STØRRE FOKUS: – 73 prosent av menneskene som dør av selvmord er menn. Statistikken viser til at kun én av tre av dem som søker hjelp er menn, skriver kronikkforfatteren.

Selvmord: Mediene må ta større ansvar

I løpet av de siste årene har psykisk helse fått mye mediedekning. Men selv om flere medier gir tematikken dekning under beste sendetid kan vi ikke unngå å stille spørsmålet: Er fokuset stort nok?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

STIAN SØRHEIM ESPEVOLL, kommunepsykolog i Øygarden kommune

Ikke siden 1990-tallet har selvmordstallene i Norge vært så høye. Norge har en nullvisjon for selvmord, likevel er selvmordsraten så å si uendret de siste 50 årene med rundt 600 selvmord hvert år.

73 prosent av menneskene som dør av selvmord er menn. Statistikken viser til at kun én av tre av dem som søker hjelp er menn, samtidig ser vi at ungdom rapporterer stadig om høyere psykiske helseplager.

Blant psykiske lidelser er det er størst forekomst av angst og depresjon og om lag 30 prosent av befolkningen rammes av disse lidelsene i løpet av livet. Ikke bare rammer det personen som lider av psykisk uhelse, vi vet også at de samfunnsøkonomiske kostnadene er store.

Mennesker som ikke klarer å jobbe grunnet angst og depresjon koster staten 24 milliarder kroner hvert år.

Undersøkelser blant ungdom viser at de har klare rolleforventninger om hvordan menn skal håndtere psykiske helsevansker. Holdninger som at menn skal klare seg selv, menn skal være maskuline, menn gråter ikke og snakker ikke om følelser er utbredt.

Les også Hva om tallene hadde vært motsatt? I fjor ble det begått 27 drap i Norge. 27 tragedier med store ringvirkninger for de berørte.

Disse holdningene om hvordan de tror de skal håndtere livets utfordringer gjør at menn går i en negativ spiral av vonde tanker og følelser de ikke søker hjelp for, som igjen opprettholder og forsterker de vonde tankene og følelsene, fordi de ikke får hjelpen de trenger.

Etter smarttelefonens inntog har samfunnet gått gjennom et paradigmeskifte hvor vi har byttet ut de gode samtalene med skjermtid. Det er via skjermen vi holder oss oppdatert på hva som skjer i verden.

Tiden vi bruker på medier kan utnyttes i større grad. Det foreligger et mulighetsrom til å formidle viktige tema og forebygge psykisk uhelse, som bør og må utnyttes.

Sophie Elise og Tix rørte store deler av befolkningen da de på Lindmo åpent fortalte om rusmisbruk og selvmordstanker.

Lars Erik Lund og Jannicke Weeden delte sin depresjon og panikkangst direkte på «GodMorgenNorge», og «Kompani Lauritzen» har endelig innrullert vanlige mennesker på Setnesmoen, hvor de viser hvor vanskelig det kan være å være ung, å slite med angst, depresjon og å føle seg mislykket.

Disse programmene setter dermed psykisk helse på agendaen, men vi skulle gjerne sett mer forebygging og strategisk formidling for å redusere psykisk uhelse og selvmord, som for eksempel holdningskampanjer for å endre måten unge menn ser på seg selv og livet, at det er greit og viktig å vise følelser, lære bort sunne strategier og verktøy for å håndtere utfordringer og oppfordre folk til å søke hjelp når de trenger det.

Les også Helseministeren om Thomas (18) som tok sitt eget liv: – Det gjør sterkt inntrykk Selvmordet til Thomas Bermingrud Tordhol (18) kom som lyn fra klar himmel på omgivelsene.

De store medieaktørene er de kanalene vi setter vår lit til når det kommer til kunnskapsformidling. Media er helt ufravikelig viktig for å skape endring i samfunnet og å spre korrekt psykologisk informasjon og kunnskap.

Korrekt informasjon er den viktigste komponenten for folk som opplever sykdom, lidelser eller kriser. Spørsmål som: Er det greit å spørre om selvmordstanker, eller øker det sjansen for at noen tar livet sitt? Hvordan kan jeg bli bedre til å håndtere vonde tanker? Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Er man for alltid syk dersom man har fått en diagnose? Hvilke behandlinger hjelper? Hva skal jeg si til en venn som sliter? Slike spørsmål er det mange som lurer på.

Prosjektgruppen Aldri-Alene, som er et samarbeid mellom de største kommunene i Vestland fylke, jobbes det strategisk mot regjeringens nullvisjon av selvmord i Norge. Ved å spre korrekt kunnskap, knuse myter, møte ungdommen der de er, og ved å samarbeide på tvers av våre kommunegrenser og med ulike aktører kan vi gjøre en større forskjell.

Media når ut over alle kommunegrenser, treffer ungdommen på mobiltelefonen hver dag har enorm påvirkningskraft og potensial til å gjøre en stor forskjell.

Les også «25 under 25»: Vi kan ikke tie om selvmord Vi må tørre å prate om det som er tøft. Vi må tørre å spørre om hjelp og spørre de rundt oss hvordan de egentlig har det.

Om det er noen som møter ungdommen der de er, så er det mediene. Medieaktører kan nå bredt ut med gode og korrekte svar på spørsmål om psykisk helse og bør ta ansvar ved å utnytte sin posisjon og tilstedeværelse rundt dette temaet.

Dersom vi skal påvirke selvmordsstatistikken, dersom vi skal redusere stigma og tabu, normalisere psykisk sykdom og skape håp for mennesker som finner livet utfordrende bør mediene vie mer oppmerksomhet til det.

Reklame, nyheter, programmer, dokumentarer, serier og andre kanaler som når ut til så mange er helt avgjørende for å nå målet om å redusere selvmordsstatistikken og skape endring.

Det skal ikke være opp til den enkelte kommune å drive selvmordsforebygging, det bør være et nasjonalt prosjekt politisk forankret og ledsaget av mediene; de største og sterkeste kreftene vi har, fordi vi har ingen å miste.