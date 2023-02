Kommentar

Spionen som overlevde kulden

Med Arne Treholts død er et av de siste kapitlene om Den kalde krigen i Norge over. Men det vil fortsatt være uenighet om kapitlets konklusjoner.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Arne Treholt ble arrestert på nå nedlagte Fornebu Lufthavn en kald januardag i 1984. Han ble dømt til lovens strengeste straff for spionasje en varm junidag i Oslo snaut halvannet år senere. «Han svek oss alle», forkynte VG over hele forsiden, i et lett omskrevet sitat fra dommen.

Arrestasjonen av Arne Treholt var et av de største nyhetssjokkene som har rammet Norge etter krigen. Den populære, utadvendte diplomaten hadde et enormt nettverk i norsk offentlighet. Han hadde startet karrieren som journalist i Arbeiderbladet, sammen med folk som Einar Førde og Arne Strand.

Han ble kjent for offentligheten som statssekretær for Jens Evensen under de kompliserte havrettsforhandlingene med Russland på 1970-tallet. Han var gift med en kjent journalist og programleder i NRK. Han kledde seg elegant, var med der det skjedde og symboliserte på mange måter alt som var vellykket i den norske Arbeiderpartieliten på begynnelsen av åttitallet.

Tilståelsessyndrom

Så fallet var enormt. De første nyhetsrapportene fortalte at Treholt hadde tilstått alt og samarbeidet med politiet. Men før rettssaken begynte et år senere, hadde han trukket tilståelsen tilbake under henvisning til at han var offer for et «tilståelsessyndrom».

Og i mellomtiden hadde den siste gamle skrekkøglen av en generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet, Konstantin Tsjernenko, avgått ved døden. Han var blitt erstattet av den langt yngre og mer moderne Mikhail Gorbatsjov, som allerede hadde begynt å sende signaler om sin nye åpenhetspolitikk, såkalt Glasnost.

Treholts spionasje hadde kostet Norge «flere års forsvarsbudsjetter», ifølge daværende forsvarssjef, Fredrik Bull-Hansens vitnemål.

Men hvis hovedfienden var i ferd med å oppløse seg selv, hvor stor var egentlig skaden?

1 / 12 forrige neste fullskjerm

«Spionerte for fred»

Det er en rekke forskjellige «skoler» blant dem som har engasjert seg i Treholt-saken. De som mener han var skyldig etter tiltale og rettferdig dømt. De som mener at han var skyldig i spionasje, men at dommen var altfor hard. Og de som, i likhet med Treholt selv, mener han ikke var skyldig i mer enn tjenesteforsømmelse og at han «spionerte for fred»: Det vil si påtok seg den vanskelige men nødvendige oppgaven å holde en dialog med Sovjet under Den kalde krigen – på eget initiativ.

Dessverre trakk han anken i 1986 under henvisning til at han mente at han ikke kunne få en rettferdig behandling, så saken hans ble aldri prøvd under det geopolitiske mildværet som etterfulgte Den kalde krigen.

Giftet seg

Han fortsatte å figurere i nyhetene også mens han satt inne. I 1986 ble det avslørt at han hadde planlagt et dristig fluktforsøk fra Ila landsfengsel: Han skulle stikke av i et helikopter som kom og hente ham mens betjentene så VM-kvartfinalen mellom Vest-Tyskland og Mexico.

Like etterpå ble det kjent at han hadde innledet et forhold til en 17 år gammel innsatt jente han hadde truffet bak murene. De to giftet seg året etter. Og da hun døde i 1992 ble Treholt benådet av Kongen i statsråd av helsemessige årsaker. Han hadde da sonet åtte år av livstidsdommen.

Etter soningen etablerte han seg dels på Kypros, dels i Moskva. Han har til en viss grad vært engasjert politisk, snakket og skrevet varmt for russiske interesser og både vært bidragsyter og aksjonær i den ytterliggående bloggen til tidligere AKP-gründer Pål Steigan.

Mild og vennlig

Arne Treholt var som person en vennlig, mild og imøtekommende mann. For et par år siden samarbeidet han med produksjonsselskapet Monster om den glimrende dokumentaren «Rikets sikkerhet» som ble sendt på NRK.

I en utrolig scene blir han konfrontert med et dokument funnet i arkivene til Stasi, det østtyske hemmelige politiet, der KGB for første gang erkjente kontakten med Treholt:

«Han var en kilde til verdifull informasjon i militærstrategiske spørsmål, og aktuelle internasjonale problemer. Samvittighetsfullt og med stor ansvarsfølelse hjalp han Sovjetunionens sikkerhetstjeneste, samtidig som han forsøkte å motvirke faren ved USAs militaristiske kurs».

Rykende revolver

Noen vil nok se dette som den rykende revolveren aktoratet manglet under rettssaken i 1985. Men Treholt selv virket bare mildt triumferende, og mente det viste at KGB mente «at jeg hadde synspunkter som de syntes var interessante».

Så forskjellige er virkelighetsoppfatningen til Treholt og de som støtter ham fra de som mener at et slikt dokument er jevngodt med en spionattest.

Derfor vil Treholt-saken fortsette å hjemsøke norsk offentlighet med ujevne mellomrom i mange år fremover. Lenge etter at hovedpersonen selv er død, og andre kriger har fortrengt Den kalde krigen.