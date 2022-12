BYRÅKRATMAKT: – Utdanningsdirektoratet er blitt det absolutte autoritative sentrum på det norske skolefeltet, skriver kronikkforfatterne.

Makten og avmakten i skolepolitikken

Hvem bestemmer over den norske skolen – den folkevalgte regjeringen eller et mektig embetsverk i departement og direktorat? Har vi fått vingeklippede kunnskapsministre og et demokratisk problem i den norske skolen?

KIM HELSVIG, professor, OsloMet

MERETHE ROOS, professor i historie, Universitetet i Sør-Øst Norge

Spørsmålene ble aktualisert etter et seminar ved OsloMet nylig der tidligere kunnskapsminister (og nåværende samfunnsredaktør i E24) Torbjørn Røe Isaksen snakket om tiden etter det han kalte et paradigmeskifte i norsk og internasjonal skoleutvikling fra rundt årtusenskiftet.

Det var vanskelig å tolke den tidligere statsråden annerledes enn at i dette skiftet har embetsverket tatt mye av makten fra kunnskapsministeren og regjeringen.

Røe Isaksen hevdet at Høyres fanesak på begynnelsen av 2000-tallet, Kunnskapsløftet, langt ifra ble det gjennombruddet for partiets tradisjonelle fag- og kunnskapsorienterte skolepolitikk som det var tenkt. Snarere tvert imot. I stedet kom kompetanseorienterte læreplaner, sterkt inspirert av OECDs «Ferdigheter for det 21. århundre».

Videre hevdet Røe Isaksen at det offentlige Ludvigsen-utvalget, som arbeidet i hans egen tid som statsråd fra 2013 til 2015, bidro til å lede den norske skolen videre langs ville veier innenfor det samme kompetanseorienterte paradigmet.

Den tidligere statsråden var bekymret for at utviklingen etter den nye læreplanen fra 2020 går ytterligere i retning av å devaluere faglig kunnskap til fordel for ferdigheter og kompetanser som ikke minst OECD og mektige multinasjonale markedsaktører mener at fremtidens arbeidsliv vil trenge.

Fra 2002 ble disse ferdighetene definert i samarbeid mellom OECD og blant annet multinasjonale teknologigiganter som Apple, Dell, Microsoft, Cisco, Ford, Disney og Lego. Målet var å utvikle teknologisk kompetente og tilpasningsdyktige individer for fremtidens internasjonaliserte arbeidsliv.

Den selvstendige kritisk tenkende og myndige samfunnsborger kom i bakgrunnen.

Det er ingen tvil om at inngangen til 2000-tallet markerte et viktig brudd i norsk skoleutvikling. Etter at den første av OECDs PISA-undersøkelser ble publisert i 2001 orienterte også Norge seg mot OECDs skoletenkning.

Organisasjonen har ingen formell makt over medlemslandenes skolepolitikk, men den «myke makten» er betydelig. Den har bidratt til at OECD de siste 20 årene langt på vei har globalisert skole- og utdanningsfeltet, slik PISA-sjef Andreas Schleicher uttrykte det i 2013.

Det er da også stor grad av overlapp mellom OECDs skoletenkning og den vi finner i Ludvigsen-utvalgets to NOU-er fra 2014 og 2015, selve grunnlagsdokumentene for 2020-tallets norske læreplaner.

Utvalgets siste utredning, som var på litt over 100 sider, hadde 15 OECD-rapporter og OECD-publikasjoner i referanselisten.

I Norge kom den sterkere OECD-orienteringen til uttrykk ved opprettelsen av Avdeling for analyse og internasjonalt arbeid i kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 2000. Opprettelsen av Utdanningsdirektoratet i 2004 forsterket OECD-linjen i embetsverket.

Tidligere hadde det vært politisk umulig å opprette et direktorat på skole- og utdanningsfeltet. Argumentet var at området var for tett vevd inn i politiske og ideologiske vurderinger som man ikke kunne sette ut til en teknisk innrettet ekspertise.

Men i kjølvannet av de middelmådige norske resultatene i den første PISA-undersøkelsen i 2001 endret dette seg. I 2004 ble siviløkonomen og tidligere avdelingsdirektør i Finansdepartementet Petter Skarheim den første utdanningsdirektøren i Norge. Skarheim, som etter 12 år som utdanningsdirektør ble departementsråd i Kunnskapsdepartementet i 2016, ville ikke at det nye Utdanningsdirektoratet skulle være noe «pedagogisk fyrtårn».

Heretter skulle en mer teknisk og juridisk orientert fagekspertise ta hånd om læreplanutvikling, vurderingssystemer, skoleutvikling, regelverk, forskning og statistikk. Utdanningsdirektoratet ble til det statsviteren Kjell Arne Røvik og kollegaer ved UiT kaller «det absolutte autoritative sentrum» på det norske skolefeltet.

Er dette et problem for skolen? Det kommer an på hvem man spør. Den utdanningsøkonomisk OECD-linjen tar også opp i seg sentrale elementer fra den innflytelsesrike reformpedagogiske tradisjonen i nyere norsk skolehistorie, også fra den venstreorienterte vendingen på 1970-tallet da fagstoff ble tonet ned og de psykososiale dimensjonene ble løftet fram.

Men som professor i psykologi Ole Jacob Madsen skriver i sin bok «Livsmestring på timeplanen», så ønsker OECD først og fremst å skape fremtidige generasjoner av individualistisk orienterte gründere og forbrukere, der fleksibilitet, lederskap og sosiale ferdigheter ses som spesielt viktig i fremtidens økonomi og arbeidsliv.

Og det er et demokratisk problem hvis OECD-linjen er så dypt befestet i det norske embetsverket at den i betydelig grad begrenser den til enhver tid sittende statsråds skole- og utdanningspolitiske handlingsrom.

Den satte i hvert fall klare grenser for Torbjørn Røe Isaksens ambisjoner om å revitalisere Høyres tradisjonelle skolepolitiske linje mellom 2013 og 2017.