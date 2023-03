Kommentar

Ulykkelighetslandet

Norge er Nordens mest ulykkelige land. Hvorfor?

«Lykken er som en vind,

Som et solstreif i ditt sinn»

(Arne Bendiksen/Hanne Krogh)

I det lille og trekkfulle huset langt oppe i åsen i det som på vinters tid er et snøhull av de sjeldne, bodde det ti mennesker, to voksne og åtte unger.

Annenetasje var satt av til farens verksted. Den lille stuen var storfamiliens felles soverom. Vann måtte de hente i bekken flere hundre meter unna huset. Veien til skolen og arbeidet var lang og bratt.

Her levde de, altså, dag inn og dag ut. Det sier seg selv at livet var hardt og strabasiøst. På et de få bildene som ble tatt av familien, ser de alle strenge og slitne ut.

Slikt var vanlig den gangen fotografi var noe langt mer eksklusivt og høystemt enn dagens forgjengelige og uutholdelige selfies. Man skulle fremstå med verdighet.

Jeg har mange ganger likevel tenkt: At de orket. Hvordan holdt de ut alt strevet? Kulden, snøen, alle oppgavene, sykdommene, tyngden.

Liv og skjebner som dette var helt vanlige i Norge for ikke mange generasjonene siden. Det var harde livsvilkår, ingenting kom gratis. Men de fikk unger, de førte slekten videre, og de drømte nok om bedre tider. Skjønt: Var det tid til drømmer?

Og hva med lykke? Var de lykkelige? Eller: Var lykke noe de i hele tatt reflekterte over?

SANG OM LYKKEN: «Lykken er din og min», konkluderte Hanne Krogh i Melodi Grand Prix i 1971. Arne Bendiksen sto for både melodien og lyrikken.

Dagens Norge er så forskjellig fra dette Norge at det nesten ikke gir mening å stille de to utgavene at landet opp mot hverandre.

Når vi i dag viser frem dette vi kaller «gammelhuset» til våre unger, og vi snakker om betingelsene disse menneskene, deres forfedre- og mødre, levde under, så blir det hele for fjernt, for abstrakt.

De minste ungene gjesper og napper frem mobilene og makter ikke å ta innover seg de svimlende forskjellene på da og nå. Det er ikke så rart.

Denne uken ble årets lykkekåring i regi av FN offentliggjort. Som vanlig de siste årene troner Finland øverst, mens Norge er, om ikke i fritt fall, så iallfall på tur ned. Vi ligger nå lavest av de nordiske landene. Selv svenskene er mer fornøyde.

«Synkende livskvalitet», sier forskerne som forsker på lykke, «særlig blant unge». Økende sosiale forskjeller er også en viktig forklaring, skal vi tro Folkehelseinstituttets Ragnhild Bang Nes.

Det stemmer sikkert. Lykkeforskerne vet hva de snakker om. For rikdommen kommer så definitivt ikke alle til gode, snarere tvert i mot.

Men likevel er det påfallende at vi i det steinrike, oljesmurte og velorganiserte Norge havner bak – til dels langt bak – våre nordiske venner, og især de mindre rike og tradisjonelt mer bedrøvelig anlagte finnene.

Vi kan spørre oss: Er historien om det nyrike, tilsynelatende evig blomstrende Norge i ferd med å visne hen? Har den raske oppstigningen fra slitet i husmannsstuen til det gode villalivet nådd toppen, og vel så det?

I så fall: Hva gikk galt, og når?

Eller er den diagnosen forkjært? Handler det like mye om rikdommens «dark side», om de stigende forventningers misnøye, om en form for overskuddsproblematikk som har tatt overhånd?

Skyldes den påstått synkende livskvaliteten om at vi, som folk, er blitt så godt vante at selv den minste ujevnhet på veien oppleves som den bratteste motbakke?

FINSK TILFREDSHET: Ifølge finnen, feministen og forfatteren Sanna Sarromaa er ordet «lykke» altfor stort for våre venner finnene, verdens lykkeligste folk.

Først litt om Finland. For som min finsk-norske venn Sanna Sarromaa så friskt og lakonisk summerte det opp her i avisen tidligere i uken: Finnenes lykke er nøktern, beskjeden og shabby, «akkurat som hjemmet mitt».

