FAKTAFEIL: Det er problematisk å skrive at det å «bare» være tykk gir goder i helsevesenet, når dette er langt fra sannheten, skriver Carina E. Carlsen (til venstre) og Kristina Miklavic.

Nei, du skulle ikke ønske du var tykk

Eline Heidisdatter Lorentzen skriver i VG at hun skulle ønske hun var tykk, fordi helsetilbudet da ville vært bedre enn når hun «bare» har lipødem. Vi mener det er viktig å rette opp i noen faktafeil.

CARINA E. CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

KRISTINA MIKLAVIC, rådgiver ved Likestillingssenteret

I utgangspunktet er vi enige:

Vi trenger økt satsing på kvinnehelse.

Helsepersonell og befolkningen har behov for økt kunnskap om lipødem. Økt kunnskap vil forhåpentligvis gi et bedre helsetilbud for de av oss som er rammet av denne sykdommen.

Dersom du «bare» er tykk og ønsker vektnedgang kan du få slankeoperasjon på statens regning. I dette ligger det at vekttap anerkjennes som viktig, og verdig helsehjelp. Tykke mennesker opplever ofte at helseproblemer ikke blir tatt på alvor. Det som får fokus, er «overvekten», noe som er tykkfobisk, og avslører negative holdninger mot tykke kropper.

Dersom du ikke ønsker fokus på vektnedgang, blir du gjerne oppfattet som «vanskelig», og risikerer å få beskjed om at helseproblemet du søkte hjelp for ville gått vekk om du bare gikk ned i vekt. Du får derfor ikke hjelpen du søkte. Tykke mennesker anses som late og dumme.

Forskning viser at norske intensivsykepleiere mener at tykke pasienter ikke fortjener den samme helsehjelpen som tynne pasienter. Andre studier viser at helsepersonell bruker mindre tid sammen med tykke pasienter. Tykke mennesker blir ikke møtt og anerkjent for sine helseplager.

Helsepersonell overser alvorlige symptomer, og avfeier disse fordi pasienten er tykk. Deriblant lipødem.

I mange tilfeller blir lipødem forvekslet med «fedme», og behandles deretter. Med andre ord er det mange tykke mennesker med lipødem som opplever å gå ubehandlet med sine smerter, og opplever en dobbel stigmatisering i form av å anses som late.

Vi mener derfor det er problematisk at Lorentzen skriver at det å «bare» være tykk gir goder i helsevesenet, når dette er langt fra sannheten. Snarere kan stigmatiseringen skade deg ytterligere. Vi forstår at hun her snakker frem behandlingen rundt lipødem, men slik leserinnlegget står gir den et uriktig bilde av situasjonen til en svært sårbar gruppe.

Vi ønsker oss mer forskning på hvordan tykke mennesker opplever sitt møte med helsevesenet.

En kvalitativ studie fra i fjor viser nedslående og vonde opplevelser fra tykke mennesker som føler seg latterliggjort, sykeliggjort og mindre verdt etter sitt møte med både helsevesenet og samfunnet for øvrig. I tillegg er det lite forskning på tykke mennesker med lipødem. En pågående lipødemstudien ved Haraldsplass ekskluderer alle med en BMI over 28. For mange har lipødem utviklet seg langt før det blir avdekket, og det er derfor en stor sannsynlighet at de har en høy BMI.

Vi vet at kvinner er særlig sårbare i møte med stigma og diskriminering på bakgrunn av tykkhet, og at det i all hovedsak er kvinner som får lipødem. Økt kunnskap vil gagne alle kjønn og føre til bedre helse i befolkningen som helhet.

Et av tiltakene kvinnehelseutvalget foreslår er å etablere et nasjonalt kompetansesenter for kroniske smerter. Lipødem er en kronisk lidelse og Lorentzens erfaring viser at politikerne må rette fokuset på økt kompetanse.

Fokuset må rettes mot manglende forskning på kvinnehelse. Vi må problematisere den skadelige stigmatiseringen de av oss som er tykke utsettes for. Vi trenger mer kunnskap og oppmerksomhet om hvilke faktorer som kan føre til økt vekt – og ikke minst hvordan tykke mennesker, særlig kvinner, behandles på bakgrunn av kroppsvekt.

Lorentzen trekker frem flere viktige poeng i kronikken sin, blant annet at hennes lidelse ikke blir anerkjent som en legitim bekymring for helsevesenet og samfunnet. Det gjelder i aller høyeste grad også tykke mennesker.