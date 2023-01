KONSULENTMAGI: – Ingenting gjør en ledergruppe så brunstig som å sitte i et møte med en gjeng kule folk som tilbyr dem nye farger, et nytt navn og en ny historiefortelling om deres egen bedriftsidentitet, skriver kronikkforfatteren.

Omorganisering – en norsk kjærlighetshistorie

Alt omorganiseres i dette landet: Bedrifter, fylker, direktorater, kommuner og ideelle organisasjoner. Jeg vet ikke om Den norske kirke også omorganiserer seg, men det hadde ikke overrasket meg.

LORELOU DESJARDINS, jurist, forfatter og samfunnsdebattant

Hvorfor elsker norske ledere og politikere å omorganisere? Det er sikkert noen nødvendige omorganiseringsprosesser, når de er et svar på reelle behov. Etter min erfaring er det dessverre mange omorganiseringer som er mislykket fordi de svarer på andre behov, og mest om ledernes skjøre egoer – de trenger å vise at de gjør noe konkret.

Et godt eksempel er om-omorganiseringsprosessen i Viken fylkeskommune.

Omorganiseringsprosesser begynner ofte på samme måte, både i privat og i offentlig sektor – eller i politikken: En toppleder eller en statsråd har fått seg en ny jobb.

Straks lyder det: «Vi har konsultert bredt, og det er blitt bestemt at virksomheten skal omorganiseres».

Talen de så holder foran ansatte eller til mediene, er starten på et vakkert eventyr som involverer moderne farger på en logo, nye navn på avdelinger og dyre konsulenter.

Ledere bruker forskjellige begreper for å snakke om saken: Omorganisering, omstrukturering, eller omstilling – og andre ord som slutter med -ing. Effektivisering, digitalisering og sykemelding.

Nei, unnskyld, det sier ikke politikeren eller lederen. Sykemeldinger og frustrasjoner må likevel forventes.

Detforetas selvfølgelig omorganiseringer i andre land også. Men i motsetning til Norge, er arbeidsmiljøene der gjerne mer hierarkiske og brutale. I Frankrike for eksempel, snakker ingen om å konsultere de ansatte og om å forankre beslutningene.

Begrepet «forankring» brukes der kun når en båt legger til kai. Illusjonen om at alle er med er viktig i Norge. Alle må være enige til slutt selv om de er uenige. På en av mine arbeidsplasser tilbød ledelsen time hos psykolog for at de ansatte skulle kunne fordøye alle endringene.

Ett argument ligger alltid til grunn når ledere starter slike prosesser: Effektivisering. Mer resultat for mindre penger. Dette er etter mine begreper ekstremt forvirrende. Fra mitt ståsted er det jo slik at en omorganiseringsprosess koster utrolig mye. Hadde det ikke vært billigere og ja, mer effektivt, å fortsette som før og kun endre småting? Jeg spør for en venn.

Jeg bor selv i Viken fylke. Jeg og 1,2 millioner personer er blitt omorganisert to ganger i løpet av de to siste årene. Ja, norske politikere orker å omorganisere og senere om-omorganisere det de har omorganisert. Ikke prøv det hjemme!

Prislappen for begge prosessene skal være på minst 721 millioner kroner. Fylkeskommune har ansvar for videregående skoler, tannhelsetjeneste, idrett, næringslivet og kultur. Tenk om de hadde brukt pengene på det! Men nei da. La oss kjøpe nye skilt med nye, og riktige logoer.

Effektiviseringsargumentet forsvinner fort når visjonen til politikerne er viktigere enn alt annet. Jeg vil også å pusse opp badet to ganger i løpet av året hvis en annen betaler.

Ledere er alltid utrolig positive til «prosessen». De sier ikke «vi må kutte i lønnsbudsjettet», men at «ressurser må effektiviseres». Hvis noen er litt kritisk til prosessen, ber de deg om å være «løsningsorientert» og være med på «endringsreisen», som gjerne kan bety at du mister halvparten av kollegene dine mens det blir fire ledere til med millionlønn.

Selve omorganiseringen er en veldig spennende periode i ledernes arbeidslv. Det blir nye avdelinger. Nye navn på avdelinger. For mange år siden jobbet jeg et sted der det ble bestemt under en omorganisering at markeds- og kommunikasjonsavdelingene skulle slås sammen. De fikk navnet KoMa. «Hei, jeg heter Stine og er kommunikasjonsrådgiver i koma». Såpass ja.

En gruppe som alle ledere, fra næringslivet til staten, alltid lytter til er konsulenter. Konsulentene smiler hele tiden og de har dyre dresser. De bruker tåkete ord som «gevinstrealisering» og «omstillingsbehov». Hver gang jeg er i et møte med slike mennesker, tenker jeg at jeg ikke kan norsk likevel.

Jeg finner dog raskt ut at innfødte nordmenn rundt meg ikke skjønner det de sier, heller. Det er trøstende. Konsulentene lager rapporter med fargerike grafer som viser «forbedringspotensial» – noe de ansatte selv kunne ha laget, og det helt gratis.

En annen type konsulenter i slike prosesser er grafiske designere. Siden virksomheten skal bli så annerledes, trenger den en ny visuelt identitet, kanskje til og med et nytt navn. «Oj oj oj, dette blir gøy.»

Ingenting gjør en ledergruppe like brunstig som å sitte i et møte med en gjeng kule folk som tilbyr dem nye farger, et nytt navn og en ny historiefortelling om deres egen bedriftsidentitet. Tenk på Vy – et så spennende navn etter at man ble kalt NSB i så mange år. Men har det endret noe ellers? Jeg som pendler med tog hver dag kan si forsiktig at det fortsatt er et stort forbedringspotensial her.

Jeg lurer på én ting: Hva skjer med de mislykkede omorganiseringsprosessene? Hva skjer når ledere har tatt feil, og når de har pyntet på sannheten? Når de har vurdert kostnader, effekten og konsekvenser for staben, skattebetalerne eller kundene helt feil?

Hva skjer da?