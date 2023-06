Kommentar

Modige Aleksander

GIKK GJENNOM KJØNNSOPERASJON: Aleksander (30) slet med depresjon og posttraumatisk stresslidelse. Men det var noe helt annet som ødela ham.

Han angret på at han ville bli jente. Nå er han modig nok til å åpne opp om sitt livs traume.

Kortversjonen Rikshospitalet kaller det en "medisinsk katastrofe" etter at Aleksander Linkowski (30) fikk kjønnsoperasjon han senere angret på.

Aleksander opplevde mobbing på grunn av sin femininitet og trodde at å bli jente ville løse problemene.

Han fikk henvisning til en kirurgisk klinikk i Thailand etter tre konsultasjoner med Esben Esther Pirelli Benestad, som i februar mistet autorisasjonen.

Rikshospitalet kritiseres for å avvise Aleksander og ikke avdekke at han trengte hjelp med traumer, ikke kjønn.

Det mangler oversikt og forskning på langtidsutsiktene for pasienter som behandles for kjønnsinkongruens.

Aleksanders åpenhet gir viktig innsikt og viser at flere ressurser og bedre håndtering av slike tilfeller er nødvendig for å unngå feil og ønsket om å angre. Vis mer

− En medisinsk katastrofe, sier Rikshospitalet om Aleksander Linkowski (30), som i helgen fortalte sin historie i VG.

Etter en oppvekst med beskyldninger om å være homofil og feminin, ville han bli jente.

Aleksander fikk skrevet ut hormoner i Polen. Etter at han flyttet til Norge, fikk han et henvisning til en kirurgisk klinikk i Thailand.

Brevet var skrevet av Esben Esther Pirelli Benestad, som hadde tre konsultasjoner med Aleksander.

På operasjonsbordet angret Aleksander. I dag lever han som den mannen han ble født som. Med en vesentlig forskjell. Kjønnsorganet er operert vekk.

Han rakk ikke å snu i tide.

HAR DET BEDRE NÅ: Aleksander har fått nye venner og depresjonen har lettet. Tidligere i år delte han YouTube-videoen som han har gitt et navn: «The dark truth behind gender dysphoria and transition regret»

Problemene begynte imidlertid lenge før operasjonen.

Aleksander ble kraftig mobbet. Samfunnet godtar stort sett ikke menn som er androgyne eller feminine.

Kanskje er dette enda verre i Polen. Men også i Norge er normene for gutter strenge.

Livet kunne vært annerledes om Aleksander ble godtatt som den han var.

Utenforskapet gjorde at han søkte svar på nett. Han begynte å tro at problemene kunne løses ved at han ble en jente.

Men det skulle vise seg å være helt feil.

STÅR FORAN EN INNSTRAMMING: Helsemyndighetene skal nå vurdere om hormonbehandling av transpersoner under 18 år skal defineres som utprøvende behandling, sa helsedirektør Bjørn Guldvog nylig.

Rikshospitalet reagerer sterkt på behandlingen han fikk.

Naturlig nok.

Selv er Rikshospitalet konservative i sin tilnærming. De skryter av at de har under en prosent angrere.

Men også det å ikke behandle, kan gi angrere.

Aleksander kritiserer Rikshospitalet for å ha avvist ham. Han mener de ville avslørt at han trengte hjelp med traumer, ikke kjønn.

Svaret på det vet vi ikke.

Men generelt er kapasiteten for liten. De siste årene har vi sett en eksplosiv økning i unge som søker behandling for kjønnsinkongruens.

Aleksander falt mellom alle psykiatriske stoler og endte opp hos Pirelli Benestad, som i februar ble fratatt autorisasjonen. Mandag fikk hen tilbake en begrenset autorisasjon.

KATASTROFE: – En medisinsk katastrofe, kaller professor Kim Alexander Tønseth behandlingen som Aleksander gjennomgikk.Tønseth leder Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet (NBTK).

Om det er mange som Aleksander, vet vi ikke.

Til tross for at myndighetene for tre år siden ba om at det ble opprettet et nasjonalt register, er det ikke skjedd.

Forskningen på langtidsutsiktene for pasientene er også tynn. Det betyr at vi ikke vet hvordan det går med disse pasientene over tid.

Likevel brukes angrere politisk av dem som vil stramme inn behandlingstilbudet.

En angrer fungerer som skrekk og advarsel.

Dilemmaet her er at det ikke bare er å pakke ned hormonene og skalpellene, så blir alt bra.

Det finnes en masse transpersoner som faktisk trenger behandling. Det er en fare for både over- og underbehandling, slik Ukom skrev i sin rapport som kom tidligere i år.

Og det er nok langt flere som er fornøyd med behandling, enn antallet som angrer.

Aleksander var dessuten myndig og fikk nei til operasjon i Norge. Hans historie er egentlig ikke et argument for å tilby færre behandling.

Tvert om burde det antagelig tilføres mer ressurser.

For det vi vil unngå er at folk velger feil. Både i den ene og andre retningen.

Aleksanders åpenhet har gitt oss mer innsikt på et felt hvor vi vet alt for lite. Mens myndighetene fortsetter å famle i blinde.

