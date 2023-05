Det er heldigvis ikke normalt å ta kokain, og KrF bør passe seg for å fremstille det som om det er det, skriver Tejn Rolland og Anna Dåsnes i Venstre.

Kokain: KrF svikter de unge

Vi er bekymret for KrFs uansvarlige ruspolitikk.

Tejn Rolland og Anna Dåsnes, ungdomskandidater for Venstre i Oslo

Ingvild Huseby Halderaker, KrFs ungdomskandidat til Oslo bystyre, påstår i VG at det er blitt like normalt å ta seg en linje kokain som å ta seg en pils.

Halderaker fremstiller det som om kokainen flyter fritt blant Oslos unge etter at Oslo bystyre i fjor vedtok at vi ønsker en lokal rusreform.

Ungdataundersøkelsen viser tvert imot at det ikke er like normalt å ta kokain som å drikke alkohol. Mens et flertall av videregåendeelevene drikker alkohol månedlig, har kun et lite mindretall prøvd kokain.

Tall fra FHI viser en liten økning i kokainbruk blant unge. Denne økningen startet flere år før Oslo vedtok sin lokale rusreform, og Halderakers påstand er altså totalt grunnløs.

Skulle man fulgt KrFs logikk om at de senere årenes rusdebatt er årsaken til at flere ungdommer prøver kokain, burde vel også bruken av andre ulovlige rusmidler økt?

Vel, statistikken viser at cannabisbruken står på stedet hvil.

Det er heldigvis ikke normalt å ta kokain, og KrF bør passe seg for å fremstille det som om det er det.

Politiet advarte tidligere i år om nettopp å fremstille det som om «alle» tar kokain, da det ironisk nok kan føre til en normalisering.

Samtidig deler Venstre KrFs bekymring for at kokainbruken øker, og spesielt i enkelte miljøer i Oslo. Det er ikke sunt for hverken voksne eller unge mennesker å drikke alkohol, ta kokain eller røyke hasj.

Det beste argumentet mot å bruke kokain, er ikke at det er ulovlig.

Ikke bare er kokain skadelig for kroppen, det er også en kilde til enorm ødeleggelse og vold i latinamerikanske land.

Det er veldig mange grunner til å ikke bruke kokain, og dette bør ungdommene våre få nøktern fagkunnskap om. Venstre ønsker derfor bedre rusopplæring i skolen.

Kanskje bør også KrF skoleres litt. For når de påstår straffepolitikken deres «har en forebyggende effekt for mange, og et viktig virkemiddel i kampen mot overdose og at mennesker faller utenfor», så er det direkte feil.

Rusreformutvalget slo fast at «straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting».

Med andre ord er ikke kriminalisering av rusmidler et verktøy for å hindre at folk faller utenfor. Det bidrar tvert om til at folk faller utenfor.

RUSOPPLÆRING: Ungdomskandidatene for Venstre i Oslo ønsker bedre rusopplæring i skolen.

Og dersom Norges straffelinje er så vellykket som KrF hevder, må man jo spørre seg hvorfor vi samtidig ligger på europatoppen i overdosedødsfall.

Det er noe alvorlig galt med norsk narkotikapolitikk når det i snitt dør 269 mennesker av overdose hvert år. Norges ruspolitikk dreper, og i motsetning til KrF mener derfor Venstre at vi må ta radikale grep.

Halderaker påstår også at rusreformen svikter de unge. Men sannheten er jo nettopp det motsatte. Rusreformen skulle sørge for at unge endelig skulle tørre å be om hjelp.

I dag oppgir nemlig 40 prosent av unge at de ikke tør å ringe ambulansen i møte med illegale rusmidler.

Det er ikke rart når vi får høre om 15 år gamle jenter som anmelder voldtekter og istedenfor mottar bot for hasjrøyking.

Nettopp derfor trenger vi en rusreform i Oslo.

Vi løser ikke dagens utfordringer med skremselspropaganda, straff og stigmatisering, men med en kunnskapsbasert og human ruspolitikk som behandler mennesker med verdighet.

Det må KrF gjerne bli med på.