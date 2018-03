Liten sak – stort drama

Publisert: 20.03.18 05:35

Dagens stortingsdrama startet med en liten sak. Sylvi Listhaug gjorde den stor. Og Erna Solberg forsto ikke alvoret.

Et forslag om å frata fremmedkrigere statsborgerskapet utløste den siste ukens politiske kaos. Regjeringen hadde ikke klart å få stortingsflertallet med seg på alle detaljene i lovforslaget. Det var stort flertall for at det skal være mulig å ta fra terrorister statsborgerskapet. Striden handlet om hvilke instanser som skulle ta selve avgjørelsen.

I stedet for å klandre seg selv for at regjeringen ikke hadde klart å overbevise mange nok folkevalgte på Stortinget, anklaget Listhaug det største opposisjonspartiet for å løpe terroristenes ærend. Det var Ap hun angrep. Men det hun egentlig sa, var at stortingsflertallet, alle de som hadde stemt mot det ene elementet i et omfattende lovforslag, satte terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Skole i demokrati

Ingen justisminister kan sitte rolig og godta et regelverk som hun mener setter nasjonens sikkerhet i fare. Dersom hun virkelig mente at det var slik, måtte hun ha advart, høyt og tydelig om at dette var et vedtak hun ikke kunne leve med. Og hun måtte ha gått av dersom det fortsatt ikke var flertall for et forslag hun mente var avgjørende å få vedtatt, fordi nasjonen ellers ville være i fare.

Det gjorde hun ikke. I stedet for å gå til Stortinget med sin bekymring for nasjonens sikkerhet, gikk hun til Facebook . Og både hun og statsminister Erna Solberg forsto for sent kraften i ordene og bildet hun postet der. Det tok tid før Solberg reagerte. Dermed havnet det politiske Norge i en situasjon ingen hadde sett for seg. Saken hadde fått sin egen dynamikk. Det som hadde vært en liten sak, ble et stort drama.

Det vi har sett de siste dagene, er en skole i demokrati: De som sitter med makten, kan ikke gjøre som de vil. Ord betyr noe. Ingen partier liker å bli tatt for gitt. Selv ikke KrF. De siste dagene har partiet med KrF-leder Knut Arild Hareide i spissen vist mer muskler enn de noen gang har gjort har gjort i løpet av knappe fem år som støtteparti for Erna Solbergs regjering.

Dypt Ap-hat

Uavhengig av utfallet i Stortinget i dag, er Sylvi Listhaug svekket. Mange, også blant motstanderne hennes, har omtalt henne som en kynisk, men likevel dyktig kommunikator. En som treffer strømninger i folket, som kaller en spade for en spade, og som er en mester i dobbeltkommunikasjon.

I denne saken har hun bommet grovt. Det hun skrev om Ap på Facebook, var rett og slett for drøyt, også for mange av dem som vanligvis er enige med Listhaug. Hun nørte opp under det Ap-hatet som ulmer der ute. Dette hatet kan ikke sammenlignes med motstanden andre partier møter. Mange kan mislike Frp eller Rødt, sterk og inderlig. Men dette kan ikke måle seg med dybden i hatet mot Ap i enkelte kretser.

Listhaug angrep det eneste partiet i Norge som har vært direkte rammet av terror. Hun angrep dem for å sette hensynet til terroristene først. Det partiet som i vår helt nære historie mistet sine ungdommer. Våre ungdommer. Unge mennesker som hele Norge sørget over den fatale sommeren for syv år siden.

Og Listhaug satte hele regjeringens fremtid i spill. Hun kastet Erna Solberg og resten av kollegaene i regjeringen inn i en alvorlig krise – på grunn av en Facebook-post. Det kan hverken kalles kløktig kommunikasjon eller godt politisk håndverk. Tvert om. Det er det rene amatørskap.

Gjorde ikke jobben

Også Erna Solberg har vist sviktende dømmekraft gjennom denne siste uken. Hadde hun skjønt alvoret tidligere, kunne hun ha avverget de siste dagers drama. Jeg tror mye kunne ha vært annerledes dersom hun hadde kommet på banen før. I stedet måtte hun rygge tilbake, motvillig dag for dag, før hun endelig sa unnskyld, på vegne av regjeringen.

Selv da ba hun bare om unnskyldning overfor dem som hadde blitt såret fordi de hadde opplevd terroren 22. juli. Hun ba ikke om unnskyldning for innholdet i Listhaugs drøye post. Hun beklaget ikke at justisministeren hennes hadde påstått at Ap satte hensynet til terroristene foran hensynet til nasjonens sikkerhet. Solberg gjorde ikke den jobben som var nødvendig for å avverge det mistillitsforslaget som Stortinget behandler i dag.

Det er vanskelig å få øye på noen vinnere etter det som har skjedd de siste dagene. En liten sak har blitt altfor stor. Og noen store politikere har blitt litt mindre.