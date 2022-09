STRØMKOMPLEKSET: – I dag er det et komplisert virvar av finansielle avtaler, EØS-regler, kraftavtaler, CO₂-ambisjoner og andre forhold som bare fanden og hans oldemor kjenner og skjønner. Likevel er dette en grunnleggende tanke vi må holde fast på: Styring er mulig. Men vi trenger politikere som tør og vil, skriver kronikkforfatteren.

Styring er faktisk mulig

Diskusjonene om norske strømpriser gjør meg av og til bekymret for demokratiet vårt. For debattene gir et inntrykk av at vi i dag har politikere som har glemt at deres jobb er å styre. El-politikken illustrerer hvordan forholdet mellom politikk og marked har endret seg i løpet av noen tiår.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Krigen om kraften raser. De siste månedenes aviser har vært fylt opp av artikler, kronikker og reportasjer om den løpske strømprisen. Folk sørpå har omtrent droppet dusjing, gått i halvskitne skjorter og tatt på strømper i sandalene.

Og til vinteren kommer de til å tvinne tommeltotter inne i ullvottene for å holde varmen.

Politikerne slåss om å unnskyld og forklare: utenlandskabler, Ukraina-krigen, manglende nedbør, klimanødvendig krafteksport, redusert produksjon av gass/kull/atomkraft.

Forklaringene på prisgaloppen virker like mange som antallet frustrerte innbyggere, men forholdene er så kompliserte at de færreste av oss skjønner noe av det.

Selv har jeg jobbet med elektrisitetshistorie i flere år. Likevel sliter jeg med å henge med i svingene.

Politikerne flikker på fasaden ved å pøse på med strømstøtte til folk – ordninger som pynter på systemet i stedet for å reparere og endre det. Men en bygger ikke det norske hus ved hjelp av en tapetrull og litt sandpapir – det trengs et solid fundament i bunnen.

Strømstøtten endrer hverken forbruksmønsteret vårt eller forandrer de grunnleggende systemene som ligger til grunn for dagens kraftpriser.

Det virker som om politikerne har glemt at de har styringsmuligheter, og at styring faktisk er deres jobb. Man kan få inntrykk av at de har abdisert på kraftmarkedets alter. La meg derfor minne om ei tid da elektrisitet fortsatt var et politisk område som kunne og skulle styres politisk.

Les også Strømkrisen skaper klasseskille - idretten trenger hjelp Den eskalerende strømkrisen kan gi idretten et helt nytt klasseskille.

For noen år siden skrev jeg en bok om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE. Det var eid av fylkeskommunen og dermed politisk styrt av fylkestingspolitikerne.

I alle fall i teorien. I praksis hadde direktørene og ledergruppen i NTE mye av kontrollen. Lenge var det helt uproblematisk. Det var en tett symbiose mellom direktør, fylkesordfører og fylkesmann. De møttes jevnlig, drakk kaffe og diskuterte.

I disse møtene ble de enige om de grunnleggende prinsippene når det gjaldt kraftproduksjon, -forbruk og -fordeling i Nord-Trøndelag: De skulle gi rimelig kraft til innbyggere og næringsliv i hele fylket.

Strømprisen skulle være like for alle, uansett hvor i fylket de bodde. På den ytterste øy, den høyeste fjelltopp, den innerste grend: alle skulle ha den samme prisen, og alle skulle ha lik tilgang på elektriske varer og tjenester.

NTEs direktør, den mektige Carl Skaar, var høyremann, men han ble stadig tatt for å være sosialist. Det syntes han var helt greit – han var overbevist om at elektrisiteten skulle ha utjevnende og samfunnsbyggende funksjon.

Prisene ble bestemt på de mange kaffemøtene mellom toppene i det nordtrønderske samfunnslivet. Særlig tydelig var dette i Skaars direktørtid på 1980- og 1990-tallet. Han og fylkesrådmannen snakket sammen på telefon omtrent daglig. Ofte møttes de på Grand Café på Steinkjer der de diskuterte elektrisitetspolitikk. Der var gjerne også fylkesordføreren fra Senterpartiet med.

På disse møtene ble de enige om hvordan ting skulle ordnes. Og når de hadde bestemt det der, ved kafébordet på Grand, ble det sånn. Da ble det lekende lett banket gjennom i fylkestingssalen.

Les også Regjeringens strømpakke: Ingen får utbetalt en krone uten energi­effektivisering Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier regjeringens strømpakke kan hjelpe så mange som 20.000 bedrifter.

Kraftpolitikken var så vanskelig at de færreste politikere skjønte noe av det. De rotet seg bort i terawatt og GWH og resten av det kompliserte økonomiske og teknologiske stammespråket som kun de innvidde behersket.

Det var nok Skaar som i praksis bestemte, men det var mulig nettopp fordi næringslivets og politikkens samfunnstopper var enige om de grunnleggende prinsippene. De delte de vesentlige verdiene for utviklingen av samfunnet: fordeling til det beste for befolkning og næringsliv.

Kun én gang ble Skaar overstyrt av politikerne. Det var da industrigiganten Norske Skog skulle opprettes. Det var et viktig politisk prosjekt for nordtrønderske politikere. For å få denne bedriften til fylket, måtte Fylkestinget lokke med svært rimelig kraft.

Nei!, sa Skaar. Vi kan ikke gi bort strømmen til denne prisen! Jo, svarte politikere. Det kan vi. Og sånn ble det.

Alt dette ble forandret med den nye energiloven i 1991. Da mistet politikerne det handlingsrommet de fram til da hadde hatt. NTE og Carl Skaar strittet imot det nye systemet så lenge de kunne.

Da Skaar til slutt gikk av som direktør i 1994, kom den nye tida også til Nord-Trøndelag. Den politiske styringens tid var over, også i dette fylket.

Markedsliberaliseringen tok over. Elektrisitet ble til en vare som skulle selges og kjøpes på et marked. Det skapte masse intern strid i både NTE og fylkespolitikken i de første årene, men det er en annen historie.

Les også SV er strøm-kritiske: Bedrifter som ikke sliter, kan få penger SV er misfornøyd med at regjeringen har laget en generell støtteordning til næringslivet, fordi det vil kunne overføre…

1991 er mange år siden nå. Det har rent mye vann i kraft-elvene siden den tid. Men fortiden kan fungere som en viktig påminnelse i dag: Politisk styring er mulig. Sett med Carl Skaars øyne, driver politikerne i dag med flikking på et falleferdig hus. Det er ikke sikkert at et strøk med maling gjør huset varmere og mer beboelig.

I dag er det et komplisert virvar av finansielle avtaler, EØS-regler, kraftavtaler, CO₂-ambisjoner og andre forhold som bare fanden og hans oldemor kjenner og skjønner.

Likevel er dette en grunnleggende tanke vi må holde fast på: Styring er mulig. Men vi trenger politikere som tør og vil.