– Det er helt sykt å se hvor mye man kan få til når man aksjonerer i god samisk ånd, skriver Victoria J. O. Galåen i dette leserinnlegget.

Ikke «samisk nok»?

Jeg har lenge kjent på at jeg ikke har vært samisk nok til å kunne kalle meg samisk.

VICTORIA J.O. GALÅEN (21), student og aksjonist

Jeg har ikke følt meg «samisk nok» fordi jeg ikke har kunnet språket.

Jeg har ikke kunnet lære meg kulturen, fordi ingen rundt meg har vært kulturbærere.

Jeg har ikke følt meg samisk nok, fordi det som har vært samisk med meg har vært mine forfedre, som ikke lengre er her.

Jeg har kjent på at jeg har vært «en for liten prosent samisk», og har tross alt ikke vokst opp med noen uttalt samisk familie rundt meg.

Her om dagen stoppet jeg opp og tenkte over det.

Det er jo ikke min feil at jeg ikke er «samisk nok».

Det er jo den norske stat sin feil, som fornorsket en hel folkegruppe, og frarøvet oss fra vårt språk, vår kultur, vårt land.

Og nå gjør Norge det igjen.

Det virker ikke som om de har lært noe av historien, og de fortsetter med fornorskningen og driver en nykolonialistisk politikk ovenfor samer.

Den siste uken har vært vond. Den har vært vond fordi jeg har følt på så mye urett fra den norske staten.

Aksjonistene demonstrerer mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet – over 500 dager etter at Høyesteretts dom slo fast at de er ulovlige, og et brudd på samiske rettigheter.

Vindturbinene har en veldig negativ effekt på reindriften, og reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Gang på gang har Norge vist hvordan vi samer konsekvent blir nedprioritert og tilsidesatt.

Til og med når Høyesterett erklærer brudd på menneskerettighetene, er ikke det tungtveiende nok for Norge.

Men uken har også vært fin. Jeg har følt på en enorm stolthetsfølelse.

Og etter jeg fikk sydd min første kofte, så føltes det som å komme hjem.

Jeg er stolt over å være samisk, og så stolt over hvor mye oppmerksomhet og støtte saken har fått.

Det er helt sykt å se hvor mye man kan få til når man aksjonerer i god samisk ånd.

Jeg håper regjeringen nå skjønner at det er mange som nå ser det samer har levd med i flere år.

Urfolksrett er ikke valgfritt, vindturbinene på Fosen må rives nå!

