STØTTER KJÆRESTEN: -«I medmenneskelighetens og vennskapets navn skulle hele prosjektet vært lagt på is for lenge siden», skriver Ari Behns kjæreste Ebba Rysst Heilmann. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad/VG

Ebba Rysst Heilmann, Ari Behns kjæreste: «Slett og ukritisk arbeid»

debatt

Publisert: 06.03.18 21:28 Oppdatert: 06.03.18 23:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-06T20:28:24Z

Når hovedpersonen og familien rundt ikke har noe godt å si om innholdet i fremstillingen og heller ikke vil medvirke i den, kan det ikke være annet enn en indikasjon på at noe er galt.

AV EBBA RYSST HEILMANN, jurist og Aris kjæreste

I perioden parallelt med filmingen av den såkalte dokumentaren «Ari og halve kongeriket» har jeg fulgt Ari tett som både venn, sågar kjæreste.

Jeg har en rekke ganger, i samråd med Aris familie, stilt spørsmålstegn ved den etiske tilnærmingen til at Aris liv skulle bli filmet på akkurat dette tidspunktet i livet hans. Dette har også blitt kommunisert til dokumentaristen Katharina Gellein. Dette har ikke blitt hørt. Til tross for råd og advarsler fra Aris nærmeste har de mest sårbare øyeblikkene i hans liv blitt filmet og skal vises på landsdekkende TV. Det har hele veien vært enighet rundt at Ari selv skal ha siste ord og godkjenne dokumentarens innhold.

Dokumentaristen har i sensasjonsjournalistikkens navn valgt å gjøre underholdning ut av et menneske som befinner seg i en sårbar posisjon. Gelleins egen beskrivelse av seg selv som Aris svært gode venn er ikke det første jeg ville tenkt på når dette, som etter planen skal bli sendt 8. mars, skal vises.

Det er klanderverdig at hovedpersonen i dokumentaren ikke blir hørt. Det er klanderverdig at det ikke foreligger juridisk samtykke av de involverte parter. Det er klanderverdig at TV3 kjøper et produkt hvor det juridiske rammeverket ikke er i orden. Ari Behns nye management er juridisk korrekt, beinhardt og klart. Det tar vare på Ari Behns interesser både personlig og profesjonelt. Endelig. Det vil ikke lenger komme i stand avtaler uten at det juridiske eller etiske rammeverket er i orden. Det vil heller ikke forekomme konflikter som dette. For de vil unngås i forkant.

Hadde dokumentaristen hatt det juridiske, etiske og moralske rammeverket på plass ville aldri dette vært en konflikt. I medmenneskelighetens og vennskapets navn skulle hele prosjektet vært lagt på is for lenge siden.

Jeg har i likhet med Gellein heller ingen utdanning innenfor journalistikk. Men når hovedpersonen og familien rundt ikke har noe godt å si om innholdet i fremstillingen og heller ikke vil medvirke i den, kan det ikke være annet enn en indikasjon på at noe er galt.

Mennesker inngår avtaler. I dette tilfellet er det inngått en avtale. Om å filme Ari Behns liv. Jeg har selv, opptil flere ganger, fått stanset planlagte intervjuer med Ari fordi det har vært upassende å filme. I andre tilfeller burde Gellein, som såkalt venn, selv ha oppfattet at intervjuer og filming burde vært avbrutt på grunn av Aris daværende tilstand. Jeg har aldri hatt en svært god venn som har filmet mine såreste øyeblikk for egen vinning.

Jeg var der hele tiden, men jeg hadde ikke med meg et go-pro kamera underveis for å tjene penger på et annet menneskes elendighet. Dessverre bærer produktet preg av et slett og ukritisk arbeid, som selv ikke er TV3 verdig.

MVH

Ebba Rysst Heilmann (Aris kjæreste og nærmeste pårørende)