Broiler-Mikkel får kritikk etter buss-stunt: – Åpenbart livsfarlig

Broilers Mikkel Christiansen var bare centimeter fra tunnelviftene da han lørdag kveld klatret opp på taket av en partybuss. Nå legger han seg langflat.

31-åringen var på vei til TIX-konserten i Oslo Spektrum, da han lørdag kveld valgte å krype ut av en luke og opp på taket i fart i en av hovedstadens tunneler.

Videoen som VG Christiansen selv delte på Instagram viser med tydelighet at hodet hans så vidt unngår å treffe takviftene som sørger for luftsirkulasjon i tunnelen.

VG var søndag i kontakt med musikeren, som forteller at han ikke burde gjort stuntet.

Angrer

– Gårsdagen var fin, men må si jeg angrer ganske mye på at jeg klatret på opp taket av bussen. Var der riktignok bare noen sekunder, men det kunne gått veldig galt, så jeg er glad det gikk bra og håper ingen andre gjør det samme, skriver Mikkel Christiansen i en tekstmelding til VG.

Videoen som Christiansen selv delte, viser at det er høy musikk og feststemning da han blir hjulpet opp på taket av bussen.

Videoen ble senere på kvelden fjernet fra Christiansens Instagram-konto, men et bilde som senere ble lagt ut på Insta-storyen hans levner ingen tvil om at han nettopp har vært gjennom noe som har satt spor.

Også dette bildet ble fjernet etter at VG tok kontakt med Mikkel Christiansen søndag morgen.

PÅ KONSERT: Senere på kvelden skrev artisten dette på sin Instagram-story.

Vurderer anmeldelse

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk, ser alvorlig på denne typen hendelser.

– Vi har dessverre hatt noen alvorlige ulykker der ungdom har stått på taket av russebusser, mens de kjører inn i tunnel. Det frarådes på det sterkeste og er åpenbart livsfarlig, sier han.

Selskapet som leide ut bussen reagerer sterkt på episoden og varsler at den kan få et etterspill.

REAGERER: Daglig leder i Busskompaniet, Scott Bækkel, vurderer anmeldelse av episoden.

– Dette kunne ha gått skikkelig galt og er noe vi absolutt ikke vil være med på. Liv kunne ha gått tapt. Vi vurderer å anmelde forholdet, sier daglig leder Scott Bækkel i Busskompaniet.

Han legger til at det også vil foreligge et erstatningsansvar her, ettersom det er nødutgangene i taket som er brutt opp og ødelagt for å få tilgang til busstaket.

Den aktuelle partybussen, som ofte leies ut til russ, er nå ute av drift og står på verksted. Ifølge Scott Bækkel må takluken byttes, noe han anslår vil koste rundt 30.000 kroner.

VG har også vært i kontakt med Oslo-politiet, som sier at de ser svært alvorlig på saken, men at de foreløpig ikke har mottatt noen anmeldelse.

