Leder

Urealistiske klimamål

Tegning: Roar Hagen

Kappløpet om hårete klimamål dekker over manglende tiltak. Vi trenger mer handling, og mindre snakk.

I møtet med vår tids største utfordring, er selv våre toppolitikere maktesløse. Det er inntrykket etter partilederdebatten i Arendal.

Når partilederne ble spurt om Norge er på god vei til å nå klimamålene, var det kun en enslig hånd som skjøt i været.

Hånden til Jonas Gahr Støre.

Det skulle bare mangle at Arbeiderpartiets leder rakte opp hånden. Vi må kunne forvente at en statsminister tror på politikken regjeringen legger opp til.

Klimamålene har sågar blitt mer hårete i dette tiåret.

I 2020 økte regjeringen Solberg ambisjonene om å kutte klimagassutslipp innen 2030. Terskelen ble hevet fra 40 til minst 50 og opp mot 55 prosent, sammenlignet med 1990-nivåene.

Og så så sent som i fjor la regjeringen Støre på enda litt til. Før klimatoppmøtet i Egypt, kunngjorde regjeringen at Norge nå skal kutte klimautslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Likevel toet altså alle unntatt én sine hender i Arendal. Selv ikke regjeringsmedlem og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum ville være med på håndsopprekningen.

Det er oppsiktsvekkende. Og sier sitt om realismen i ambisjoner et ganske så tverrpolitisk storting i all hovedsak har stilt seg bak. Det forteller også noe om det meningsløse i å konkurrere om tall fremfor konkrete tiltak. Symbolpolitikk fremfor handling.

Partiledernes problem er at klokken tikker. Nå er 2030 mindre enn to lokalvalg unna. Samtidig uteblir de store utslippskuttene. For hver dag som går, må det kuttes enda mer for å nå målene.

Ved utgangen av 2022, hadde faktisk Norge bare maktet å kutte utslippene med under 5 prosent. Og skal vi tro regjeringens egen klimastatus fra i fjor, ligger vi med dagens politikk an til å kutte kun 25 prosent innen 2030.

Vi vet allerede mye om hva som kan gjøres. Her hjemme har blant annet Miljødirektoratet utredet effekten av 85 tiltak. Følges alle, kan vi være nær å oppnå klimamålene.

Men det er illusorisk å tro at alt vil gjennomføres. Mange kutt vil høste bitende kritikk. For eksempel vil grep som monner i våre viktigste næringer, som olje og industri, ofte kreve ny og umoden teknologi og mer kraft- og nettutbygging.

At Norge ikke når egne fastsatte klimamål, må likevel ikke bli noen sovepute. Menneskeskapte klimaendringer er høyst reelle. Kloden trenger handling. Norge har alt forpliktet seg til å følge opp.

Fremover må det vises lederskap og handlekraft til å kutte mer utslipp raskere. Norge trenger en troverdig plan med gjennomførbare tiltak. Alle partilederne i Arendal bør støtte opp om den linjen.

Klokken tikker. Dagens politikere må vri kappløpet fra stadig mer luftige kuttambisjoner, til stadig mer konkrete tiltak. Hvis ikke, blir det neste generasjon politikere som må ta støyten.