Flaut å være norsk i Syden!

Publisert: 29.03.18 13:00 Oppdatert: 29.03.18 13:37

Manglende køkultur og restaurantbesøk i bar overkropp. Mange nordmenn ser dessverre ut til å legge igjen folkeskikken hjemme når de drar på ferie til Syden.

ANDREA LUND, blogger bosatt i Syden, sydenpike.blogg.no.

Advarsel: Dette er ikke et innlegg for hårsåre og humørløse mennesker!

Nå har jeg bodd her på Gran Canaria i snart to år, og hver dag overrasker det meg hvordan vi nordmenn oppfører oss når vi er i utlandet. Spesielt her på denne fine øya. Jeg ser det hver dag.

Nå skal jeg ikke skjære alle over én kam, men det virker som om mange av oss legger igjen folkeskikken hjemme i det vi går ut av døra i Norge.

Derfor velger jeg å skrive et innlegg om det, i håp om at det når ut til de det gjelder. Vi er nok ikke obs på det selv, men kanskje hvis en leser dette så vil vi tenke mer over hvordan man oppfører seg neste gang.

Jeg starter med å fortelle om bussen. Jeg er avhengig av bussen hver dag for å komme meg til jobb, sammen med andre mennesker som liker å benytte seg av kollektiv transport. Grunnen er enkel, det er billig!

Men det å stille seg i kø og vente på tur, er noe mange nordmenn tydeligvis ikke har hørt om før. Spesielt eldre nordmenn.

Mange er dårlig til bens, men når bussen kommer fungerer plutselig bena som bare det. Helst skal man løpe for å komme først, og da i samme sleng dytte andre vekk. Gjerne også slå albuen inn i siden på andre som står og venter.

Det ble faktisk så ille en dag at noen nesten havnet under bussen, og jeg vil ikke vite hva som kunne ha skjedd hvis bussen hadde begynt å kjøre.

Da hadde vi vært tre personer mindre i køen.

Hvorfor er det så vanskelig å vente på tur?

Jeg tror mange er redde for å ikke få sitteplass, men det er jo så lett å spørre høflig om en kan få lov til å sitte, eller? Jeg reiser meg gjerne om du trenger setet mer enn meg. Heller det, enn å ende opp med blåmerker på kroppen fordi jeg blir dyttet fra alle retninger.

Det har faktisk hendt flere ganger at jeg har latet som jeg har vært spansk og lokal, fordi jeg rett og slett syns det er flaut å være norsk. Flere av mine fastboende venner, og også min engelske kjæreste, er sjokkert over hvordan vi oppfører oss.

Det er klart vi nordmenn er hyggelige mennesker, men jeg tror ofte ikke vi ser oss nok rundt, og tenker på at det er faktisk andre mennesker enn bare oss selv.

Et annet tema er dette med å snakke høflig til personalet på restauranter, hoteller og barer. Vi nordmenn rekker opp hånda og knipser for å få servitøren over. Og i stedet for å si «kan jeg få en øl, vær så snill», så sier vi gjerne «ØL!» Og den skal helst komme på minuttet.

Også er det dette med å sitte i bar overkropp på restaurant. Ja, det er varmt her i Syden, veldig varmt. Men neste person som skal sitte på samme stol har ikke lyst til å få din svette på seg. Vi andre rundt deg har heller ikke lyst til å se på en svett, bar overkropp mens vi spiser.

Også er det disse innkasterne vi irriterer oss sånn over, og disse som jobber med å skaffe gjester til restauranter og barer. Dem kan vi være så frekke vi bare vil mot. For de er jo bare masete.

Ja, jeg skjønner det kan bli mye mas, men det er jobben deres. Og de har ofte en sjef som står og puster dem i nakken. Er det vanskelig å si «nei takk» og gå høflig videre?

Så er det språk. Vi tror ofte de fleste kan norsk. Vi prater norsk til bussjåføren, til dama i disken på Spar og servitøren på restauranten.

Over til litt humor. Det er lett å se hvem som er fra Norge her på Gran Canaria. Vi har gjerne magetaske rundt livet, hvite sokker i sandalene og «I love Gran Canaria caps». Og så alle disse gåstavene. Da blir treningen mye enklere.

Vi nordmenn elsker å gå tur i fjellene, ta bilder og nyter frokostølen.

Vi nordmenn vet å nyte livet på ferie, og det skal vi fortsette med!