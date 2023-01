Leder

Tøft nytt boligår

Boligmarkedet kan få et krevende år.

Markedet presses fra mange kanter samtidig. Derfor har vi trolig bare sett starten på fallet i boligpriser.

Det er alltid en vanskelig å øvelse å forutse utviklingen i boligmarkedet. Flere ganger har vi sett et sprik mellom ekspertenes forventninger og det som viser seg å bli fasit.

Men i det nye året vi nå er inne i, fremstår det uunngåelig at prisnedgangen vi har sett de siste månedene kommer til å fortsette, i alle fall i første del av året.

Det er stor usikkerhet rundt hvor dypt og langvarig fallet blir, men flere grunner taler for at 2023 blir et år med minus som fortegn.

Renteøkningene fra Norges Bank ser allerede ut til å ha virket nedkjølende. Med økte renteutgifter på toppen av at veldig mye er blitt dyrere i hverdagen, må det nødvendigvis spille inn på utviklingen av boligprisene.

I så måte er det interessant å se hvordan prognosen til sentralbanken forandret seg i løpet av høsten i fjor. Mens det først ble anslått et fall på 2,4 prosent i 2023, er anslaget justert til en forventet nedgang på 4,3 prosent i år.

Et av de mest sentrale spørsmålene er på hvilket nivå rentetoppen kommer til å være nådd. Sentralbanksjefen bruker renten som verktøy for å få bukt med inflasjonen, noe som har vært helt nødvendig. Men fremover blir balansegangen mellom fordeler og ulemper ved å øke renten mer krevende, og det er tegn som kan tyde på at vi ikke er så langt unna taket i denne omgang.

Et av områdene som kan få stor betydning fremover, er hvordan utviklingen blir for bygging av nye boliger. Ikke minst i hovedstaden har takten i utbyggingen slitt med å holde tritt med etterspørselen, noe som over tid har drevet prisene opp.

Nå kan boligprodusentene gå tøffe tider i møte, med en krevende kombinasjon av økende kostnader og usikkerhet rundt kjøperes betalingsevne og vilje fremover. Det gjør at terskelen for å sette i gang nye prosjekter kan øke.

Det kan igjen få følger for et komplekst boligmarked, der ulike faktorer gjerne trekker i forskjellige retninger.

Det vil uansett nødvendigvis merkes at vi vil ha det høyeste rentenivået på godt over et tiår, i et år der vi kan ende opp med negativ utvikling i husholdningenes disponible realinntekt.

Selv om det ikke er noen grunn til å overdramatisere det ventede prisfallet – som slett ikke handler om noen kollaps – er det all grunn til å ta tegn i tiden på alvor.

I en dyrtid som den vi er inne i, er det helt naturlig at det sitter lengre inne enn før å klinke til i en budrunde.