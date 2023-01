Kommentar

La Harry prate!

Meghan har fått skylden for at prins Harry forlot mødrelandet, sviktet den britiske kongefamilien og flyttet utenlands. Men, det var ikke hennes skyld.

Det er prins Harry som fikk nok. Han har nok hatt sin egen familie og den britiske tabloide pressen langt oppi halsen lenge før hertuginne Meghan kom i livet hans.

En presse beskyldt for å jage moren i døden, en far som giftet seg med elskerinnen – et liv i skyggen av broren.

Meghan har kun vært en katalysator – en god unnskyldning til at han endelig kunne sparke fra seg og bryte løs.

Det er klart når Harry’s memoar «Spare» nå er lansert, og et par viktige TV-intervjuer gjennomført.

Det vi ser er en 38 år gammel mann med dype psykiske traumer. Vonbroten, sår og tidvis misunnelig. I en medfødt ydmykende posisjon – han er en erstatter, en «spare».

Men Harry er så mye mer. Dette handler om så mye mer, enn at han er snurt på storebror prins William, arvtageren til den britiske kronen.

I opprør mot institusjonen

Når Harry nå velger å ta skittentøyvasken i offentligheten, er det et jordskjelv Harry ønsker å skape. Av typen som ryster det britiske monarkiet i grunnvollene.

Netflix-dokumentaren og Oprah Winfrey-intervjuet fra 2020 er som rystelser å regne.

Det er boken som er skriften på veggen.

Harry er forbannet. Og med rette. Og han gjør noe prinser og prinsesser, konger og dronninger ikke skal gjøre. Han reiser seg i opprør, mot institusjonen, mot egen familie – mot klanen.

Det er bare å heie på Harry.

For det britiske monarkiet er som en klan på landbygda i India eller Pakistan. Hvor individet ofres på familiens alter. Hvor stillhet og lojalitet er det fremste adelsmerket. Og alle som sier fra forsøkes kneblet. Og om det ikke fungerer, så fryses de ut, eller kastes til ulvene.

Et slikt system har ingen plass i det moderne samfunnet. Det må fornyes.

Horn i siden

Selv om det er lett å heie på Harry, er det ikke mange som gjør det. I alle fall ikke mange briter.

De elsker kongehuset sitt. De elsker William og Kate, de elsker til og med Charles og Camilla – så konforme, ordentlige, lydige, dydige og stumme. I Firmaet ærend. I Storbritannias ærend

Dianas yngste et horn i siden, han skulle holdt kjeft. Bortskjemt og ute etter å tjene penger på familiens bekostning.

Var ikke han opptatt av privatlivets fred, og nå er det han selv som blottlegger privatlivet?

Han var ikke opptatt av å bli skjermet. Han var opptatt av rasistiske undertoner i den britiske tabloide pressens dekning av kona og barna. Han var opptatt av at historien ikke skulle gjenta seg.

Meghan skulle ikke hundses vekk av pressen. Han skulle ikke bli alenefar som Charles.

Plaget mann

Så er det nok mye rett i at han er bortskjemt. Harry sin historie er hans historie. Mannen kan ikke ha vært lett å ha med å gjøre.

Traumatisert på den ene siden – privilegert på den andre – begge deler er mulig.

For Harry var veldig ung da han ble mer eller mindre overlatt til seg selv. Som ungdom var han sint, søkende, og destruktiv. Et hakekors på uniformen, utprøving av rusmidler, også kokain.

Alt i kjølvannet av Dianas brå og brutale død.

Harry var bare 12 år da han fikk dødsbudskapet fra faren kong Charles. Episoden gjenforteller han med stor ømhet for faren.

«My darling boy» – min kjære gutt, sa faren og la hånden på kneet til Harry, sier han. Det er dog all kroppskontakten han fikk fra faren. Det ble ingen klem fra faren da Harry og William mistet moren sin, ifølge sønnen.

De var guttunger som gikk bak morens båre i påsyn av hundrevis av millioner av mennesker verden rundt. Uten å gråte, i årevis gråt han ikke. Han var bare sint. På pressen, de som han mener jaktet moren inn i døden.

Ga livet mening

Ensom og skadet søkte Harry tilhørighet og trygghet. Den fant han i Meghan. Med henne var det mer på spill. Han fant en utvei og en stemme. En nobel sak å kjempe for.

Snarere enn at Meghan har skyld i splittelsen i familien, virker det som at hun har ført til overflaten den råten som allerede var der.

Harrys kamp er ikke bare mot råten i kongehuset, men også i den tabloide pressen.

Det er litt av et prosjekt. Tilsynelatende naivt. Dianas død endret ikke pressen, knapt nok Firmaet. Hva får han til å tro at han kan?

Kanskje har faren hans rett, det er bare å godta dynamikken mellom pressen og kongehuset. De lever i symbiose.

Men det kan ikke Harry. Han gjør som de kongelige alltid har gjort. Forteller sin side av historien. Bare at Harry gjør det i åpent lende.

I motsetning til familiemedlemmer som han mener planter og lekker detaljert privat informasjon for å spinne historier slik de ønsker. Og i dette tilfellet mot ham og Meghan.

Større alvor

Hele dette dramaet kan fremstå som underholdning. Men i realiteten er det større alvor, denne saken kan på sikt skade kongehusets legitimitet.

Derfor bør de grove påstandene granskes, og hoffets og familiemedlemmenes spill settes under lupen. Særlig gjelder det beskyldninger om rasisme og fordommer.

For ikke å snakke om bedre regler for pressens bruk av anonyme kilder, og sanksjoner mot usannheter og manglende tilsvar fra partene som rammes

Men det er antagelig lettere å ta mannen og ikke ballen. Slik er det alltid når klanen er utfordret.