Sannas konklusjon lyder: Lykke handler om å ha det helt greit og å være fornøyd med det man har. Altså å ha det helt greit; å kjenne på tilfredshet mer enn det mer, skal vi si, høytflygende og kanskje en mer flyktig lykke.

«Lykke er et altfor stort ord for finnene, og derfor reagerer folk med vantro», skriver hun, og setningen lyder som et smånifst kontrapunkt til den norske selvforståelsen – der lykken gjerne løftes frem som selve målet i livet.

Som en på jobben sa det: Foreldre som forteller barna sine at det viktigste her i livet er å bli lykkelig, de gjør barna en bjørnetjeneste. For hva skjer om de ikke blir lykkelige?

Kanskje er dette ordet også for stort for oss her i Nordens Qatar. For hva er vel lykke, egentlig? Med mindre man er en endimensjonal sosiopat, er det da ikke sånn at vi vralter rundt som de søteste lykkekaker.

Snarere er dagen, livet, som en evig emosjonell karusell. Selv de som har alt det de trenger for å holde eksistensens mest basale bekymringer på armlengdes avstand har også sine nedturer.

Men hvorfor er vi som folk likevel ikke lykkeligere enn det kåringen såpass tydelig viser? «I løpet av de siste årene har innbyggerne møtt mer motstand enn hva man er vant til», sier FHI-forsker Bang Nes.

Den sammenhengende velstandsoppturen som flere generasjoner nordmenn har vokst opp under, kan ha gjort oss mindre motstandsdyktige når ting så smått begynner å butte.

Når renten og matvareprisene stiger, og det slettes ikke er sikkert at de som kommer etter får det bedre enn oss, ja, så blir nedturen og, med den, meningstapet desto større.

Og om man tør å driste seg til en sikkert altfor grovkornet konklusjon, kan jo dette forklare hvorfor vi – og dette er basert mer på magefølelse enn på empiriske funn – klager og syter mer og mer i dette landet.

Vi i mediene er garantert ikke uten skyld her, men av og til får vi følelsen av at Norge, verdens fjerde rikeste land per innbygger, er en jammerdal av de sjeldne.

Vi jamrer og klager – over strømprisene, over at utenlandsturen blir dyrere, at det koster mer for en flaske (norskprodusert) oppvasksåpe, at offentlige tjenester er avgrunnens rand, at boligprisene er for høye – eller for lave.

Dessuten ødelegger vindmøllene naturen, utlendingene rapper kraften vår, venninnen har flere følgere på Instagram, og kameraten fikk bedre karakter på den siste fagdagen i matte.

Det grønne skiftet er et pengesluk, woke-ideologien tar snart kvelertak på oss, og regjeringen skjønner ingen verdens ting. Sportsfolket, på sin side, klager over at altfor mange nordmenn gjør det godt i langrenn.

Det er nesten ikke oksygen igjen på nordmann-tanken.

Og ja da, mange har grunn til å miste motet. Stadig flere får betalingsproblemer når det allmenne utgiftsnivået stiger, aleneforsørgere sliter med å få endene til å møtes, og ungdommen føler presset fra det allestedsnærværende «influencer»-vrøvlet i sosiale medier.

Selv i norske småbyer deles det nå ut mat til folk som ikke har råd til det mest basale i livet. Det er nesten ikke til å fatte.

Så klasseaspektet er selvsagt viktig. Det er utvilsomt noe privilegert over det å, vel, klage over all klagingen.

Men de som klager mest, er neppe de som har størst grunn til det.

Dette til side: Svenskene har lenge gått under betegnelsen «Det gåtfulla folket». Vi vil jo helst ikke havne der at vi får betegnelsen «Det sytefulle folket».

For å unngå et slikt ugunstig stempel, bør vi kanskje finne tilbake noe av det som preget våre forfedre, som levde sine monotone, nøysomme liv med ett hovedmål for øyet, det britene kaller «persistence», altså en slags ru, nøktern standhaftighet.

Eller lære av Sanna Sarromaas innfule finner, som blir like forbløffet hver gang de utropes til denne verdens fremste lykketroll, nå for syvende år på rad.