Utenriksminister Rex Tillerson er den foreløpig siste sentrale medarbeidere som må forlate president Donald Trump.

Kort utløpstid i Det hvite hus

kommentar

Publisert: 13.03.18 15:23

Så forsvant også Rex Tillerson i gjennomtrekken i Det hvite hus. Det var en lenge varslet avgang.

Det er flere måneder siden Tillerson falt i Trumps unåde og ble støtt ut av den indre sirkel. Både i stil og politisk innhold har Trump og Tillerson forlengst skilt lag.

Trumps nære medarbeidere har kort utløpstid i Det hvite hus. I løpet av hans første år som president forsvant 34 prosent av den sentrale staben, enten fordi de fikk sparken av «you’re fired» presidenten eller fordi de selv hadde fått nok. Flere sluttet på et år i Trumps Hvite hus enn de fem siste administrasjoner til sammen. Blant de som allerede har sluttet er Trumps sikkerhetsrådgiver, stabsjef og sjefsstrateg.

Da Tillerson i høst drev skytteldiplomati for å få i gang samtaler med Nord-Korea erklærte Trump offentlig at utenriksministeren kastet bort tiden. -Ta det med ro, Rex, vi skal gjøre det som må til, skrev presidenten.

Det var visst ikke bortkastet likevel. I forrige uke takket Trump ja til å møte Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Tillerson var på reise i Afrika og skal ikke ha vært informert. Han var, i realiteten, allerede ute.

Trump skal ha ment at Tillerson ikke var tøff nok. En viktigere årsak er at de to åpenbart var uenige i en rekke større utenrikspolitiske saker, særlig tidligere inngåtte internasjonale traktater som klimaavtalen fra Paris og atomavtalen med Iran.

Da hadde allerede forholdet surnet. Det ble utvilsomt anstrengt etter at Tillerson angivelig kalte presidenten “en tulling” (moron) under et møte i høst. Utenriksministeren dementerte ikke utsagnet, men tillyste senere en pressekonferanse der han lovpriste Trump, forsikret ham om sin fulle støtte og sa at han ikke hadde til hensikt å gå av. Det var et underlig skue.

USAs nye utenriksminister blir CIA-sjef og tidligere kongressrepresentant Mike Pompeo. Trump sier han kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Presidenten takker Tillerson for innsatsen, dog uten å begrunne utskiftingen. Denne gang var ikke Tillersons avgang fake news.

Trump sier til reportere at han tror “Rex vil bli mye lykkeligere nå”. Det er godt mulig. Men i følge UD-talsmann Steve Goldstein har ikke Tillerson fått vite hvorfor han må gå av ettersom de to har ikke snakket sammen.

Men en forklaring er åpenbar. Uten presidentens fulle støtte har en utenriksminister ingen mulighet til å lykkes.