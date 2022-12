Kommentar

Dette ble knapt registrert

MÅ BETALE: På internasjonale flyginger til Europa skal vi begynne å betale for utslippene. Og på varer som importeres til EU skal det betales karbontoll, noe som er helt nytt og som nok vil føre til motstand i Norge.

Over helgen ble norsk klimapolitikk lagt dramatisk om. Uten at vi la merke til det. Og uten at vi hadde noe vi skulle sagt.

– Den største klimaavtale noen gang. Det kalte et medlem av EU-parlamentet den nye enigheten i EU søndag.

Kort sagt skal enda flere utslipp i EU og Norge betales for. Og det blir dyrere.

Men Norge var naturligvis ikke med i forhandlingene. Og i etterkant er nyheten knapt diskutert her hjemme.

For norske bedrifter har den stor betydning.

Vi snakker ikke om sedvanlig norsk «klimapolitikk» som Enovas subsidiering av innendørs slalåmbakke i Lørenskog. Men om Norges viktigste klimapolitikk som drives av EU.

NORSK INDUSTRI SKEPTISK: De har i mange år fått utbetalt millioner fra staten i form av gratis utslippskvoter og CO2-kompensasjon for å hindre utflagging. Nå skal subsidiene fases ut og erstattes av karbontoll. Det liker ikke industrien. Bildet er fra smelteverket i Sauda.

Tidligere har skipsfarten sneket seg unna. Heller ikke internasjonale flyreiser til og fra Europa har noen tatt ansvaret for. Nå omfattes de, sammen med utslipp fra transport, avfall og bygg.

Industri utenfor EU slipper heller ikke.

For verdensnyheten er karbontoll. Den skal etter planen betales av importører av stål, kunstgjødsel, jern, sement og andre varer til EU.

KARBONTOLL: I Ottawa i Canada var det snøstorm i helgen mens EU bestemte seg for å innføre karbontoll på varer som kjøpes inn av EU. Canada selger både kunstgjødsel, aluminium, stål og jern. Men de slipper tollen om de selv priser sine utslipp.

Det skjer ikke over natten. Noen varer unntas. Det er ikke uproblematisk. Det hales og dras.

Like fullt er det et stort gjennombrudd. At det er såpass lite diskusjon om avtalen hjemme, kan ha å gjøre med at klimapolitikken er så innfløkt at det nærmer seg et demokratisk problem.

FRANKFURT: I Tyskland steg røyken ut av pipene i kulden i helgen. Landets industri vil etter planen fra 2026 beskyttes av en karbontoll, som også vil gjelde Norge som er med i EØS.

Og det gir rom for lobbyisme.

De som vil klage denne gangen er avfallsbransjen, som slapp å betale CO₂-avgift under forrige regjering. Dessuten vil nok rederinæringen kjempe for at det de betaler havner i et fond som går til dem selv.

Også norsk industri har stått på for å beholde dagens subsidiering som kalles CO2-kompensasjon. Utgiftene til dette har ikke noe tak, de har økt sterkt for staten og vil ligge på nær fem milliarder neste år.

Grunnen til at bedriftene får dette, er at de i EU og Norge er blitt pålagt å betale klimakvoter for utslipp, noe utenlandske konkurrenter ofte ikke må.

Selv vil industrien kalle støtteordningen for knapp, og hevde den er helt nødvendig for å ikke bli utkonkurrert.

Men nå er planen at støtten skal fases ut og erstattes av karbontoll. Denne tollen har industrien i Norge lobbet mot. De vil heller vil beholde dagens subsidiering.

KRYMPENDE BREER: Turister på tur på Nigardsbreen i Jostedalen i august i år. Breen har på grunn av stigende temperaturer blitt tre kilometer kortere det siste tiåret.

EU mener derimot en karbontoll gjør subsidiering unødvendig. Den settes på varer importeret til EU. Tyrkia og Kina ligger an til å få mest toll.

Dette er ikke frihandel. Tvert om er det tenkt som en håndsrekning til egen industri, akkurat som landbrukstollen.

Håpet er at andre land innfører klimatiltak og kutter utslipp for å få tilgang til det europeiske markedet.

KAN SLIPPE UNNA: Mye er fortsatt uferdig i den nye avtalen til EU, som for eksempel hvilke varer som får karbontollen. Hydrogen og aluminium kan foreløpig slippe unna. Og fattige land kan få unntak. Bildet er fra Sauda.

Årsaken til at norsk industri ikke liker det, er at de synes det er risikabelt og helst vil fortsette med subsidiene.

Og de har nok støtte i regjeringen som frykter bråk med både LO, NHO og nei til EU om industrien føler seg truet.

For slikt er gnister både i distriktsdebatten og den om kraftpriser.

LO-folk har allerede uttrykt seg kritisk på sosiale medier over at subsidiene fases ut.

NORSK KLIMAPOLITIKK: Innendørsanlegget Snø på Lørenskog fikk over fem millioner klimakroner fra Enova. Direkte klimaresultat i Norge oppgis til å være 0 kilo klimagasser kuttet.

Alle snakker om klima, men det er sjelden de er mest opptatt av det.

Tvert om, Norge har nådd peak grønnvasking når til og med statlig stimulering av oljen blir fremstilt som et klimatiltak.

Men nå er vi sakte på vei mot den klokeste måten å gjøre det på: At forurenser virkelig betaler.

Og det er mye bedre for klimaet enn et digert klimabyråkrati for å dele ut sugerør i statskassen som norske klimapolitikere så ofte pynter seg med, men som gir politikken et dårlig rykte.

For det som kutter utslipp er at forurenser betaler. Og ikke den mer vanlige norske måten å gjøre det på, at forurenser betales.