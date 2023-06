Kommentar

Groteske reaksjoner på ubåt-dramaet

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

SKAPER AVSTAND: Jeg har «scrollet» meg gjennom vits etter vits om de fem menneskene som er forsvunnet i ubåten, skriver Selma Moren.

Sosiale medier skaper stadig større avstand mellom oss og andre. Det er ikke noe vi kan fortsette å ignorere.

Internett kan være så fælt at man blir nummen av det.

I dag rykket jeg likevel til, etter å ha «scrollet» meg gjennom vits etter vits om de fem menneskene som er forsvunnet i det som nå bare blir omtalt som «Titanic-ubåten».

I ubåten befinner det seg blant annet en 19 år gammel gutt og faren hans. Internett er nådeløse likevel.

«Nå får spøkelsene fra Titanic endelig besøk».

«Er det meningen at jeg skal synes synd på en gjeng med rikinger?»

Eksperter har spådd at ubåten gikk tom for luft nå i ettermiddag. På sosiale medier har jeg sett nedtellinger for når «det er for sent».

Vitsene vitner om hvordan vi mister empati og kontakt med virkeligheten, og ser på tragedier som underholdning.

Jo, det er en oppsiktsvekkende sak. Men å latterliggjøre mennesker i en dødelig situasjon fra sofaen – hvordan havnet vi der?

Info Dette er saken Ubåten Titan har vært forsvunnet siden søndag, og fryktes å gå tom for oksygen på dagtid torsdag.

Fem personer er om bord, inkludert den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) og sønnen Suleman (19).

Ubåten forsvant under et dykk til Titanic-vraket som ligger på 3800 meters dyp.

Den amerikanske kystvakten leder en vanskelig redningsoperasjon. Sent onsdag kveld sier de at arbeidet fortsetter med full styrke. Flere fartøy er på vei til stedet for å hjelpe. Vis mer

Det er absurd at det tilsynelatende er blitt lettere å bare scrolle forbi, eller til og med le av noe som handler om liv og død.

Denne avstanden til faktiske hendelser, har preget min generasjon, og det fortsetter å prege dagens unge – fordi vi ser verden gjennom telefonen vår, med stadig flere inntrykk.

Jeg har aldri blitt så sjokkert som når jeg leser unge kommentere om hverandre på sosiale medier.

Man skulle tro ingenting kunne toppe voksne i kjellerstua foran tastaturet, men da har du ikke møtt enkelte 14 -åringer på TikTok.

Det virker som mange skriver det styggeste de klarer å komme opp med, for å sjokkere og sette de andre ut av spill.

Kanskje ikke så rart, når de har vokst opp med muligheten til å skrive hva man vil om hvem man vil, anonymt på internett.

På engelsk kalles det Online disinhibition effect. Helt enkelt betyr det at vi sier ting vi ikke ville sagt hvis det var ansikt til ansikt. Et annet fenomen er omsorgstrøtthet, som oppstår når vi får den samme informasjonen eller inntrykkene over lengre tid.

Info Disse befinner seg i ubåten Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Les mer om de savnede her Vis mer

Det er helt menneskelig å ikke klare å ta alt i nyhetsbildet inn over seg på et emosjonelt plan. Det er en grunn til at det skjer så mye fryktelig i verden, som mange ikke klarer å koble seg på – og som hadde fortjent oppmerksomhet de i ubåten får nå.

Men grensen går når man bruker hendelsene til å lage innhold på sosiale medier, eller dra en eller annen drøy vits for å få noen retweets.

Da legger man også opp til en kollektiv lammelse, der det blir «ok» og «innafor» å lire av seg ting, helt uten å ta hensyn til følsomheten i saken.

Det har blitt vanlig å avfeie stygge kommentarer som noe man bare ikke skal bry seg om.

Det betyr ikke at vi ikke skal legge merke til hva som skrives – jeg tror tvert imot at det gjør ting verre å ignorere det.

For når vi vitser om menneskeliv, har det gått for langt.

