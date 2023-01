Leder

Rødts skammelige Ukraina-politikk

Med sitt nei til å sende våpen til Ukraina har partiet Rødt vist sitt ideologiske ansikt – og sitt uærlige dobbeltspill.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mange har – med rette – latt seg forferde over Rødts opptreden og argumentasjon i NRKs Debatten. Partiets sentralstyremedlem Joakim Møllersen argumenterte i tråd med Rødts vedtatte politikk at jo da, Rødt støtter Ukraina og fordømmer Putin – men vil ikke hjelpe landet med våpen for å kunne stå imot de russiske raketter og invasjonsstyrker.

Men det er en umulig og uærlig posisjon. Ukraina hadde tapt denne krigen for lenge siden hadde det ikke vært for våpenstøtten de har fått fra mange land, deriblant Norge. Det hadde ikke eksistert et Ukraina slik vi kjenner det om Rødts linje hadde vunnet frem. De delene av landet som ikke hadde blitt annektert av Russland, ville blitt et nytt Belarus – et diktatur og et lydrike under Kreml.

Rødt står i realiteten for nøytralitet. De vil ikke ta stilling. Den eneste måten å støtte Ukraina på, er å bistå med det ukrainerne ber om på sine knær – nemlig våpen. Det har samtlige norske partier skjønt, men ikke Rødt. Hvorfor ikke? Er det fordi de mener at krigen i bunn og grunn er et stormaktsspill mellom Russland og USA/NATO?

Eller som Marielle Leraand, tidligere nestleder i Rødt, sa på Debatten: «Dette dreier seg ikke om Ukrainas kamp lenger.»

LIGGER PÅ VÆRET: Partileder Moxnes vil ikke si hva han mener om Ukraina av «hensyn til partidemokratiet».

Nå skjønner stadig flere av Rødt-toppene at partiet har dummet seg loddrett ut i det som er vår tids aller viktigste sak. Det er godt mulig at stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson og flertallet av hans kolleger lenge har ment at det er riktig å si ja til å sende våpen til Ukraina, men de har unnlatt å si noe om det.

De har ikke turt å flagge standpunkt. Dermed fremstår «snuoperasjonen» som ren opportunisme.

Enda mer patetisk er partileder Moxnes, som heller enn å kommentere saken og tilkjennegi sin mening, velger å kritisere NRK for at han selv ikke ble invitert til Debatten. Det er en klassisk unnamanøver som, om det ikke var for sakens dypt alvorlige karakter, burde blitt møtt med hånlatter.

Rødt er det mest ekstreme partiet på Stortinget. I partiets prinsipprogram heter det at det trengs «en sosialistisk revolusjon» i Norge. Rødt er et barn av AKP (marxist-leninistene), et parti som ønsket et styre i Norge etter kinesisk mønster, altså et partidiktatur. Mange gamle AKP-ere er fortsatt aktive i Rødt, både nasjonalt og lokalt. Mens yngre politikere, som lederen i Rødt Oslo, så sent som i fjor uttalte at «AKP på sitt beste videreutviklet marxismen.»

FRONTER NEI TIL VÅPENSTØTTE: Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen.

Rødt er i vekst, både velgermessig og med stadig flere medlemmer. Partiledelsen har klart å vri oppmerksomheten bort fra partiets ideologiske ståsted og venstreekstreme formuleringer, over til populære saker som fattigdomsbekjempelse og kritikk av regjeringens energipolitikk.

Partiets dyktige og medietrente venstrepopulister har på finurlig vis funnet seg et rom til venstre for Ap og SV blant annet ved å fremstille seg som tidligere Ap-landsfader Einar Gerhardsens reelle arvtagere. At Ap så å si uten motstand har tillatt dette skamløse gravrøveriet er helt ubegripelig.

Men i Ukraina-saken har vi sett Rødts sanne ansikt – som et parti som stiller seg helt på utsiden av den politiske folkeskikken.