Jonas’ krise er verre enn Ernas

Erna Solberg fikk holde på alene. Jonas Gahr Støres krise er mye vanskeligere.

Snart kjenner ikke folk igjen Jonas Gahr Støre og hans «side kick» Trygve Slagsvold Vedum på gaten. Vedum ligger under sperregrensen. Støres parti ligger med brukket lårbenshals.

Erna Solberg derimot, ligger under juletreet.

Det har ektemannen Sindre Finnes sørget for med boken «Ved Ernas side», som anbefales som ROFL høytlesing julekvelden.

STATSMINISTEREN OG EKSSTATSMINISTEREN: Jonas Gahr Støre vant valget sammen med Senterpartiet i fjor høst. Nå leder han en mindretallsregjering som til sammen er mye mindre enn partiet Høyre på målingene.

Boken ser også tilbake på de to kriseårene Erna Solberg styrte.

Helseminister Bent Høie måtte ringe en kompis i Kina for å få nok munnbind. Erna Solberg selv klarte å bryte straffeloven da hun spiste sushi med familien på Geilo.

Men i politikken skjedde det knapt noe av betydning.

Den største utfordringen Solberg fikk av opposisjonen, var å gjøre mer av alt. Altså mer smitteverntiltak. Mer coronastøtte.

Og Erna kunne bare si ja.

KAN SITTE STILLE I BÅTEN: Erna Solbergs Høyre ligger godt over 30 prosent på målingene.

Folk var så redde at de fikk innbilt lang covid og la eget sexliv i Ernas hender.

Politiske kommentatorer derimot, hadde så lite å gjøre at de måtte bli coronaeksperter for å ikke havne på NAV.

Det var ingenting politisk i forhold til det Jonas Gahr Støre må bale med.

Hans krise åpner de mest politisk betente debattene i Norge.

Vi krangler om Norge først, eller solidaritet med Europa, om hvor store trygdeytelsene skal være og hvor mye skatter- og avgifter vi skal betale.

Den største politiske utfordringen under pandemien, var å vente på vaksinene og prøve å unngå å dumme seg ut når de skulle fordeles.

Nå derimot aktiveres de ideologiske skillelinjene av drivstoffsjokk, strømsjokk og matsjokk. Ytre venstre skriver kommentarer om at nyliberalismen er over, mens ekspertene er uenige om vi kan bruke mer penger, eller om vi må spare.

Politiske kommentatorer har mer enn nok å gjøre.

Ikke at de treffer. I vårt naboland Danmark sa kommentatorene før valget at en samarbeidsregjering på tvers av sentrum var usannsynlig. Så fikk vi det.

VET FOLK HVEM DETTE ER? I en meningsmåling utført på oppdrag av Alltinget får Senterpartiet 3,5 prosents oppslutning. Trygve Slagsvold Vedum ville vært ute av Stortinget. Han er finansminister og leder i Sp.

Mest sannsynlig tar jeg altså feil. Men om jeg skal tippe, tror jeg Erna Solbergs popularitet handler om den høye tilliten hun hadde gjennom pandemien. Vi vil ha henne tilbake, fordi hun ledet oss godt gjennom krisen.

Men Erna Solberg ville antagelig hatt begredelige meningsmålinger selv nå.

Hun har sagt at strømprisene ville vært omtrent de samme om hun bestemte.

I tillegg ville hun fått harde angrep fra venstre for å kjøre en kald, borgerlig politikk når folk fryser og sulter.

Støre prøver så godt han kan i alt dette bråket, og det er ikke alltid verken Dasher, Dancer eller Vixen er til hjelp.

Men uansett hvor mye penger regjeringen bruker – og de kan godt bruke mer – snakker vi om hull som aldri kan fylles.

VG vil alltid klare å finne en frossen alenemor som sliter med regningene, uansett.

VI SÅ FOR OSS NYE «ROARING TWENTIES»: Bildet er fra de forrige glade 20-årene. I 1929, danset de på Mayflower Hotel i Washington D.C på innsettelsesballet til president Herbert Hover. Før året var omme kom børskrakket og Depresjonen.

Etter Erna og pandemien så vi for oss at vi endelig skulle få reist igjen, spist på restaurant, gått på konsert, ja simpelthen begynne å leve igjen.

Det har vi også gjort.

Men at det skulle koste 1500 kroner å fylle tanken, 150 kroner for en halvliter og at vi måtte danse for å holde varmen i de nye, glade 20-årene, det hadde vi ikke sett for oss.

Det er sånt som gjør en upopulær. Erna Solberg ville neppe danset seg gjennom det, hun heller.