søppelpose, har Daniels tynet hver trevl ut av saken og holder den gående fremdeles.

Og flere kommer bak henne. Før helgen sto den tidligere Playmodellen Karen McDougal frem hos Anderson Cooper og fortalte at hun også hadde hatt et forhold til Trump i 2006 - samme år som Daniels. At Trump hadde tilbudt henne penger etter at de var «intime» første gang. At dette hadde såret henne, men at hun hadde fortsatt å treffe ham over flere måneder likevel.

Nå har McDougal saksøkt eierselskapet til supermarkedtabloiden National Enquirer som kjøpte eneretten til et intervju med henne om forholdet, for så aldri å publisere intervjuet. Bladets utgiver David Pecker er en god venn av Trump. McDougal mener at når historien nå er blitt kjent gjennom andre kilder, vil hun ha eiendomsretten til sin egen historie tilbake.

Det mest alvorlige er likevel søksmålet fra Summer Zevos, en tidligere deltager på Trumps realityshow «The Apprentice», som hevder at Trump utsatte henne for et seksuelt overfall sommeren 2007.

Beskyldningene ble kjent under valgkampen og det varslede søksmålet kom for over et år siden. Trump har konsekvent avvist påstandene. Men denne uken avgjorde en domstol i New York at saken kan prøves for retten der.

Trump er ikke den første presidenten som har slitt med slike saker. Bill Clintons første valgkamp og to presidentkampanjer var hjemsøkt av beskyldninger om forhold, løgner og overgrep. Til slutt ble han stilt for riksrett for å ha løyet om den mest kjente saken.

Men denne typen anklager har fått en større tyngde i løpet av de tjue årene som har gått. Og kvinnene som står bak dem har lang større kontroll over mediestrategien enn Paula Jones og Monica Lewinsky hadde. Og det kan bli tøft å håndtere, selv for en president som har en realityshow-tilnærming til maktpolitikk.

Denne artikkelen handler om Donald Trump

Amerikansk politikk